"Железный занавес" — совсем скоро. Или нет

В четверг россиян напугали скорым и неотвратимым "железным занавесом". Ну то есть не так, чтобы непроницаемым — как в советские времена, когда поездка в Болгарию становилась семейной легендой. Но что-то близкое, с учетом современных реалий.

О грядущих изменениях агентству "Интерфакс" сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. На прошлой неделе депутаты от "Единой России" предложили внести изменения в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Кроме того, обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Также требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

По словам Тюриной, ни один из действующих операторов предложенным в законопроекте критериям соответствовать не сможет. Например, непонятно, как им соответствовать пункту об иностранном участии. Сейчас в нашей стране работают шесть компаний, которые управляют визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW — СВЦ Греции, VMS — Италия, BLS — Испания, Индия, TLS — Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. О каждой из них есть сведения в госреестре юридических лиц, которые опубликованы в открытых источниках.

Надеяться на их замену российскими тоже довольно проблематично. Даже если будут выполнены все прочие условия, непонятно, откуда у них возьмется требуемый трехлетний опыт по оказанию визовых услуг.

Разумеется, принятие поправок спровоцирует зеркальный ответ других государств. И в таком случае под сомнение ставятся планы по привлечению иностранных туристов в Россию.

Ну а нашим соотечественникам пресс-секретарь РСТ пообещала возвращение очередей в визовые отделы посольств и "незабываемый квест", как "нулевые", когда жителям регионов приходилось приезжать за визой в Москву.

Ну то есть очевидно, ничего хорошего. Собственно, соцсети уже наполнены комментариями о "железном занавесе", который депутаты хотят опустить на границах России. "Занавес", правда, несколько дырявый — со многими из популярных у отечественных туристов странами у РФ безвизовый режим. Хотя конечно, утешение так себе.

Кроме того, это точка зрения стороны заинтересованной. А что об этом говорят сами депутаты?

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов ("Единая Россия") заявил, что российские власти, напротив, стремятся минимизировать визовые ограничения.

"По инициативе президента мы сейчас готовим предложения по упрощению визовых процедур. Есть ряд стран, которые уже упростили получение виз для россиян. Я не слышал о той инициативе, о которой вы говорите. Подкомитет по туризму Госдумы (Сергей Кривоносов его возглавляет — прим.) занимается тем, чтобы, наоборот, упростить визовые процедуры", — сказал депутат.

"Мы приняли в третьем чтении приняли закон, что по "паспорту болельщика" иностранцы до конца года могут к нам приезжать. Что касается россиян, выезжающих за рубеж, мы будем стремиться, чтобы упростить процедуры, потому что были проблемы с банкротствами туроператоров. Мы считаем, что электронная виза и электронная путевка может помочь в этих вопросах. Я уверен, что ни о каком "занавесе" речь не идет", — сказал Сергей Кривоносов.

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