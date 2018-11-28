Почему Навальный не раскроет всех иноагентов во власти

По Брилеву.

Можно и дальше хайпить, если не понимать, что это работа на Навального. Но не ему ведь говорить что-то о любых связях с зарубежьем и его финансированием, правда?

А если серьезно подходить к инфоповоду с Брилевым и его гражданством, то приходится признать, что иноагентов, влияющих на внутреннюю и международную политику у нас полным-полно во всех высших органах власти. И в медиа, и в правительстве, и в парламенте, и в АП.

Мы что, ни разу не слышали о депутатах с двойным гражданством? Не читали о зарубежной недвижимости членов правительства и всех остальных представителях властных структур? Не знали, что самые главные олигархи нынешних времен выводят деньги?

На фоне этого ситуация с Брилевым лишь небольшой нюанс.

И чтоб более-менее серьезно относиться к этому "расследованию" Навального, мне, например, необходима была бы таблица - у кого из высших чиновников России имеется такое гражданство. У какого количества из них имеется зарубежная недвижимость, оформленная на не только на них, но и на близких родственников. У кого из них дети живут на зарубежные гранты. Ну и так далее.

Почему-то мне кажется, что Навальный не осмелится все это попытаться систематизировать, хотя именно систематизация всех этих отношений обществу и необходима. Чтобы понимать: в каком обществе мы живем и кто им управляет.

Брилев, даже с его положением в ВГТРК, с его топовой еженедельной программой, - это ведь всего лишь одно из подтверждений правила, которое существует среди сегодняшней элиты, считающей, что Россия нужна лишь для зарабатывания денег, тратить которые нужно на Западе. Где и обустраивать свою жизнь.

Для государственных служащих, работников ФГУПов, одобренных высшей властью олигархов и их топ-менеджеров должен быть разработан закон, коррелирующийся с законом об иноагентах, но намного строже. Поскольку если ты приближен к средствам госбюджета, складывающимся из федеральных налогов, то должен и вести себя соответствующе.

Если у вас есть знакомые, обладающие правом законодательной инициативы, спросите их, готовы ли они внести такой закон на рассмотрение парламента. И - вы удивитесь.

А коль удивитесь, то что разводить аналитику по делу замгендиректора одного из ФГУПов?

Если разводите, то знайте - вы участвуете в снятии одного чиновников, а их - тысячи.