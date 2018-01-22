Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Власть
Суды Парламент Кремль Правительство
Автор Антон Куликов

Вспоминая 90-е: почему регионы переводят на внешнее управление

Политика » Власть

Федеральный центр усилил финансовый контроль за несколькими российскими регионами. По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, ранее подобный механизм никогда не применялся к бюджетам регионов. Как это соотносится с заявлениями некоторых российских политиков и чиновников о необходимости большей самостоятельности субъектов РФ — что, конечно же, подразумевает и большую финансовую самостоятельность?

Контроль. 382081.jpeg

По словам Артюхина, решение о казначейском сопровождении касается двух регионов — Хакасии и Костромской области. Причина — большой объем накопленных долгов. "Мы будем применять бюджетные инструменты, которые используются на федеральном уровне. Это механизмы казначейского сопровождения, механизмы учета бюджетных обязательств, недопущение принятия обязательств сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, недопущение скрытой кредиторской задолженности", — сообщил высокопоставленный чиновник.

При этом он отметил, что ранее подобный механизм никогда не применялся к бюджетам регионов. "Были отдельные примеры в разные сроки. Например, Минфином выявляется какая-то негативная тенденция и для ее предотвращения выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть использованы только на эти цели. И в этих условиях, конечно, такого рода механизмы включались", — цитирует главу Федерального казначейства ТАСС.

Собственно, о грядущем переводе некоторых регионов на казначейское сопровождение ранее предупреждал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, касаться это будет тех субъектов Федерации, общий объем долговых обязательств которых по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов.

Как уточнил Роман Артюхин, под контроль Казначейства будут поставлены все расходы регионов — в том числе зарплата, коммунальные платежи, социальные выплаты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о дискуссии на Гайдаровском форуме, который прошел в Москве на прошлой неделе. Касалась она как раз распределения полномочий между федеральным центром и регионами. Антон Силуанов тогда заявил, что если регионы хотят больше денег от федерального центра, то им следует выстроить эффективную систему госуправления. По мнению министра, бюджетные расходы как раз являются прямым следствием эффективности государственного управления.

"То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала", — сказал министр.

По словам главы минфина, можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. "У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты", — сказал Антон Силуанов.

По мнению политолога Алексея Мухина, никакого апокалипсиса в нынешнем решении нет и ситуация находится под контролем. "Но уже давно Счетная палата и фискальные органы привлекали внимание к неблагополучной финансовой ситуации в отдельных регионах", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Надо сказать, что господин Силуанов регулярно докладывает президенту о сложившейся проблеме. Президент, судя по его высказываниям, держит все под контролем. И перевод под внешнее управление кредитной задолженности регионов, это естественная ситуация для федерального бюджета, которую не стоит воспринимать как какой-то апокалипсис. Примерно то же происходит сейчас в банковской сфере. Центробанк очень жестко сейчас работает с банками, но ни у кого это не вызывает удивления. Результат один — банковская система оздоравливается. То же самое произойдет в регионах", — считает Алексей Мухин.

Что же касается дискуссии о перераспределении полномочий, то политолог считает ее не слишком актуальной. "Такого рода вещи мы уже проходили в девяностых годах. Полномочия и самостоятельность приводили лишь к разорению регионов и списанию их громадных задолженностей. Скорее речь должна идти об эффективном управлении регионами — если понадобится, то извне. Так что действия федерального центра здесь полностью оправданы", — полагает эксперт.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Армия
Военное искусство спецвойск: маскировка и дезинформация противника
Православие
Православное венчание не для всех
Власть
Вспоминая 90-е: почему регионы переводят на внешнее управление
Читательский топ
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
"Нафтогаз" призвал Украину приготовиться к худшему
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Военное искусство спецвойск: маскировка и дезинформация противника
Армия
Военное искусство спецвойск: маскировка и дезинформация противника Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Вспоминая 90-е: почему регионы переводят на внешнее управление
Власть
Вспоминая 90-е: почему регионы переводят на внешнее управление
Бессмертие: бесценный дар или проклятие?
Общество
Бессмертие: бесценный дар или проклятие?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире

Самые мощные подводные крейсеры в мире будут утилизированы после 2020 года. Хотя один все же останется — тот самый, что потряс Германию в прошлом году.

Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Здоровье
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Экономика
"Нафтогаз" призвал Украину приготовиться к худшему
Силовые структуры
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире

Самые мощные подводные крейсеры в мире будут утилизированы после 2020 года. Хотя один все же останется — тот самый, что потряс Германию в прошлом году.

Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина

Генерал СБУ раскрыл тайну крушения Ту-154 Качиньского под Смоленском.

Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Авторские статьи
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев Харун Яхья До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране Харун Яхья Любовь Степушова Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему? Любовь Степушова
Комментарии
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Союз нерушимый: как Путин и Эрдоган договорились по курдам
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Порошенко рекомендовал украинцам брошюру Петлюры "Московская вошь"
Порошенко рекомендовал украинцам брошюру Петлюры "Московская вошь"
Порошенко рекомендовал украинцам брошюру Петлюры "Московская вошь"
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Порошенко рекомендовал украинцам брошюру Петлюры "Московская вошь"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Порошенко рекомендовал украинцам брошюру Петлюры "Московская вошь"
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
ВС Франции летает на вертолете Фантомаса
ВС Франции летает на вертолете Фантомаса
США нечем ответить на зенитный комплекс "Панцирь-С"
США нечем ответить на зенитный комплекс "Панцирь-С"
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Что такое психологические защиты
Что такое психологические защиты
Почему ребенок должен расти с собакой
Почему ребенок должен расти с собакой
6 мужских качеств, которые разрушают отношения
6 мужских качеств, которые разрушают отношения
Почему от некоторых женщин постоянно сбегают мужчины
Почему от некоторых женщин постоянно сбегают мужчины
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Правила полезного обеда
Правила полезного обеда
Куриные котлеты с секретиком
Куриные котлеты с секретиком
Гиревой спорт: треннинг
Гиревой спорт: треннинг
О пользе утренней зарядки
О пользе утренней зарядки
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Наследие
Что сулит встреча с самим собою?

Поговаривают, что у каждого человека есть двойники. Увидеть свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть.

Что сулит встреча с самим собою?
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как жил, строил и погиб святой Антонио?
Как жил, строил и погиб святой Антонио?
Почему Гитлер чуть не стал властелином мира сего?
Почему Гитлер чуть не стал властелином мира сего?
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался