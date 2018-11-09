Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии

Правительство РФ продолжает ужесточать нормативы по пенсионной реформе. На этот раз Министерство труда и социальной занятости опубликовало проект постановления об отмене социальной пенсии - если пенсионер устроился на работу, либо получает деньги каким-либо иным коммерческим путём. Проект указа уже опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Стоит напомнить, что социальная пенсия — это те деньги, которые государство регулярно выплачивает человеку, если они признаны нетрудоспособностями. Либо в силу каких-то причин не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты начинаются через пять лет после достижения гражданином пенсионного возраста. На сегодняшний день сумма этой пенсии составляет 5.180 рублей и 24 копейки в месяц.

Как поясняют авторы телеграм-канала "Совесть Силуанова", "Чтобы выплаты возобновились, человеку нужно уволиться с работы. Т. е. пособие отныне будет выплачиваться только НЕ работающим пенсионерам.

Впрочем, найти работу в 65 и 70 лет не так уж и просто, особенно в регионах. Поэтому выплаты для многих людей сохранятся".

Вообще, понятно, что человек, бывший нетрудоспособным, вряд ли устроится на работу. Но есть еще и другие причины для вполне физически здоровых и трудоспособных людей, по которым они не имеют права на страховую пенсию.

Но вот в чем нюанс, попытка такого регулирования, скорее всего, не столько поможет государству сэкономить деньги, сколько откроет новые перспективы "серых" схем, устройства на работу без трудового договора, и простимулирует прочие "интересные экономические механизмы".

Как говорится в самом документе, "прекращают выплачивать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу". А если пенсионер вышел на работу неофициально и без договора? И, почему-то, есть мнение, что таких пенсионеров при вступлении данного указа в силу станет значительно больше.

Второй момент, если можно так выразиться, социально-символический. Фактически, такой проект выглядит и читается в массовом сознании примерно, как "государство решило отобрать последние деньги у пожилых инвалидов". Впрочем, в нашем правительстве и министершах, суда по последним событиям о политической символике не задумываются вообще, равно, как и о публичной репутации.

Что характерно, эти инициативы Министерства труда не прошли никакого публичного обсуждения. То есть их просто взяли и опубликовали, поставив население страны перед фактом. В случае с самой пенсионной реформой такая манера принятия решений по ключевым политическим вопросам породила ощутимый социальный и политический протест. Который, кстати, в той или иной форме продолжается до сих пор.

Кстати, первое урезание пенсионных выплат для работающих пенсионеров было произведено ещё в 2015-м году. Тогда работающим пенсионерам прекратили индексацию пенсии. Теперь настала очередь пенсионеров "социальных".

В Минтруде, между тем, уточнили, что документ носит технический характер, и что он лишь проясняет бюрократические аспекты, ранее принятого Конституционным судом решения.

С другой стороны, в документе разъясняется и то, кому социальная пенсия положена. Например, студентам, учащимся в иностранных вузах, по потере кормильца. Эти выплаты положены студентам до достижения ими возраста 23 лет. Еще пенсия положена даже тем людям, которые были признаны банкротами.

Впрочем, эти комментарии Минтруда есть на незначительном количестве информационных ресурсов. В социальных сетях и большинстве СМИ, реакцию на этот "технический документ" трудно назвать позитивной. Тем более, что последние несколько месяцев тема пенсий в принципе воспринимается в российском обществе достаточно болезненно.

С другой стороны, если документ действительно только технический, и просто проясняет порядок выплат и невыплат социальных и иных пенсий, а порядок на практике сложился уже в течение нескольких лет, то практических последствий этого решения граждане на себе не ощутят.

И, соответственно, негативных настроений в обществе это не прибавит. Но если речь идет о еще большем ужесточении пенсионного законодательства на практике, то последствия могут быть весьма неопрятными для государственной системы в целом.