Когда власть против всего народа

Всем совершенно понятно, что референдум показал бы близкий к ста процентам результат против пенсионного грабежа, лукаво называемого очередной реформой. Даже трусливые властные прихлебатели, дружно поднимающие руки в Госдуме, скося свои глаза, врущие в глаза другим о ее пользе, при закрытом голосовании в подавляющем большинстве голосовали бы против.

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Следовательно, самая верхушка власти открыто идет против всего народа. Не оппозиция и либералы, а сама власть самозабвенно пилит свой сук и толкает страну к возвращению идей коммунизма и к революции. Им-то так и надо, конечно, — народ и Россию жалко.

Что можно и нужно сделать со всем этим, главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.

— Есть ли вообще выход из ситуации в условиях сокращения населения? Как можно решить проблему с вымиранием страны?

— Чтобы было воспроизводство населения, каждая женщина должна родить теоретически минимум двух детей. Если быть более точным 2,1 — за себя одного ребеночка, за мужчину другого, и одна десятая сейчас приходится на коэффициент детской смертности.

Соответственно, 2,1 — коэффициент воспроизводства населения. Сегодня в России коэффициент рождаемости — 1,6, он стал меньше. Год назад был этот коэффициент был 1,73, то есть произошло падение. Для того чтобы мы вышли на планку 2,1, исходя из конкретного примера и опыта Сахалина, необходимо давать из бюджета на поощрение рождаемости и на поддержку молодых семей примерно полтора триллиона рублей ежегодно.

Для сегодняшнего бюджета это запредельные деньги. Хотя для экономики нет, это нагрузка на экономику плюс 1,5 процента. И мы же говорим о выживании страны! Наверное, плюс 1,5 процента нагрузки на экономику — это для страны посильно.

Следующая проблема — ранняя смертность среди работников. Она с чем связана? Россия занимает 98-е место в мире по доле затрат на медицину в национальной экономике. У нас 48-е место в мире по экономике на душу населения. И только 98-е место — по доле затрат на медицину.

В результате российский работник умирает раньше, чем европейский, например, на восемь лет только по сердечно-сосудистым заболеваниям. Стало быть, если мы увеличим затраты на медицину, то люди будут меньше умирать. Люди будут в среднем продолжать свой работоспособный возраст на восемь лет дольше. Плюс это также часть решения демографической проблемы.

Высшее образование. Есть подсчеты Высшей школы экономики. Это неолиберальный институт, но это очень показательно. Они изучили 2200 тысяч случаев ухода людей из жизни и пришли к выводам, что человек, имеющий высшее образование, в среднем живет на 17 лет дольше.

— Он больше заботится о здоровье, наверное?

— Да, у него другая культура, в том числе быта и питания, другая заработная плата. В России или в США — нет особой разницы в этом, вся планета одинаковая. Значит, если мы вкладываем деньги в образование страны, то мы принимаем стратегическое концептуальное решение о том, чтобы люди были здоровее и более производительны, меньше была бы смертность, больше был бы период жизни и работоспособности людей…

Вот как раз таким образом можно снять многие проблемы, в том числе, связанные со старением населения. Но ведь этого же ничего не делается. Даже речи об этом нет. Зато сразу насаждается просто самоедская модель. Это гибель народа и разрушение страны!

— А у нас программа по увеличению продолжительности жизни до 68 лет?

— Да, потому что недостаточное финансирование. Нужно, чтобы оно было пропорционально нашей экономике.

— Но если вернуться опять к вопросам чисто пенсионным, был такой аргумент, что пенсионный возраст не менялся очень давно, а условия труда за это время очень сильно изменились в лучшую сторону. И многие люди все-таки стали сейчас чувствовать себя лучше даже в пенсионном возрасте.

— Здесь два момента есть. Во-первых, та реформа, которая сейчас предложена, предполагает, что офисные работники будут выходить на пенсию на пять лет раньше, чем рабочий класс по очень простой причине: рабочий класс работает почти весь неофициально.

На полях большинство работает неофициально, 72 процента сельхозрабочих, по старым данным (я думаю, сейчас намного больше), не имеют никаких трудовых договоров. Дальнобойщики, которые вкалывают в очень сложных условиях, моряки в значительной части своей тоже…

У них официальная зарплата — только восемь тысяч, а все остальное идет черным налом. Это не они так хотят, это работодатель так хочет, чтобы уклоняться от налогов. Но ребята-то — заложники. Соответственно, у них недостаточное количество баллов по их заработной плате. Строители, которые трудятся на верхотуре и стоят около кипящего асфальта без респираторов, — то же самое.

Все эти люди, весь рабочий класс, за небольшим исключением, будут выходить на пенсию в 68-70 лет, потому что они поставлены в условия неофициальных трудовых договоров. Официальные договоры есть у врачей, учителей, работников учреждений государственных структур и корпораций.

Да, там рабочий класс работает официально, но это корпорации "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" — и обчелся. У субподрядных организаций (а там очень много субподрядных организаций) — уже неофициальный труд. Поэтому рабочий класс как раз будет уходить на пенсию позже — в 68-70 лет, чем люди, которые не занимаются тяжелым физическим трудом.

Вторая вещь, более даже важная, чем первая: просто нет нужды в таком количестве работников в Российской Федерации на сегодняшний день — и не предвидится. В России — около 82 миллионов людей работоспособного возраста, по оценкам ВЦИОМа. И из них десять процентов частично безработных, частично занятых — еще десять процентов. И полностью безработные есть.

То есть в России даже существующий рынок труда не вмещает тех людей, которые туда стремятся. Москва в этом не показатель. Получить работу в стране достаточно сложно. По реформе ежегодно на рынок труда будет выплескиваться от миллиона до двух миллионов людей плюсом.

По итогам реформы на рынок труда в целом будет дополнительно выброшено 17 миллионов человек. При этом из-за старения населения число людей в работоспособном современном возрасте моложе 55-60 уменьшается только на три миллиона.

То есть мы из-за старения населения теряем три миллиона работников, но при этом на рынок труда выталкивается 17 миллионов. Несложно, наверное, догадаться, что разница в 14 миллионов человек — это именно безработные. И это будет уже массовая, очень масштабная безработица.

Она отрицательно повлияет на весь рынок труда, в том числе на тех людей, кто на работе останется. Поскольку чем больше безработных, тем выше конкуренция за рабочие места. И тем ниже, естественно, средняя заработная плата.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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