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Автор Олег Артюков

Новая волна: в России начался очередной "губернаторопад"

Политика » Власть

В понедельник стало известно об отставках глав двух регионов — Якутии Егора Борисова и Магаданской области Владимира Печеного. Будет ли губернаторское "озеленение кадров" (термин экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова) столь же масштабным, как в предыдущем году? Тогда, напомним, по собственному желанию ушли 11 глав регионов.

Новая волна: в России начался очередной
Егор Борисов (слева) и Владимир Печеный

В Кремле, во всяком случае, пообещали, что перестановки в губернаторском корпусе продолжатся. Впрочем, источник РИА "Новости" в администрации президента не стал уточнять, о каком количестве глав регионов может идти речь.

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Стоит отметить, что в сентябре этого года голосование пройдет в 20 регионах. Точнее сказать, планировалось, что в 20. Потому как в Якутии, например, выборы должны были состояться только в следующем году. Есть в ли готовность значительно увеличить число регионов с губернаторскими выборами в текущем году — вопрос открытый. Хотя такого же количества отставок, как в 2017-м, ждать едва ли стоит. Можно предполагать, что их будет раза в два меньше.

О двоих уже известно. Глава Якутии Егор Борисов первым заявил о том, что уходит со своего поста. Особо подчеркнув необходимость ротации кадров ("сам проводил это в кадровой работе"), Борисов подчеркнул, что "назрел тот момент в Якутии".

Еще одно соображение, сподвигшее его принять решение — экономия. В том смысле, что каждый год проводить выборы в регионе дело обременительное. А потому лучше пусть в 2018-м, нежели в 2019-м.

В завершение бывший глава Якутии предположил, что президент России Владимир Путин прислушается к мнению властей республики и согласится с предложенным кандидатом-"не варягом". Это обстоятельство Борисов счел необходимым подчеркнуть. Или намекнуть, что кандидат ему известен. Временно исполняющим обязанности главы Якутии назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

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В понедельник стало известно об отставке еще одного губернатора — Владимира Печеного, который возглавлял Магаданскую область. Он тоже ушел по собственному желанию. Не то чтобы это была неожиданность — слухи об отставке Печеного ходили. Например, он не заявился на праймериз "Единой России" по определению кандидата в губернаторы.

Но еще сегодня днем (по местному времени, в Москве была глубокая ночь) в региональных изданиях появились новости о том, что таковые слухи не подтвердились. А до выдвижения кандидатуры на праймериз времени, мол, еще хватает.

Затем последовали сообщения о повседневных делах губернатора — например, как решается проблема паводка на Колыме и об успехах области в Национальном инвестиционном рейтинге (с отчетом губернатора о поездке на Международный Петербургский экономический форум).

Новости об отставке появились уже поздно вечером по магаданскому времени. В отличие от Якутии, временно руководить областью будет человек неместный — бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. С большой долей вероятности, он будет бороться за пост губернатора осенью. Как, впрочем, и Айсен Николаев.

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Судя по несколько растерянной реакции в магаданской прессе ("что известно о новом врио губернатора" и т. п.), к явлению бывшего нижнетагильского градоначальника там были не очень готовы. Его предыдущая деятельность, судя по биографии, никак с Магаданской областью связана не была. В отличие от того же Печеного. Который, впрочем, продержался на посту губернатора даже менее одного срока.

Причины отставок, в общем-то, едва ли отличаются от других аналогичных случаев. В первую очередь, неудовлетворительная работа глав регионов по решению социально-экономических вопросов. Что, собственно, по большей части является источником и всех остальных проблем.

В качестве одной из причин отставки Борисова называют тот факт, что на выборах президента России Владимир Путин получил в Якутии 64,3 процента голосов избирателей. То есть на 12 процентов меньше, чем глава государства набрал в целом по стране. Впрочем, в той же Магаданской области за президента проголосовали более 72 процентов избирателей. Тоже меньше, чем в среднем по России, но едва ли эти факты можно назвать определяющими.

Напомним, что Егор Борисов в феврале этого года стал участником скандала в аэропорту "Шереметьево". По версии экс-главы Якутии, ему вовремя не выдали посадочные талоны в самолет, из-за чего случился конфликт с представителями авиакомпании. По версии которой, это Борисов вел себя неадекватно, а все документы были оформлены своевременно и переданы его помощнику. Так или иначе, но интернетом дело не ограничилось и сюжет о произошедшем был показан в эфире одного из центральных телеканалов. Причем он был явно не в поддержку бывшего главы Якутии.

Ограничится ли дело отставками двух глав регионов? В предыдущий раз это был, скажем так, не однодневный процесс. Так что нельзя исключать, что в ближайшие дни последуют новые отставки по собственному желанию.

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Темы Егор Борисов Владимир Печеный отставка губернатора
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