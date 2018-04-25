Юбилей "Да,да,нет,да": "После мы еще глубже залезли в болото"

Ровно четверть века назад, 25 апреля 1993 года, прошел едва ли не самый знаменитый в истории современной России референдум. То есть чему именно этот референдум был посвящен, какие вопросы на него были вынесены, сейчас, наверное, ответит далеко не каждый. Но вот формулировка "да, да, нет, да" пережила годы. И даже десятилетия.

Именно таким образом сторонники президента Бориса Ельцина призывали сограждан ответить на вопросы референдума. Всего их было четыре: "Доверяете ли вы президенту Ельцину? Одобряете ли вы социально экономическую политику, проводимую президентом? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента? Считаете ли вы необходимым досрочное проведение выборов съезда?"

Референдум был организован в разгар противостояния Бориса Ельцина и Верховного совета.

Стоит отметить, что сам Ельцин отнюдь не возражал и против досрочных президентских выборов. Популярность его в то время еще была достаточно высока.

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Ну а Верховный совет в тогдашней пропаганде изображали как средоточие мракобесов, не желавших отбросить советское прошлое и мешавших со столь необходимыми стране реформами. А именно эти реформы и должны были обеспечить быстрое повышение уровня жизни россиян, катастрофически обвалившийся после либерализации цен.

Впрочем, результаты референдума были далеко не столь однозначными, чтобы трактовать их как безоговорочную победу Ельцина.

Что в итоге получилось

О доверии президенту заявили 58% участников опроса — против высказались 39%. На второй вопрос положительно ответили 53% опрошенных, отрицательно — 45%. За досрочные выборы президента выступили 49%, против — 30. За досрочные выборы депутатов — 67%, против — 19%. В референдуме приняли участие 64% российских граждан, имеющих право голоса, то есть почти 70 миллионов человек.

В безусловный актив окружение Бориса Ельцина могло занести себе ответ на четвертый вопрос, о переизбрании депутатов. Очевидно, что в тогдашнем российском обществе не воспринимали парламент как защитника народных интересов. И дело не только в пропаганде, результаты ответа на вопрос о социально-экономическом курсе президента очевидно продемонстрировали отсутствие безоговорочной поддержки.

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Стоит добавить, что хотя большинство россиян высказалось за досрочные выборы президента, этого так и не произошло. Выборы в парламент же прошли после октябрьского расстрела Верховного совета в том же 1993-м. Только уже не в Верховный совет, а в Государственную Думу. Тогда, напомним, больше всего голосов получила ЛДПР Владимира Жириновского, что для российских демократов стало настоящим шоком и открытием. "Россия, одумайся, ты одурела!" публициста Юрия Карякина — это как раз того времени. Хотя результаты референдума 25 апреля вполне давали повод для неутешительных прогнозов.

Слово участнику событий

"Я хорошо помню эту историю, как решение об этом референдуме принималось на сессии Верховного совета, как проходила подготовка и проведение. Народ в это время — я имею в виду 1991-1993 годы — в своей основной массе оказался в плену иллюзий. Очень мало нормальных людей было, которые могли этому помешать", — поделился с "Правдой.Ру" своими воспоминаниями Алексей Подберезкин, который в то время руководил группой консультантов вице-президента России Александра Руцкого.

"Насколько я помню, был чудовищный обман и пропагандистское давление всех СМИ в пользу Ельцина. И хотя часть людей уже стала прозревать, понимать, что эти иллюзии ни к чему хорошему не приведут — это массированное давление и обман показали, как можно манипулировать общественным мнением. Это примерно та же самая технология использовалась как сегодня американцами, когда безотносительно к реальности придумывается некая виртуальность. И насаждается — можно сказать, впихивается — силой. Вот именно такие вещи происходили", — сказал он.

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"Я помню, как Владимир Лукин, в то время посол России в США, радостный приехал и в аэропорту кричал, что нам пообещали 18 миллиардов долларов. Потом дали гораздо меньше и на гораздо более тяжелых условиях. Это был типичный пример обмана", — отметил политик.

"Проблема заключается в том, что никто никогда у нас не несет ответственности ни за обман, ни за дезинформацию. Это вообще в политике редко бывает, а у нас особенно. Никто не спросил с Ельцина, почему он не лег на рельсы (в 1991 году президент пообещал, что ляжет "поперек рельсов", если в результате реформ цены вырастут в три-четыре раза — прим.). Или как воспользовались те субъекты Федерации правом на суверенитет, данным Ельциным. А ведь к приходу Владимира Путина к власти, к 1999 году, обещания Ельцина поставили Россию практически на грань краха", — подчеркнул Подберезкин.

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, могла бы сложиться ситуация, если бы президенту не удалось заручиться поддержкой, Алексей Подберезкин заявил, что "было бы нормальное развитие страны без эксцессов". "Конечно, кризис бы никуда не делся, но вышли бы из него гораздо раньше и гораздо быстрее. Мы этими результатами референдума подтвердили, что нам еще 8 лет надо было залезать в болото", — сказал эксперт.

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