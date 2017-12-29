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"Большая война с НАТО отменена — и это главное"

Политика » Власть

Российские политики и эксперты рассказали "Правде.Ру" о событиях уходящего года, которые им наиболее запомнились.

Алексей Пушков, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

— Главное событие года — успех российской военно-воздушной операции в Сирии, ликвидация ИГИЛ* как боеспособного формирования — и тем более, государственного образования на территории Сирии. Это, на мой взгляд, самое главное.

Я бы назвал еще одно событие года. Точнее, это антисобытие — в том смысле, что если российский успех огромный плюс для Сирии, для Ближнего Востока, вообще для всех тех, кому угрожало Исламское государство — то событие со знаком "минус", это признание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля. Оно взорвало Ближний Восток, оно стало грубейшим нарушением международного права, поскольку есть международная резолюция ООН, Совета безопасности, которые были поддержаны США, которые предписывают совершенно особый статус Иерусалима.

Одностороннее провозглашение его столицей Израиля — это нарушение всех норм международного права. И мне кажется, это событие очень показательно. То есть роль, которую играет Россия сейчас, и роль, которую играют США. Одна роль стабилизирующая, позитивная, а другая роль — это противоречивая, дестабилизирующая и деструктивная.

Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока

— Главным событием года для меня лично является рождение внучки, а для страны — ситуация в Сирии. Российская Федерация восстановила свой военный потенциал, продемонстрировала это. Это означает, что большая война с блоком НАТО как минимум отменена — это действительно главное.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

— Если про внешнюю политику говорить, то это завершение операции в Сирии. А что касается региона, то у нас было очень много важных моментов. Во время визита президента огромное количество было решений о строительстве онкологического центра, его же финансирование предусмотрено. Также строительство порта в городе Пионерский, грузопассажирского терминала, решение об отмене НДС для полетов в Калининград, подписание новых поправок в закон об особой экономической зоне, который по поручению президента тоже разрабатывается. Много всего происходило у нас.

Мне кажется, и для России в целом год был неплохой — мы возвращаемся к экономическому росту. Для региона это тоже актуально, спустя несколько лет падения и стагнации, мы вернулись к росту, у нас есть очень хорошие успехи — и в инвестиционной привлекательности, и в работе с бизнесом.

Надеюсь, что в следующем году самым главным итогом будет рост реальных доходов населения. Это для нас ключевая задача.

Анатолий Вассерман, политконсультант, публицист

— Мне год запомнился прежде всего непроизошедшим событиям. Честно говоря, я ожидал, что исчерпанность нынешней структуры глобального разделения труда очевидна уже всем. И избрание Трампа президентом связано как раз с тем, что он предлагает эту структуру демонтировать, пока это еще можно сделать без катастрофического обвала. Тем не менее, этого не случилось, сам Трамп объявлен то ли недееспособным, то ли русской марионеткой, в результате эта система будет догнивать до обвала. Трамп по-моему, толком и не понял, за что на него так накинулись, и по-прежнему считает, что предлагает правильные, хорошие вещи. Беда в том, что любая правильная и хорошая вещь мешает тем, кто паразитирует на неправильностях и несовершенствах, и вот они так дружно и сопротивляются.

Еще запомнился этот год продолжением разнузданной и абсолютно безосновательной клеветы на нашу страну во всем — от допинговой программы до вмешательства в американские выборы. И, к сожалению, запомнился этот год полным неумением наших политиков даже возмущаться такой разнузданной клеветой. Собственно, фактически единственные, кто с этим всерьез борется — это Путин и Лавров. Все остальные просто стоят и удивленно говорят: "Ну я ж хороший, за что вы меня так?!".

И наконец, запомнился год тем, что, несмотря на все усилия либероидов по обе стороны границы, наша экономика постепенно начала выползать из той ямы, куда ее загоняют адепты веры в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Безусловно, свобода личности нужна, но только в пределах, не подрывающих возможности развития общества. Без общества любая личность в принципе неспособна не то, что творить, но даже элементарно выживать.

Вот это, пожалуй, основное. А все остальное — следствие, все проистекает из столкновения этой веры с реальностью. Ничего грустного, потому что если мы знаем первопричину наших проблем, то выход найдем. Не все осознают это, но уже достаточно многие.

*Организация запрещена в России

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