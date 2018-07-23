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Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?

Политика » Власть

В России уже 25 лет не прикасались к Основному закону, мотивируя это желанием сохранить стабильность. При этом нужно помнить, что ельцинская Конституция была "нормативным правовым актом социального противостояния в обществе".

Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?. 389914.jpeg

Нужно ли модифицировать документ или заменить чем-то более совершенным? По словам профессора МГИМО Валерия Соловья, Кремль готовит федеральный референдум, в случае успешного проведения которого будет отработана модель последующего изменения Конституции.

Последний референдум такого рода обеспечил принятие декабрьской Конституции — правового акта, как отмечают юристы, весьма и весьма спорного. Из этих соображений его и не трогали, хотя несовершенство Основного закона год от года становилось все заметнее.

"Статья 13, к примеру, запрещает нам иметь национальную идеологию, — указывал депутат Госдумы Евгений Федоров, последовательный сторонник ревизии Основного закона. — Но как можно запретить национальное стратегическое нормотворчество — такого нет ни в одной стране мира, даже в отсталых африканских государствах?!"

Он отметил, что авторы документа "внесли этот пункт специально, чтобы подчеркнуть обидный вассально-колониальный статус нашей страны". Фактически в нем признавался примат международных правовых актов и норм над национальными.

Эту ситуацию необходимо выравнивать, хотя, как справедливо отметил доктор политических наук и автор проекта нового основного закона России Степан Сулакшин, "одними поправками вопрос успешности нашей страны и надежности ее будущего не решишь". "Я еще пять лет назад настаивал, что Конституцию надо радикально менять, — говорит ученый. — Стабильность — это хорошо, но плохо, когда стабильность превращается в паралич. Исчезает развитие, исчезает будущее. Чтобы паралич не наступил, нужен новый Основной закон".

Как отметили эксперты, сегодня президент России де-юре — гарант соблюдения Конституции, но де-факто он ее заложник. Именно по этой причине Владимир Путин волевым решением никак не отменит скандальную пенсионную реформу правительства — он может лишь приостановить действие сомнительной инициативы кабмина.

Как пояснил оппозиционный политик Максим Шевченко, "рейтинги обвалились у всех, кто связан с властью. Они что, не видят, что происходит?! Или это какая-то хитрая игра и кто-то сознательно "валит" правительство? Кому-то подобная версия покажется шизоидной, но как еще объяснить причину, по которой власть сама себя публично высекла?".

Что делать? Эксперты считают, что "нужно выводить ситуацию с Конституцией на новый уровень". Можно провести "всенародное голосование", как при Ельцине, обойдя неудобные правовые нормы.

"На федеральном уровне референдумы у нас с той поры не проводились, зато в регионах они проводятся регулярно. То есть именно благодаря пенсионной реформе ржавый механизм федерального референдума может вновь заработать. На прошлой неделе КПРФ подала документы на его проведение — "реализуя пожелания граждан", — отметил первый зампред главы партии Иван Мельников.

При этом ряд экспертов полагает, что одновременно в ходе изменения Конституции будут решены и задачи "трансфера власти".

"Владимир Путин может остаться и после 2024 года: ему будет всего 72 года. А способов придумать форму правления, позволяющую Владимиру Путину оставаться у власти пожизненно, немало: от государственного совета до парламентской республики с вечным премьером (канцлером) а-ля госпожа Меркель", — цитировала "Правда.Ру" политического аналитика Антона Барабшина.

Впрочем, при этом политолог Дмитрий Орлов уверен, что "Владимир Путин сохранит политическое влияние и после 2024 года, когда закончится очередной президентский срок". Дмитрий Орлов уверен: "Глава государства не захочет менять для этого Конституцию, да и соответствующего общественного запроса нет".

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Темы пенсии референдум Конституция Владимир Путин пенсионная реформа пенсионный возраст
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