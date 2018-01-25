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Автор Олег Артюков

"Надо задуматься": России предложили жить как в во время войны

Политика » Власть

Скандал вокруг отзыва прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" продолжает будоражить российскую общественность. Не сказать, конечно, чтобы это было событием номер 1. Но резонанс заметный — вот и правнук Сталина выступил. Но, пожалуй, безусловным лидером стала заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В связи со скандалом вокруг фильма она предложила создать в России совет по нравственности. И вообще, наша страна должна начать жить по условиям военного времени, считает Елена Григорьевна.

По ее мнению, совет по нравственности должен заниматься оценкой художественных произведений и решать, какие фильмы достойны выхода в прокат, а какие нет. "Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путём. Поэтому мы предлагаем вернуться к теме совета по нравственности в РФ", — заявила депутат. По ее мнению, создание подобного совета оправдано в условиях "информационной войны".

"В условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени.Сегодня, когда одна провокация следует за другой, нам надо задуматься и ограничить возможность распространение информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны", — полагает депутат.

Не беремся оценивать достоинства и недостатки "Смерти Сталина". Тем более, что это уже сделали участники общественного просмотра, который прошел 22 января. И после которого, собственно, в министерстве культуры и приняли решение об отзыве прокатного удостоверения, выданного 17 января. Прокат фильма, напомним, должен был начаться 25 января. Но, конечно, спорный вопрос, заслуживал ли фильм шумихи, поднятой вокруг него — очевидно, что данное произведение не рассчитано на массовую аудиторию. В общем, повторяется история с "Матильдой", хотя и меньшем масштабе. И здесь не одна Наталья Поклонская застрельщик.

Но обратим внимание еще и на призыв "жить по условиям военного времени". В понимании Натальи Драпеко, это подразумевает ограничение распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны. Оценивать, надо полагать, будет тот самый совет по нравственности, который она же предложила создать.

Впрочем, новаторской подобную идею не назовешь — подобная система действует в одной стране по соседству с Россией. Там тоже книги и фильмы запрещают из "государства-агрессора". И уже неоднократно демонстрировали, до какого абсурда можно при этом докатиться. Нам это точно надо повторять?

Ну и еще одна тенденция — политики, чиновники и бизнесмены все чаще стали вспоминать про войну. По разным поводом. Вот на днях глава ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе заявил, что любые ограничительные меры против российских компаний "будут все равно что объявлением войны". "Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве", — добавил он.

Впрочем, похоже господин Костин говорил года три назад — тоже про войну и отзыв посла. Только тогда речь шла о возможном отключении России от системы SWIFT.

Нечто подобное звучит не только в России. Напомним про наделавший шума ролик одной из американских неправительственных организаций, смысл существования которой обозначен как "противостояние России". В сентябре прошлого года актер Морган Фримен в этом ролике рассказал о нападении РФ на американскую демократию и объявленную этой самой демократии войну.

Так что еще покруче, чем сегодняшняя инициатива Елены Драпеко. Коллеги, так сказать, по цеху — может и бывшие, но все равно люди творческие. Хорошо бы только, чтобы некоторые их идеи дальше эмоциональных заявлений не пошли…

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