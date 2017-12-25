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"Воссоздать СССР? Почему бы и нет — это зависит от России"

Политика » Власть

О распаде Советского Союза сожалеют 58% россиян — таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром". Социологи отмечают, что это максимальное значение с 2009 года.

Сожалеющие о распаде россияне отметили, что "разрушена единая экономическая система" (54%), "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе" (36%), "возросло взаимное недоверие, ожесточенность" (34%), "разрушаются связи с родственниками, друзьями" (26%), "утрачено чувство, что ты повсюду "как дома" (25%), "трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых" (15%).

При этом 25% участников заявили, что не испытывают сожаления о распаде СССР. А еще 16% респондентов затруднились ответить на вопрос.

На вопрос "Правды.Ру", сожалеют ли они о распаде Советского Союза и нужно ли пытаться воссоздать что-то подобное Советскому Союзу, нашему издания ответили главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, писатель Олег Дивов и президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Игорь Коротченко:

— Безусловно, (о распаде Советского Союза) жалею.

Воссоздать СССР уже невозможно, важно извлечь уроки из его распада. Причины, приведшие к исчезновению Советского Союза — прежде всего, разложение в правящей партии, предательство высших государственных руководителей, неспособность силовых структур и спецслужб предотвратить распад государства.

Учитывая, что ведущие западные центры сегодня ведут работу по тому, чтобы реализовать сценарий распада России на десять или более псевдогосударств, нам необходимо максимально противодействовать деструктивным процессам. Мы должны понимать роль информационных технологий, в том числе, социальных сетей, интернета, их влияния на настроения общества.

Совершенно однозначно, нужна решительная борьба с коррупцией, так, как она ведется сегодня в Китае. У нас слишком либеральное законодательство в отношении коррупционеров. Необходимо возродить полноценный институт конфискации имущества получивших приговоры по коррупционным преступлениям.

Власть должна понимать, что игнорирование интересов народа, отрыв верхушки от простых людей, может иметь просто катастрофические последствия, которые могут наступить абсолютно внезапно.

А что касается ностальгии по СССР… Советский Союз воспринимается как социально ориентированное, справедливое государство, где люди жили спокойно, где можно было вполне нормально существовать и на зарплаты, и на пенсии. Была безопасность, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Люди ностальгируют по этому, ничего удивительного нет.

Но восстановить Советский Союз в том виде, в котором он был, уже невозможно. Другое дело, что Россия должна расширять зону своего влияния — входить, в своих интересах, во все постсоветское пространство.

Олег Дивов:

— Нет, совершенно не жалел тогда и не жалею сейчас. В любом случае, есть определенные директивные предпосылки к тому, чтобы некоторые, очень немногие, республики бывшего СССР действительно бы стремились обратно.

И предпосылки те же самые — это единое экономическое пространство, проще вместе обороняться. Но этому будут сопротивляться местные элиты, собственно, как местные элиты и оказали решающее влияние на то, что Союз распался. Я не вижу никаких вариантов.

Но когда я гляжу на карту, я на самом деле вижу, что России нужна собственная граница с Турцией. Это не имперские амбиции, а это голая география и геополитика. То есть, очень было неплохо вобрать в себя как можно больше, иметь хорошие буферные зоны.

Но когда я гляжу на политическую карту, а не геополитическую, я совершенно не вижу, каким образом это можно организовать. И не потому, что Советский Союз был какой-то тюрьмой народов, а просто потому, что действительно элиты категорически против. А мнение народа тут можно не учитывать. В этом смысле референдум в Крыму действительно был уникален.

Леонид Ивашов:

— Действительно, наш народ понимает, что мы потеряли. Если в девяностые годы либеральные СМИ, политики, политологи апеллировали к тому, что это ветераны, пенсионеры в основном сожалеют, то мы видим, что сегодня и молодежь начинает понимать тупиковость этого пути.

Второй момент, народ становится сейчас уже не объектом манипулирования властей, а становится субъектом, формирующим политику государства. Еще один вопрос — о величии русского народа. Здесь тоже поразительные цифры — Россию стали считать великой русской державой, если не ошибаюсь, более 60%. В начале девяностых этот процент составлял всего лишь 13%. То есть, это тоже говорить о повышении субъектности, о повышении роли общественного мнения.

Если говорить о том, можно ли воссоздать СССР, то почему бы и нет? Это же не только у нас эта ностальгия, сейчас мощное движение развивается за восстановление Советского Союза. Так что все это есть. Конечно, многое зависит от России — развернется ли она к постсоветскому пространству или будет свою внешнюю политику сосредотачивать на заокеанских пространствах.

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