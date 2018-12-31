2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!

Итоги года у многих какие-то грустные. Вытаскивается весь негатив и начинает мусолиться. И в первую очередь, - пенсионная реформа.

Я выступал последовательно против нее и, собственно, ее принятие, а точнее, то, как она была принята, послужило основанием для пересмотра многих взглядов, которые ранее казались непоколебимыми.

Но вот в чем всё дело: она - не грустный итог года, а очень даже оптимистичный.После ее принятия, после повышения НДС, после открытия, что материнский капитал практически перестал работать, а смертность в стране превысила рождаемость, вышло ведь и что-то новое.

В первую очередь - изменился политический климат. Её (власти) сакральность, которую долго пытался поддерживать когда-то Владислав Сурков, в этом году рухнула.

И поэтому главный политический вывод года заключается в том, что люди поняли: власть - сама по себе, а общество само, оно отдельно.

Где-то растерялись, а в каких-то регионах было показано, что не только власть может растирать общественное мнение в порошок, но и общество может ставить власть в крайне неудобное положение. То, что сделали в этом году избиратели Приморья, наверняка войдет в политическую историю страны следующего цикла, не этого. Потому что теперь не только власть может заставить граждан страны работать до смертного гроба, но и граждане теперь поняли, как заставить работать ее на себя. Хотя бы в предвыборные циклы.

Но мы ж понимаем, что это - только первый пробный шар, правда?

Поэтому я бы ни в коем случае не говорил, что итоги года - грустные. Наоборот - они оптимистичны.

Главное - что именно из-за нелепых, не просчитанных шагов власти рождается гражданское самосознание.

Не понимаю во всём этом раскладе только логику тех, кто изнутри в этом году начал подталкивать общество к конфронтации, против которой так долго работала идеология "суверенного государства". Но это пусть они уж сами думают: главное, - что политическая конфигурация в стране изменилась, и мы оказываемся на пороге чего-то нового.

И только одно есть политическое пожелание на Новый год: не оказаться в стихии центробежных сил.

Ну а всем нам - здоровья, достижения целей и отчетливого понимания собственных интересов.

С наступающим!