Волшебство оптимизации: куда заведет Россию реформа МСУ

"Правда.Ру" ранее рассказывала о конфликте между властями Московской области и главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. Конфликт приобрел такой размах, что дошёл до Кремля.

Фото: Fotodom.ru

Хотя, если верить Шестуну, в администрации президента о происходящем и раньше знали. И даже якобы участвовали. Но дело не только и не столько в распрях одного отдельно взятого чиновника с вышестоящим руководством.

Напомним, что главной причиной конфликта Шестуна с властями Подмосковья стала муниципальная реформа, которая проводится в регионе. Речь о так называемом укрупнении муниципальных образований, призванном оптимизировать бюджетные расходы, повысить управляемость и сократить число чиновников.

Ну а поскольку оптимизация в России уже несколько лет является, так сказать, трендом в госуправлении, то обойтись рассказом только о Московской области было бы не очень справедливо. Ведь подобные мероприятия с большим или меньшим размахом проводятся по всей стране.

Вот, буквально на днях, заксобрание Иркутской области приняло в первом чтении законопроект "О преобразовании Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунского района и о внесении изменений в Закон Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области".

Позволим себе немного углубится в тематику, даже несмотря на достаточно бюрократичное описание мотивов, которые побудили иркутских депутатов обратить внимание на эту тему.

Вообще, инициатива в данном случае принадлежила муниципальным депутатам Куйтунского района. Объясняется укрупнение заботой о жителях Наратайского муниципального образования, коих насчитывается 185 человек. Там отсутствует школа и почтовое отделение, сельскохозяйственные, транспортные, промышленные предприятия, удаленность от районного центра составляет 129 километров. В связи с отсутствием перспектив развития муниципалитета предложено объединить его с Новотельбинским МО.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительству и местном самоуправлении Бориса Алексеева, преобразование путем их объединения позволит повысить эффективность функционирования органов местного самоуправления, объединить имеющиеся ресурсы для их рационального использования, а также позволит более эффективно развиваться в дальнейшем.

Собственно говоря, это типичный аргумент, который призван объяснить инициативы по укрупнению муниципальных образований. Каких-либо региональных особенностей не наблюдается. Разве что в смысле расстояний между населенными пунктами — в Подмосковье объединяемые МО расположены куда ближе друг к другу.

Хотя, стоит сказать, что и расстояние между объединяемыми МО — это серьезный фактор. Причем зачастую весьма негативный. Об этом, в частности, шла речь в исследовании Института экономики города "Территориальная доступность местного самоуправления в РФ", которое было презентовано в Общественной палате РФ в июле прошлого года.

Авторы исследования исходили из того, что для жителей населенных пунктов, расположенных в 15 км от центра муниципалитета, затруднен доступ к принимающим решения органам местного самоуправления (МСУ) и госуслугам.

В исследовании учитывались и климат в разных регионах, и состояние дорог, и работа общественного транспорта — была проанализирована ситуация в 18 субъектах. Например, в Краснодарском крае поселений с затрудненной транспортной доступностью 18,9%, в Волгоградской области — 16,6%, в Красноярском крае — 20,9%.

Укрупнение муниципалитетов ухудшает ситуацию: в Нижегородской области, например, затруднена транспортная доступность в 18,1% поселений. Если же населенный пункт отстоит от центра на 25 км, то ситуация с транспортной доступностью становится критической.

Согласно исследованию, в Красноярском крае таких муниципалитетов 5,2%, Волгоградской области — 1,5%, Ульяновской — 1,9%, Нижегородской — 1,8%. Относительно небольшие проценты в заблуждение вводить не должны — речь о населенных пунктах, в которых проживают тысячи людей.

Преобразование муниципальных районов в городские округа, при котором поселенческий уровень МСУ упраздняется, значительно затрудняет доступ населения к местной власти и госуслугам. В Калининградской области таких поселений 45%, Свердловской — 68,9%, Магаданской — 36%, Московской — 30,3%.

В исследовании отмечалось, что преобразование муниципальных районов в городские округа "приобрело большие масштабы, причем под гребенку укрупнения и ликвидации попадают и вполне самодостаточные МО".

Конечно, едва ли можно отрицать, что в части случаев укрупнение муниципалитетов действительно имеет под собой экономическое обоснование. Однако это не снимает вопроса о том, что насколько реформа учитывает специфику регионов.

Да даже не только регионов, а вообще каждого отдельно взятого случая укрупнения. Есть большие сомнения, что подобной проблеме уделяется внимание. Иначе почему глава комиссии Общественной палаты по МСУ Андрей Максимов во время презентации исследования говорил, что преобразования "создают проблемы для получения жителями госуслуг, не позволяют им участвовать в принятии решений на уровне МО".

Тогда же, кстати, было обещано выйти "во властные структуры и Федеральное собрание, чтобы придать нашим решениям силу закона или санкционированных государством рекомендаций". Судя по бурному развитию конфликта, о котором было сказано в начале материала, что-то опять пошло не так.