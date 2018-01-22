Вспоминая 90-е: почему регионы переводят на внешнее управление

Федеральный центр усилил финансовый контроль за несколькими российскими регионами. По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, ранее подобный механизм никогда не применялся к бюджетам регионов. Как это соотносится с заявлениями некоторых российских политиков и чиновников о необходимости большей самостоятельности субъектов РФ — что, конечно же, подразумевает и большую финансовую самостоятельность?

По словам Артюхина, решение о казначейском сопровождении касается двух регионов — Хакасии и Костромской области. Причина — большой объем накопленных долгов. "Мы будем применять бюджетные инструменты, которые используются на федеральном уровне. Это механизмы казначейского сопровождения, механизмы учета бюджетных обязательств, недопущение принятия обязательств сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, недопущение скрытой кредиторской задолженности", — сообщил высокопоставленный чиновник.

При этом он отметил, что ранее подобный механизм никогда не применялся к бюджетам регионов. "Были отдельные примеры в разные сроки. Например, Минфином выявляется какая-то негативная тенденция и для ее предотвращения выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть использованы только на эти цели. И в этих условиях, конечно, такого рода механизмы включались", — цитирует главу Федерального казначейства ТАСС.

Собственно, о грядущем переводе некоторых регионов на казначейское сопровождение ранее предупреждал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, касаться это будет тех субъектов Федерации, общий объем долговых обязательств которых по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов.

Как уточнил Роман Артюхин, под контроль Казначейства будут поставлены все расходы регионов — в том числе зарплата, коммунальные платежи, социальные выплаты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о дискуссии на Гайдаровском форуме, который прошел в Москве на прошлой неделе. Касалась она как раз распределения полномочий между федеральным центром и регионами. Антон Силуанов тогда заявил, что если регионы хотят больше денег от федерального центра, то им следует выстроить эффективную систему госуправления. По мнению министра, бюджетные расходы как раз являются прямым следствием эффективности государственного управления.

"То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала", — сказал министр.

По словам главы минфина, можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. "У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты", — сказал Антон Силуанов.

По мнению политолога Алексея Мухина, никакого апокалипсиса в нынешнем решении нет и ситуация находится под контролем. "Но уже давно Счетная палата и фискальные органы привлекали внимание к неблагополучной финансовой ситуации в отдельных регионах", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Надо сказать, что господин Силуанов регулярно докладывает президенту о сложившейся проблеме. Президент, судя по его высказываниям, держит все под контролем. И перевод под внешнее управление кредитной задолженности регионов, это естественная ситуация для федерального бюджета, которую не стоит воспринимать как какой-то апокалипсис. Примерно то же происходит сейчас в банковской сфере. Центробанк очень жестко сейчас работает с банками, но ни у кого это не вызывает удивления. Результат один — банковская система оздоравливается. То же самое произойдет в регионах", — считает Алексей Мухин.

Что же касается дискуссии о перераспределении полномочий, то политолог считает ее не слишком актуальной. "Такого рода вещи мы уже проходили в девяностых годах. Полномочия и самостоятельность приводили лишь к разорению регионов и списанию их громадных задолженностей. Скорее речь должна идти об эффективном управлении регионами — если понадобится, то извне. Так что действия федерального центра здесь полностью оправданы", — полагает эксперт.