И так сойдет: как "топят" опасный для власти референдум

Обращение президента России Владимира Путина по поводу пенсионной реформы задвинуло на второй план другую тему. Которая, между тем, также касается именно этой реформы. Речь о референдуме по вопросу повышения пенсионного возраста. Пока что все — или почти все — идет так, как ранее и предсказывала "Правда.Ру".

В среду тему референдума подняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она ободрила инициаторов данного мероприятия — дескать, еще есть шансы договориться и пройти первый этап организации.

"Если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые одобрены официально — объединитесь и выберете один из них. Все те группы, которые живые, реальные группы существуют, — если вы договариваетесь между собой, с инициаторами, у вас еще есть время перерегистрироваться под один вопрос. Время еще есть для того, чтобы в 43 регионах набрать необходимое количество (групп)", — пояснила Памфилова.

И добавила, что "если актуальность референдума не отпала и не отпадет, со своей стороны мы полностью готовы".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, сколько существует инициативных групп и что нужно сделать, чтобы референдум состоялся. Вернее так — начать делать.

За прошедшее время процесс в некоторым смысле стал разнообразнее — было три инициативные группы, теперь их пять. По словам Памфиловой, региональные подгруппы инициативных группы зарегистрированы в 58 субъектах Федерации.

Причем только в двух из них — от КПРФ. Которой изначально и принадлежала идея об организации референдума. И очень сильно похоже на то, что сами коммунисты выпустили инициативу из рук. Что не то чтобы удивляет, но все же…

Впрочем, в компартии не сидят сложа руки. Накануне заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил "Интерфаксу", что коммунисты "готовы объединяться с теми, кто готов дальше проводить идею референдума". "И это будет политическое решение, которое будет принято президиумом во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым", — добавил он.

Афонин пояснил, что по закону есть время до 7 октября на создание инициативных групп. "Мы сейчас завершаем создание своих инициативных групп, смотрим, каковы реальные шаги регистрации", — сказал он.

"В ряде регионов, и у партии есть 100-процентная уверенность, создаются "спойлерские" группы. Мы обращаемся уже в семи-восьми регионах в суды с тем, чтобы их признали недействительными, потому что там задействованы работники администрации или члены комиссии с правом решающего голоса, что запрещено законодательством", — добавил заместитель Зюганова.

Ранее на этой неделе стало известно, о запросе КПРФ в ЦИК о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп со схожими вопросами о повышении пенсионного возраста.

Так что сегодняшний комментарий Памфиловой можно назвать и ответом на этот запрос. В том смысле, что договаривайтесь между собой и нет проблем. А не договоритесь — так проблемы будут, но это будут не проблемы Центризбиркома.

Собственно, так и есть — едва ли ЦИК затеет слияние инициативных групп, да еще так, чтобы их возглавила КПРФ. Вообще, не очень понятно, на что рассчитывают коммунисты. Проблема с референдумом была очевидна с самого начала. Способ опередить конкурентов был только один — скорость.

Понятно, что за конкурентами скорее всего стоит администрация президента. Но такой результат — два региона из необходимых 43 — это еще и очевидный показатель крайне ограниченных возможностей самой компартии. Мало заявить идею, надо же как-то ее и воплощать. Или в КПРФ всерьез полагали, что будут созданы тепличные условия и коммунисты не торопясь соберут инициативные группы к началу октября?

Во всей этой истории пока наиболее очевидным является тот факт, что идею референдума о повышении пенсионного возраста вполне успешно "топят". Никакой особых политтехнологических изысков не наблюдается — но, собственно, зачем, если и так сойдет?

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