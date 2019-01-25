Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?

Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему это произошло и можно ли было что-то сделать, "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала председатель Союза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

Незадолго до этого был похожий вопиющий случай с Мариной Меньшиковой, которую выдали Украине. Вскоре, находясь в безвыходном положении, она покончила с собой в Днепропетровском СИЗО… Или ее покончили.

— Лариса Виленовна, получается, что у нас такие и подобные отданы на усмотрение суда, который далеко не всегда учитывает все обстоятельства, угрозы и фактически выдает наших людей кровавой фашистской антинародной власти на верную смерть или издевательства по политическим мотивам? Хотя правонарушения, которое совершила Елена Бойко и ей подобные, чисто административные.

Высылка означает как минимум тюремное заключение с неизвестным финалом. И это уже произошло. На Украине идет гражданская война, жертвой которой стали эти люди. А наши судьи, получается, — за фашистов. Президент в обращении 20 декабря сказал: "Давайте упрощать режим для тех, кто приехал с Украины". А потом таким контрастом, холодным ледяным душем последовало это самое выдворение.

— В любом случае у суда есть "вилка" принятия мер. Можно было ей назначить административное наказание в виде штрафа. Такой вид наказания вполне подходит. Кроме того, вот у меня есть, например, письмо, подписанное лично Лавровым к депутату Государственной думы. Процитирую его.

"Международным правом запрещается высылать или возвращать людей, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования, по признаку политических убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности. Исключение из этого правила существует, но оно касается лиц, представляющих угрозу общественной безопасности.

Принимая во внимание официально заявленный отказ Украины от своих обязательств, многочисленные свидетельства международных организаций — таких как ОБСЕ, Совет Европы, ООН и так далее, согласны, что к вопросу выдворения на территорию Украины лиц, в отношении которых есть основания предполагать преследования по политическим мотивам, следует подходить с особым вниманием.

В первую очередь это касается наших соотечественников, на признании необходимости обеспечения прав и свобод которых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права основывается государственная политика Российской Федерации".

То есть лично Лавров сказал, что нет никакого исключения, есть международные законы, которые прямо запрещают выдавать человека, если он может там подвергнуться политическим преследованиям. Судья же вопреки здравому смыслу вынес решение, что ей ничего не угрожает, когда она попадет на территорию Украины. Хотя на нее там уже давно заведено несколько дел по политическим мотивам!

— Как судья мог вынести такое решение? Ведь он знал уже о наличии открытых уголовных дел во Львове?

— Мало того. Как только она пересекла границу, за ней сразу приехали из СБУ, и ее забрали. И как сейчас этот судья должен себя чувствовать? И каким образом этот приговор должен восприниматься Верховным Судом как обоснованный или кассационным судом, когда он был опровергнут? Ведь ей даже не дали доехать до Львова, чтобы потом придумать и вменить какое-то чисто уголовное дело.

Нет, ее взяли прямо на границе. Мало того, ее сразу обвинили по политической статье, о чем прямо говорится в письме Лаврова — о политических мотивах. Ее не обвинили, например, в краже сумочки или хулиганстве, еще чем-то. Не придумали какую-то уголовную статью. Ее обвинили сразу же конкретно — в антифашизме.

То есть не нужно было никакого отдельного закона или исключения по ее поводу для ее пребывания в России. Просто нужно было воспользоваться международными формами защиты прав человека. К сожалению, российский суд это не сделал.

И вот в этом, я считаю, огромная проблема и с судебными органами, и с правоохранительными органами, потому что они руководствуются какими-то своими соображениями и не руководствуются теми конвенциями, которые Россия ратифицировала.

Конечно, сегодня ни ООН, ни ОБСЕ, ни СПЧ не вступятся за Бойко, права которой как беженца были нарушены, потому что, понятно, что они поддерживают в основном украинскую сторону. Но ведь это не означает, что Россия не нарушила в этом случае. Она приговором этого судьи грубо нарушила.

Просто люди, права которых нарушены, оказываются уже давно — ни ОБСЕ, ни СПЧ, ни другим международным институтам не нужны, теперь они не нужны и России. Хотя они выступали именно на стороне России, а российская власть их просто сдала своим ярым недругам…

— Недавно в структуре МИДа как раз было ликвидировано подразделение по защите прав человека, которое возглавлял Константин Долгов, а с его переходом в Администрацию Президента, этот департамент перестал существовать. То есть не нужно нам это.

Елена Бойко говорит, что получается так, что наши структуры сотрудничают с украинским режимом в выдаче людей. И действительно ведь случай с ней — очень известный и просто вопиющий, но далеко не единичный. И ведь ей помогали достаточно серьезные силы, статусные люди. Но получается так, что их слово оказалось ничем, нулем против судьи, который не захотел даже вникнуть в ситуацию. Нормально ли это?

— Действительно, случается по-разному. Например, ополченца Николая Трегуба спасли. Но сначала суды неоднократно выносили решения о его вначале депортации, потом — о принудительном выдворении. Он проиграл первый суд. Потом проиграл апелляционный суд. И фактически уже одной ногой был там.

Но органы внутренних дел взяли у него заявление на временное убежище. А прием документов на временное убежище приостанавливает все процедуры депортации, экстрадиции, принудительного выдворения.

В отношении Бойко этого сделано не было. Хотя ведь она же в декабре подавала заявление уже на убежище! Но у нее его не приняли.

И на границе она подавала заявление на политическое убежище. И в декабре уже была изменена пресловутая норма, которая исключала из претендентов на политическое убежище выходцев из стран с безвизовым режимом.

Эта норма была снята. Теперь граждане Украины вообще-то имеют право просить политическое убежище.

Но у нее просто не взяли это заявление! И здесь уже есть явное нарушение со стороны пограничников, потому что они должны были принять это заявление. Были нарушения и со стороны приставов, которые не имели право к ней так отнестись и нарушить ее права в этом плане.

То есть на самом деле абсолютно все силовые структуры, которые были в этом задействованы, вообще проигнорировали все международные и российские законы и всякие права человека, обращения омбудсмена, депутатов, СМИ, и так далее и тому подобное.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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