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Реформы Медведева и Гайдара: два мнения лоялиста и реформатора

Политика » Власть » Правительство

Реформы, объявленные председателем правительства Дмитрием Медведевым, по сути еще и не начались. Однако социологи уже фиксируют, что большинство жителей нашей страны отрицательно относятся к работе кабинета министров. Остается только предполагать, какими будут оценки, если объявленное повышение пенсионного возраста, налога на добавленную стоимость и прочего все же состоится. По крайней мере, в том виде, что было заявлено.

Реформы Медведева и Гайдара: два мнения лоялиста и реформатора. 388560.jpeg

"Правда.Ру" ранее сообщала, что по данным социологических опросов, рейтинг президента России Владимира Путина упал на 8 процентов, с 62 до 54%. Положительную оценку деятельности правительства дали 34%, отрицательную — 48%.

По данным фонда "Общественное мнение", популярность связанной с Дмитрием Медведевым и управляемой из администрации президента "Единой России" упала с 45% до 38%.

Первопричина таких резких рейтинговых колебаний — это правительственные инициативы по повышению пенсионного возраста. На это указывает тот факт, что согласно исследованию ФОМ эти реформы и их обсуждение в качестве главного события недели указало 25% опрошенных. Чемпионат мира по футболу набрал всего лишь на один процент больше. Так что предположения, что время для заявления об очевидно непопулярных реформах было специально подобрано под начало ЧМ-2018, дабы нивелировать негативный эффект, не оправдались. Если таковой расчет и был, то ничего из этого не вышло.

Зато можно отметить другой факт — по уровню поддержки правительство Дмитрия Медведева стремительно приближается к таковой времен Егора Гайдара. Здесь стоит процитировать экс-министра экономики Евгения Ясина. Большого поклонника гайдаровских реформ, кстати: "Самые важные реформы никогда не проводятся при согласии большинства населения.

Соцопросы показали, что до реформ Гайдара за рыночную экономику были 15% населения, а после — 40%. Только вот в вопросах мы имя Гайдара не упоминали. При упоминании его имени количество высказавшихся "за" сокращалось на 20%".

Конечно, если руководствоваться такой логикой, то объявленные планы нынешних реформ вполне понятны. С другой стороны, и реакции людей тогда удивляться не стоит — сколько не объясняй, как это важно и полезно для страны в целом и каждого в отдельности. Про "блестящие реформы" гайдаровского правительства все еще помнят — и очень хорошо помнят.

Но ни лояльно настроенные к власти эксперты, ни ее оппоненты не считают правомерным сравнивать действия нынешнего правительства и кабинета министров Егора Гайдара.

"Сравнивать совершенно невозможно. Во-первых, есть критика этой пенсионной реформы. Но еще неизвестно, такая ли уж она плохая или, может быть, она удачная будет. Все можно скорректировать, сделать. Вообще пенсионную реформу проводить необходимо. Но дело в том, как ее проводить. Я например, считаю, что выбор пенсионного возраста должен быть относительно добровольным. Я бы себе с удовольствием выбрал время выхода на пенсию в 80 лет, а кто-то может быть, и 60 выбрал бы", — сказал "Правде.Ру" политолог Сергей Марков.

"Обращаю внимание, что президент еще свое слово не сказал, он как-то держит дистанцию. Гайдаровские реформы были чудовищным ударом, которые обрушили уровень жизни населения во много раз, разрушили социально-экономические институты, уничтожили целые отрасли экономики, обеспечили резкое снижение средней продолжительности жизни. Пенсионная реформа, даже если она будет неудачная, ни в какое сравнение не идет с катастрофой гайдаровско-чубайсовских реформ", — подчеркнул он.

У Андрея Нечаева, который некоторое время руководил министерством экономики в правительстве Егора Гайдара, ожидаемо другой взгляд.

"Я горячий сторонник реформ Гайдара, принимал в них самое активное участие. Реформы Гайдара предотвратили в России голод, хаос, ее дальнейший возможный распад по аналогии с распадом СССР, создали основы рыночной экономики", — оценил он исторический масштаб проделанной в том числе и им работы в начале 1990-х.

Нынешние реформы не идет ни в какое сравнение.

"Сейчас это реформы безусловно важные, но в конкретной частной сфере, пусть и еще очень болезненной для населения. Конечно их сравнивать нельзя, они просто разные по задачам и по масштабам. Я считаю, что создание рыночной экономики в России, существенно в положительном смысле повлияло на население. Повышение же пенсионного возраста многими гражданами оценивается негативно", — сказал Андрей Нечаев "Правде.Ру".

Очевидно, что это, в общем, достаточно стандартные оценки критиков и сторонников реформ Гайдара. И аргументация, в общем, давно известна. Но, повторимся, что нынешний негатив вокруг пенсионной реформы во многом связан с отрицательным опытом 1990-х годов — абсолютное большинство граждан России едва ли разделяет восторги Андрея Нечаева. Насколько выполнима задача каким-либо образом этот негатив преодолеть — вопрос открытый. Пока вариантов особо не наблюдается.

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Темы Егор Гайдар Андрей Нечаев Сергей Марков Дмитрий Медведев пенсионная реформа
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Реформы Медведева и Гайдара: два мнения лоялиста и реформатора
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