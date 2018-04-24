Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Политика » Власть
Суды Парламент Кремль Правительство
Автор Антон Куликов

Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ

Политика » Власть

"Правда.Ру" ранее рассказывала о конфликте между властями Московской области и главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. Конфликт приобрел такой размах, что дошёл до Кремля.

Волшебство оптимизации:. 386310.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Хотя, если верить Шестуну, в администрации президента о происходящем и раньше знали. И даже якобы участвовали. Но дело не только и не столько в распрях одного отдельно взятого чиновника с вышестоящим руководством.

Напомним, что главной причиной конфликта Шестуна с властями Подмосковья стала муниципальная реформа, которая проводится в регионе. Речь о так называемом укрупнении муниципальных образований, призванном оптимизировать бюджетные расходы, повысить управляемость и сократить число чиновников.

Ну а поскольку оптимизация в России уже несколько лет является, так сказать, трендом в госуправлении, то обойтись рассказом только о Московской области было бы не очень справедливо. Ведь подобные мероприятия с большим или меньшим размахом проводятся по всей стране.

Вот, буквально на днях, заксобрание Иркутской области приняло в первом чтении законопроект "О преобразовании Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунского района и о внесении изменений в Закон Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области".

Позволим себе немного углубится в тематику, даже несмотря на достаточно бюрократичное описание мотивов, которые побудили иркутских депутатов обратить внимание на эту тему.

Вообще, инициатива в данном случае принадлежила муниципальным депутатам Куйтунского района. Объясняется укрупнение заботой о жителях Наратайского муниципального образования, коих насчитывается 185 человек. Там отсутствует школа и почтовое отделение, сельскохозяйственные, транспортные, промышленные предприятия, удаленность от районного центра составляет 129 километров. В связи с отсутствием перспектив развития муниципалитета предложено объединить его с Новотельбинским МО.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительству и местном самоуправлении Бориса Алексеева, преобразование путем их объединения позволит повысить эффективность функционирования органов местного самоуправления, объединить имеющиеся ресурсы для их рационального использования, а также позволит более эффективно развиваться в дальнейшем.

Собственно говоря, это типичный аргумент, который призван объяснить инициативы по укрупнению муниципальных образований. Каких-либо региональных особенностей не наблюдается. Разве что в смысле расстояний между населенными пунктами — в Подмосковье объединяемые МО расположены куда ближе друг к другу.

Хотя, стоит сказать, что и расстояние между объединяемыми МО — это серьезный фактор. Причем зачастую весьма негативный. Об этом, в частности, шла речь в исследовании Института экономики города "Территориальная доступность местного самоуправления в РФ", которое было презентовано в Общественной палате РФ в июле прошлого года.

Авторы исследования исходили из того, что для жителей населенных пунктов, расположенных в 15 км от центра муниципалитета, затруднен доступ к принимающим решения органам местного самоуправления (МСУ) и госуслугам.

В исследовании учитывались и климат в разных регионах, и состояние дорог, и работа общественного транспорта — была проанализирована ситуация в 18 субъектах. Например, в Краснодарском крае поселений с затрудненной транспортной доступностью 18,9%, в Волгоградской области — 16,6%, в Красноярском крае — 20,9%.

Укрупнение муниципалитетов ухудшает ситуацию: в Нижегородской области, например, затруднена транспортная доступность в 18,1% поселений. Если же населенный пункт отстоит от центра на 25 км, то ситуация с транспортной доступностью становится критической.

Согласно исследованию, в Красноярском крае таких муниципалитетов 5,2%, Волгоградской области — 1,5%, Ульяновской — 1,9%, Нижегородской — 1,8%. Относительно небольшие проценты в заблуждение вводить не должны — речь о населенных пунктах, в которых проживают тысячи людей.

Преобразование муниципальных районов в городские округа, при котором поселенческий уровень МСУ упраздняется, значительно затрудняет доступ населения к местной власти и госуслугам. В Калининградской области таких поселений 45%, Свердловской — 68,9%, Магаданской — 36%, Московской — 30,3%.

В исследовании отмечалось, что преобразование муниципальных районов в городские округа "приобрело большие масштабы, причем под гребенку укрупнения и ликвидации попадают и вполне самодостаточные МО".

Конечно, едва ли можно отрицать, что в части случаев укрупнение муниципалитетов действительно имеет под собой экономическое обоснование. Однако это не снимает вопроса о том, что насколько реформа учитывает специфику регионов.

Да даже не только регионов, а вообще каждого отдельно взятого случая укрупнения. Есть большие сомнения, что подобной проблеме уделяется внимание. Иначе почему глава комиссии Общественной палаты по МСУ Андрей Максимов во время презентации исследования говорил, что преобразования "создают проблемы для получения жителями госуслуг, не позволяют им участвовать в принятии решений на уровне МО".

Тогда же, кстати, было обещано выйти "во властные структуры и Федеральное собрание, чтобы придать нашим решениям силу закона или санкционированных государством рекомендаций". Судя по бурному развитию конфликта, о котором было сказано в начале материала, что-то опять пошло не так.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ
Точка зрения
Александр Крылов: кто пытался “оседлать” волну массовых протестов в Армении
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Новости Все >
Китаянка попала в больницу из-за удара "небесной собаки"
Кремль объяснил: восстание в Армении — не Майдан на Украине
У Павла Дурова могут отнять квартиру за долг в 4 рубля
Спортивный "трибунал" обвинил доносчика Родченкова во лжи
18 муниципалитетов примут участие в проекте "Умный город"
Мать экс-премьера Саргсяна умерла в момент его отставки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Россия
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер
Комментарии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Россия предупредила Украину о "Майдане зробитчан"
Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался