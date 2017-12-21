Ответ на санкции: что Россия могла бы сделать уже сейчас

Соединенные Штаты включили в так называемый "список Магнитского" еще пятерых россиян, в том числе главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

За день до того стало известно, что минфин США ввел санкции против еще двух российских предприятий — ОАО "Экспериментальное конструкторское бюро "Новатор" и Федерального научно-производственного центра "Титан-Баррикады".

Санкционные списки разные, их количество таково, что уже и счет скоро можно будет потерять. А что же Россия? Пойдет ли дело дальше заявлений о "проработке реакции"? Безусловно, что-то делается.

Об этом "что-то" немного сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать сообщения в прессе, что в связи с возможными новыми санкциями (хотя слово "возможные" здесь явно лишнее) в РФ может быть создан специализированный банк для обслуживания оборонного сектора на базе банка "Глобус".

"Действительно в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран, которые мы по-прежнему считаем незаконными", — сказал Песков.

"Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публично раскрывать, чего я не буду делать", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Но это один из вариантов — реакция на уже введенные санкции, либо те, которые практически гарантированно введут. Второй вариант — санкции ответные. Здесь наша страна куда менее активна, хотя постоянно подчеркивается уже несколько лет, что без ответа ограничительные меры не останутся. Понятно, что возможностей у Москвы куда меньше. Но все же, что могла бы сделать Россия — и почему не делает.

Своим мнением на этот счет с "Правдой.Ру" поделился доктор экономических наук Валентин Катасонов:

— Ответных мер особенных до сих пор не было. Да даже и сама постановка вопроса напоминает игру в пинг-понг — они перебросили мяч на нашу половину, а мы должны вроде как реагировать. То есть мы в роли некого младшего спарринг-партнера.

На самом деле, мы должны действовать с опережением. Необходим комплекс мер по обеспечению экономической и финансовой безопасности страны. Прежде всего, деофшоризация экономики.

Еще в начале текущего десятилетия, когда Путин перед президентскими выборами выступал со своими предвыборными вещами, то обещал, что деофшоризация экономики будет проведена. Вот прошел полностью президентский срок — воз и ныне там. Более того, даже за этот период появились какие-то надуманные аргументы, что, мол, нам деофшоризация даже вредна.

Второе, выведение из-под удара наших международных резервов. Это очень большая тема. Сегодня эта санкция еще не введена, но она, как Дамоклов меч, висит над нашей головой. Поэтому, прежде всего, перевод резервов в иные валюты, нежели американский доллар, перевод в те банки, которые не находятся под контролем американской казначейской федеральной резервной системы.

Далее, наращивание золотого компонента международных резервов. Наконец, просто использование этих валютных резервов для укрепления нашей экономической безопасности. Много говорилось об импортозамещении, о необходимости реиндустриализации. А для этого нужна валюта. И вместо того, чтобы нам эффективно использовать эту валюту для наращивания своего производственного потенциала, мы вкладывали ее в казначейские бумаги США.

И еще несколько пунктов. Изменение статуса Центрального банка. ЦБ должен быть подотчетен государству. На сегодняшний день он практически неподотчетен, под прикрытием какого-то туманного определения, что он независимый институт.

Безусловно, изменение характера денежной эмиссии. То есть, ЦБ должен кредитовать реальный сектор экономики. То, что сегодня делает Центральный банк — это полное безобразие. Вместо того, чтобы укреплять финансовое положение реального сектора экономики, он бросает миллиарды, даже триллионы рублей на то, чтобы санировать эти самые банки, которые занимаются высасыванием соков из нашей экономики, переброской этих денег за океан, в офшоры и т. д.

Еще одна мера — мера, связанная с немедленным введением ограничений, запретов на трансграничное движение капитала. Тогда у нас будет стабильный курс рубля, со всеми отсюда вытекающими положительными последствиями.

Я бы добавил в этот список срочных мер налоговую реформу, в первую очередь, отход от нынешней единой процентной ставки по подоходному налогу в 13%. Необходимо прогрессивное налогообложение.

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