Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?

По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Почему он до сих пор гражданин России, если ему на нее "плевать"? И не поторопилась ли третий человек в стране — Валентина Матвиенко — посочувствовать предателю? А может быть, лучше было выйти с инициативой об изменении ряда положений Конституции?

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Напомним, смерть этого, с позволения сказать, "российского журналиста" оказалась инсценировкой СБУ с целью предотвращения покушения на его убийство". Однако ожидаемой Киевом восторженной реакции на Западе не последовало. Там недоумевают, зачем нужно было устраивать шоу на крови и чувствах людей, если злоумышленников можно было разоблачить и без этого.

Обозреватель британской газеты The Independent Оливер Кэролл пишет, что инсценировка имеет три "очевидных последствия". Во-первых, "журналисты больше не примут украинские официальные заявления за чистую монету". Во-вторых, сообщения об угрозах журналистам "будут подвергаться сомнению на каждом шагу". В-третьих, Кэррол уверен, что Кремль "получил простой способ уходить от ответственности", называя Украину "сказочницей", указывая, что заявления страны на поверку искажают ситуацию и преследуют цель выставить Россию в дурном свете.

Подонок с "Яндекс"-кошельком

Россиянам Бабченко памятен не журналистской работой, а тем, что глумился над артистами из ансамбля Александрова, погибшими в авиакатастрофе в 2016 году. "Если бы этот борт летел на Украину, то украинское общество просто молча, без эмоций, разговоров и злорадства стало бы стрелять по этим людям, как по вторгшимся агрессорам, вот и все", — объяснил Бабченко свою позицию ("наплевать мне на них") в чате с читателям "Главреда".

Второе. Этот "активист" обещал на танке "Абрамс" проехать по Красной площади, разбрасывая москвичам милостыню, в том числе, видимо, и Валентине Матвиенко, которая поспешила посочувствовать Бабченко после его объявленной смерти. "Каких бы политических взглядов Бабченко не придерживался, но он воевал за Россию", — сказала спикер Совфеда, пообещав оказать помощь его детям.

Конечно, дети — это святое, а у Валентины Ивановны доброе сердце, но о детях должен прежде всего думать отец семейства, который их бросил в Москве, оформив опекунство на свою мать. А государство и так о них заботится, это 15-20 тысяч в месяц на ребенка, а если дети инвалиды, то и больше. У Бабченко, если читатель не в курсе, пять "трудных" приемных детей, которых он называл "нравственными олигофренами", вот и посчитайте.

Воевал, говорите, за Россию? Какую? Власовцы тоже за Россию воевали. Если Валентине Ивановне не хватает мечты Бабченко об "Абрамсе", то напомним ей, что он называл себя "гражданином страны-агрессора", которую уже "замумукался переделывать". На вопрос: "Вы — российский журналист или русский журналист?" —Бабченко ответил: "Понятия не имею. Я не ставлю так вопрос. Мне все равно. Я — журналист".

Конечно, можно попытаться объяснить позицию Валентины Матвиенко христианскими ценностями. Но они говорят о том, что к человеку надо относиться так, как он относится к тебе, и подставлять щеку — только когда видно, что человек меняется к лучшему, идет к любви. При этом главная заповедь православных христиан — уповать на Бога, его любить и уважать, а не подменять его милосердие своими "добрыми делами", о которых Бабченко никто не просил. К тому же милосердие от Бога — оно чаще и лучше помогает в качестве "дубины".

Грустные размышления не о Бабченко

Лучше бы Валентина Ивановна выступила с инициативой изменения Конституции в части лишения некоторых граждан гражданства. И ведь есть международный опыт! Например, в США лишают гражданства, если человек состоит в коммунистических или анархистских организациях в течение пяти лет после натурализации.

Власти видят в таком человеке угрозу порядку, так как считают, что он не адаптировался в стране. Если он служил в военных силах и совершил что-то позорное (читай, предал Родину), служит в иностранной армии, которая ведет боевые действия против США, работает в правительстве другой страны, пытался свергнуть власть в США. То есть перечислены вполне перерабатываемые для российских условий вещи. Почему же мы не защищаемся от предателей?

Как сказал "Правде.Ру" депутат Государственной Думы Евгений Федоров, по Конституции, гражданства России, полученного в результате рождения, лишить нельзя. "Россия защищает своих граждан, даже если они и подлецы, и предатели. Я здесь основания для следственных действий против Бабченко не вижу", — сказал "Правде.Ру" Евгений Федоров.

Со своей стороны, депутат Государственной Думы Виталий Милонов заметил в интервью "Правде.Ру", что хотя Бабченко и нельзя лишить гражданства, но за призывы к войне его можно посадить в тюрьму. Ведь он сказал, что он на американском танке "Абрамс" проедет по Москве. "То есть, по сути дела, этот гаденыш сказал, что он с оккупационными войсками войдет в Москву. Если бы этот "активист" с "Яндекс"-кошельком в Америке бы сказал, что спляшет на могиле президента США и проедет на танке "Армата", я думаю, что этого человека посадили бы моментально. Надо товарищу Бастрыкину срочно закрыть все это дело о его фриковом убийстве и открыть дело о пропаганде войны и клевете", — сказал "Правде.Ру" депутат.

Напомним, предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Как мы видим, есть возможности для изменения прозападной либеральной Конституции, навязанной нашей стране в 1993 году, но не видно желающих это делать. Те же депутаты Федоров и Милонов много говорят об этом, но одну пятую единомышленников в Думе найти не могут или не хотят. И это наводит на грустные размышления о том, что от Бабченко наши депутаты и сенаторы недалеко ушли. Тот хотя бы искренне работает на развал России, а эти лицемерно бездействуют, когда ее разваливают.

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