Большая игра: Британия делает ход в пользу России?

Парламент Великобритании намерен в ближайшее время проголосовать за законопроект о раскрытии имен российских олигархов, которые хранят активы в офшорах, находящихся под британским суверенитетом. Делается это в рамках противостояния "деструктивному поведению Москвы" на международной арене. Хотя осмелимся предположить, что в России подобный шаг отнюдь не станет поводом для раздражения.

Как отмечает в этой связи The Times, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и прочие офшоры до сей поры отказываются последовать примеру метрополии и не раскрывают личности бенефициаров хранящихся под их юрисдикцией активов.

Сторонники поправок считают, что подобная секретность делает возможным отмывание денег, что в свою очередь способствует коррупции и росту преступности, в том числе в России.

Вообще говоря, следует учитывать, что законопроект является отражением борьбы правительства Терезы Мэй и оппозиции. Инициирован он Лейбористской партией, которая активно обвиняет консерваторов в том, что те принимали пожертвования от российских бизнесменов.

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Впрочем, о своей поддержке законопроекта заявили и некоторые представители консерваторов — мол, раз премьер вызвалась возглавить борьбу с "кознями России" по всему миру, то мы не должны покрывать русских олигархов, приближенных к Путину.

Хотя в Москве едва ли будут активно возражать против такого поворота событий. Разве это плохо, если Лондон чем-то поможет в определении схем вывода денег из нашей страны?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя о возможном раскрытии имен россиян, отметил, что Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов.

"С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого", — сказал Песков.

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Эксперты, к которым "Правда.Ру" обратилась с просьбой прокомментировать информацию о намерениях британского парламента, не увидели в этой инициативе ничего, что ущемляло бы государственные интересы нашей страны.

"Угрозы от открытия этих данных Российскому государству не больше, чем после публикации "Панамского досье". Давно идет процесс национализации элит. Президент несколько лет назад сказал, чтобы наши собственники переводили активы и деньги на территорию России, где государство может гарантировать их сохранность. А кто не спрятался, что называется — президент не виноват. Хранение в офшорах активов для российских чиновников и депутатов — это и так нарушение законодательства РФ. Так что я не вижу здесь проблемы. Наоборот, британский парламент поможет национализировать нам элиту", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Это как условная шахматная игра, в которой ходы противника естественны и сокрушаться над каждым ходом противника бессмысленно. Надо самим делать правильные ходы. А правильные ходы наши были бы — давно сделать то, чем угрожают нам англичане. Давно выяснить, чтобы никакой тайны от своего народа в этой части не было, чтобы все налоги от всего, что связано с нашими природными ресурсами, торговлей вооружениями и финансовыми операциями, платились бы здесь. Это все давно должны были сделать мы. Иногда так бывает, что противник делает ходы в нашу пользу. Будут ли на пользу, увидим", — отметил публицист Юрий Болдырев.

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"С самого начала говорили, что наличие зарубежных счетов, зарубежного имущества является механизмом для политического воздействия. Именно поэтому президент давал некий посыл, когда одобрил закон, запрещающих госслужащим иметь подобные активы. Он дал посыл политический — нам не по пути с теми, кто делает благополучие свое и своих семей за рубежом", — подчеркнул председатель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.

Он отметил, что зарубежные спецслужбы уже много лет ведут активный сбор информации о счетах и активах — и в первую очередь именно в офшорных зонах. "В определенный момент будет работать следующий механизм: эти средства проходили через процедуру отмывания, соответственно, подпадают под законодательство любого государства об уголовной ответственности по отмыванию денежных средств. дальше с этими людьми уже работают спецслужбы. Им говорят: "Два варианта: либо вы на нашей стороне либо мы арестуем ваши счета. У нас уже есть политики, у которых арестовано имущество в Испании, других государствах", — напомнил эксперт.

"Для России никакой угрозы (в британском законопроекте) нет. ПОтому что эти активы никогда бы к нам не вернулись. Даже если бы мы попросили и доказали, что они не криминальны. Запад никогда не возвращает активы. Просто надо понимать, что верить в финмеханизмы Запада нельзя и думать, что они там максимально защищены — неправда. Они защищены, пока это выгодно. Просто люди не знают истории и не помнят, что после революции 1917 года всё, что на Лазурном берегу, на 70% было построено русскими… И когда РСФСР не смог выплатить долги Антанте, были просто арестовали частные дома, имущество, счета. Это противоречит любому гражданскому законодательству — но было сделано. Поэтому давайте не будем строить иллюзий", — резюмировал Кирилл Кабанов.

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