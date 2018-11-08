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Адвокат Салмин представил доказательства по поддельному диплому судьи Хахалевой

Политика » Власть » Суды

Скандал вокруг бывшего участника кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний тюремный срок в курортных условиях, стал еще одним напоминанием о самом нашумевшем сюжете криминальной хроники Краснодарского края — истории с дипломом судьи Елены Хахалевой.

Адвокат Алексей Салмин: мы готовы доказать любому, что Елена Хахалева стала судьей по поддельному грузинскому диплому. 394769.jpeg

Когда люди видят, как "мучается" в тюрьме Цеповяз, осужденный за участие в банде, на счету у которой убийства 18 человек, включая массовое убийство в станице Кущевской 12 человек, включая женщин и детей, понимаешь, почему народ выступает за смертную казнь, отметил на своей странице в соцсети "гуру" отечественной тележурналистики Владимир Соловьев, который год назад вывел историю с дипломом судьи Хахалевой на уровень федеральных СМИ. Цеповяз входил в цапковскую банду, связующим звеном между которой и известной судьей был Федор "Обнал" Стрельцов.

"Чтобы вернуть смертную казнь, надо и судебную систему изменить, а то судья Хахалева будет и расстреляют за килограмм ворованной картошки!" — отметил один из читателей блога Соловьева.

События вокруг Хахалевой в последние дни вновь накалились. 2 ноября телеканал НТВ по неизвестной причине снял с вечернего эфира заранее анонсированный показ специального выпуска программы "ЧП. Расследование" о дипломном скандале. В основу сюжета НТВ легли доказательства, собранные адвокатом Алексеем Салминым в России, Грузии и Абхазии, которые, по его утверждению, дают стопроцентную уверенность в том, что грузинский диплом Елены Хахалевой, позволивший ей стать судьей, — фальшивка.

Одновременно в различных СМИ и блогах прошел ряд однотипных материалов, где со ссылкой на одного политолога утверждалось, что Елена Хахалева якобы "стала объектом информационной атаки". Также стало известно, что ректор Сухумского государственного университета Грузии Зураб Хонелидзе подтвердил факт обучения Хахалевой в этом вузе.

В какой степени вся эта шумиха повлияла на решение НТВ снять с эфира программу, на подготовку которой ушел почти месяц, неизвестно. Своим видением этой ситуации поделился адвокат Алексей Салмин, обратившийся в редакцию с открытым письмом по следам последних событий:

"Я искренне надеюсь, что решение НТВ в последний момент снять с эфира сюжет-расследование, посвященный судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой, не является очередным примером "телефонного права" и давления на федеральный канал.

Мною и моими доверителями Еленой Дрюковой и Дмитрием Новиковым много раз во всех деталях давались официальные пояснения, что грузинский диплом, на основании которого Елена Хахалева стала судьей, фальсифицирован. Эти аргументы не остались без внимания наиболее уважаемых общественностью и органами власти российских СМИ.

Хочу обратиться лично к уважаемому ректору Сухумского госуниверситета Зурабу Хонелидзе, которому пришлось озвучивать заведомо недостоверные факты. Его вуз был понужден грузинским судом к выдаче дубликата "диплома" Хахалевой, притом что данное судебное решение является непрозрачным и неприемлемым для российского законодательства и оспаривается в настоящее время в Грузии. Также правоохранительные органы Грузии проводят проверку по ситуации с поддельным дипломом Хахалевой. Я готов лично предоставить вам аргументированные и подтвержденные документально доказательства фальсификации диплома.

Не могу оставить без внимания и недавнюю волну заведомо ангажированных комментариев и материалов, опубликованных в различных СМИ. В этих однотипных текстах в основном цитируется "мнение" политолога Алексея Мартынова, который якобы внимательно наблюдает за происходящем вокруг диплома судьи Хахалевой. "Сейчас проходит вторая волна раскрутки темы о якобы ненастоящем дипломе. При этом ни одного серьезного аргумента или полноценного доказательства так и не привели — те же слухи и рассуждения, что мы видели год назад", — утверждает он.

Уважаемый господин Мартынов, хотел бы обратить ваше внимание, что я как адвокат действую в рамках законного и процессуального поля, отстаивая интересы своих доверителей и преследуя ряд важнейших социальных и гражданских задач — восстановление справедливости, выявление фактов нарушения закона, борьба с коррупцией. Для каждого моего заявления, каждого озвученного мною факта имеются документальные подтверждения, которые я в соответствии в действующим законодательством передавал в следственные органы в установленном законом порядке, о чем открыто сообщал общественности.

Вы туманно упоминаете о неких выгодополучателях от восстановления справедливости. Это не является большим секретом: российский бизнес и все граждане России действительно крайне заинтересованы как в прозрачных и законных судебных решениях, так и в установлении истины в отношении того, каким способом Хахалева стала судьей.

Вы также утверждаете, что, "поскольку к иностранному диплому из Грузии могли возникнуть вопросы, в 1990-е годы, еще до назначения судьей, Хахалева получила второе юридическое образование в России — и ведь к российскому диплому ни у кого вопросов нет. Следовательно, в любом случае судьей она стала на законных основаниях". Но на момент назначения судьей в 2000 году юридического диплома и необходимого пятилетнего стажа работы по юридической специальности у Хахалевой не было. Получение же дипломов и степеней "потом" не имеет никакого значения с точки зрения российского законодательства.

Еще более странно выглядят заявления на интернет-ресурсах, будто кто-то нанял меня "для слива фейков про краснодарскую судью". Из той же серии заявления, что я представляю интересы "кущевской мультимиллионерши" Анны Данько, которая никогда не была моим доверителем, никакого отношения к связанным с ней судебным спорам я не имел ни раньше, ни сейчас. Насколько мне известно, месяц назад она скончалась, поэтому какие-либо инсинуации в данном случае попросту неуместны.

Если обратиться к объективным фактам, то на сегодняшний день в моем распоряжении имеется официальный ответ Управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 6 июля 2018 года Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета РФ по обращению моего доверителя Елены Дрюковой об использовании Еленой Хахалевой подложного диплома о высшем юридическом образовании при назначении на должность судьи.

Это решение Генпрокуратуры опровергает еще одно распространяемое в интернете утверждение, будто "достоверность документа подтвердила доследственная проверка СКР". Какого документа? Дубликата "диплома", выданного грузинским вузом по требованию грузинского суда? На протяжении последних месяцев я неоднократно пояснял, что у России и Грузии нет не только дипломатических отношений, но и утвержденного порядка взаимного признания решений судов, о чем должны знать уважаемые "эксперты".

В письме из Генпрокуратуры сказано: "Изучение представленных материалов показало, что данное решение (отказ в возбуждении уголовного дела) принято преждевременно и необоснованно, проверка по заявлению проведена не в полном объеме, без установления всех обстоятельств, имеющих отношение к произошедшим событиям, и устранения имеющихся противоречий. В связи с этим материал был направлен руководителю 7 СУ ГСУ СК РФ для организации дополнительной проверки и устранения выявленных нарушений".

Это означает, что мы находимся на верном пути. Искренне надеюсь, что расследование обстоятельств получения и использования Еленой Хахалевой фальшивого диплома будет доведено до логического завершения, как и привлечения к уголовной ответственности всех участников цапковской банды, которые избежали наказания.

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Темы судья адвокат Кущевская банда Цапка расследования Алексей Салмин Елена Хахалева доказательства поддельный диплом Краснодарский край
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Адвокат Салмин представил доказательства по поддельному диплому судьи Хахалевой
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