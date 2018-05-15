Между рывком и стагнацией: что полезно для России

Сегодня, 15 мая, Дмитрий Медведев должен представить президенту новый состав правительства России. В конце прошлой недели в авторской программе "Необычная неделя" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой принял участие журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян. Конечно, речь шла и о формировании нового правительства.

— С вашей точки зрения, ждет ли нас новая эпоха в связи с прошедшей инаугурацией президента России и формированием нового кабинета министров?

— Я не стал бы говорить, что нас ждет принципиально новая эпоха. По крайней мере, на этот момент. Давайте скажем честно: едва ли кого-то удивил выбор, озвученный президентом, — фигура премьер-министра. Но об этом, по крайней мере в наших с вами кругах, говорили весьма и весьма активно.

Конечно, какие-то персоналии, предложенные Дмитрием Медведевым вызвали, мягко говоря, массу вопросов. Но с другой стороны, я всегда был далек от того, чтобы сразу огульно критиковать. Надо посмотреть, как будет работать новый состав правительства в итоговой, так сказать, конфигурации. Про Кудрина говорили больше с точки зрения должности в администрации президента.

— Да, разные были варианты. Говорили, что чуть ли не вице-премьером он станет.

— Но в результате — Счетная палата. Мне представляется, что это интересное решение, потому что он экономист и, конечно, способен следить за целевым расходованием государственных средств.

— А что касается Мутко? В социальных сетях сразу появилась масса анекдотов по поводу того, умеет ли он строить?

— Я не знаю, умеет ли строить Виталий Мутко, но обычно всегда напоминают, что при нем сочинские олимпийские объекты строились. Это тоже, наверное, строительство. У меня именно к позиции Виталия Леонтьевича как вице-премьера есть очень много вопросов. Вопрос, на который мы так ведь и не получили ответа: а что, собственно говоря, произошло у нас со спортом?

— Допинговые скандалы потрясали весь мир…

— Да, и ответа на них мы не получили. И этот осадок остается. И, собственно, именно из-за этой отрицательной коннотации последовала такая реакция на назначение Мутко.

— …Который, кстати, обещал уйти в отставку, если спортсменов не допустят к Олимпиаде…

— Да, там много чего было. Прошло уже три месяца с момента Олимпиады, уже можно сказать что-то внятное по поводу допинга и всего остального. Как вообще получилось, что Родченков, человек, лечившийся в психиатрической клинике, продолжал оставаться на таком ответственном посту. Какие будут наши дальнейшие шаги по поводу дела Родченкова? И так далее…

Вопросов-то много, и ни на один из них я не видел ни одного внятного объяснения Виталия Мутко. Конечно, это очень сильно всех не устраивает. Это правда. Может быть, Виталий Леонтьевич при вступлении в новую должность ответит нам хотя бы на некоторые вопросы по поводу того, что произошло.

— Кандидатура Татьяны Голиковой тоже вызвала сильное удивление и многие вопросы. А в ответ была совсем странная реакция премьер-министра: "А что вы удивляетесь? Думаете, женщина не способна заниматься спортом?" Какая-то очень странная была фраза. Тем не менее спорт сейчас, действительно, очень сложное направление.

— Профессиональный спорт — конечно, вне всякого сомнения.

— А массовый, который у нас забыт?

— Нет, кстати, я не считаю, что у нас массовый спорт забыт. Даже, напротив, мне кажется, что сегодня молодежь поняла, что курить и выпивать — это немодно, и она идет как раз в массовый спорт.

— Но как раз он становится все менее доступен. Например, на улице Косыгина в Москве — большой спортивный комплекс, теперь там все бесплатное позакрывали, осталось только платное. А что с массовым спортом для всех категорий населения, в том числе и тех, кто не может позволить себе платные услуги?

— Ну, конечно, это очень сложная и весьма актуальная задача. Но мне кажется, что при известном желании ее можно реализовать. Голикова является по нынешним меркам уже вполне себе политическим тяжеловесом. Мне кажется, что она вполне может с этим справиться.

Другой вопрос, что будет все во многом упираться в чиновничий аппарат на местах. Вот это, действительно, очень серьезная проблема. Потому что это как раз та самая коррупция, с которой необходимо бороться. И Путин-то об этом весьма и весьма много и подробно говорил.

Мы же понимаем прекрасно, что зачастую эти спортивные объекты, которые предназначены для бесплатного использования, для всего населения страны, уходят на платную основу не без помощи определенных чиновников. Сами по себе они, конечно, не сходят с государственной дотации. Я абсолютно в этом убежден. А это уже вопрос системной борьбы.

— Получается, ничего нового. У нас впереди снова шесть лет той же внутренней и международной ситуации, когда сильная политическая власть, сильная и очень адекватная международная политика и слабая внутренняя и экономическая политика. Так?

— Эту ситуацию надо исправлять, конечно. Шесть лет она не исправлялась. Многие уже говорили по поводу Медведева, что он не так плох, просто он слишком рано пришел во власть, у него недостаточно того бэкграунда, который должен быть у политика такого уровня. В этом его проблема.

Но вообще, у нас очень многим людям невозможно угодить. Этот пришел слишком рано. Я напомню, что когда пришли в 90-м году Примаков и Маслюков, им говорили, что вы пришли слишком поздно, что надо бы помоложе быть, когда вы приходите в правительство.

Нельзя угодить всем людям, все равно все будут искать какие-то дополнительные минусы и успешно их находить. Но как раз этим, собственно, и отличается демократическое общество от тоталитарного. При тоталитарном все любили бы то, что есть…

— Все-таки общество ждет каких-то серьезных прорывных реформ, перемен, привлечения инвестиций, глобальных результатов? Может быть, мы необоснованно ждем чуда от нашего правительства?

— Дождаться последовательно поступательного движения нам непривычно. Нам же надо в состоянии рывка проходить что-то. Это наша историческая традиция. У нас после Крымской войны на рывке реформировали армию, после Революции на рывке реформировали всю страну, потом, после войны, восстанавливали хозяйство…

На рывке — это нормальное состояние нашего общества, к сожалению. Поэтому мы все время ждем этого прорыва. А какая-то последовательная реализация — почему-то считается, что это означает стагнацию в обществе.

— О новых майских указах что вы думаете?

— Новые майские указы — да, это важно, конечно. Но опять же, уже не всем нравятся…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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