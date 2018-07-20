Недовольны? Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ

Время отпусков продолжается. И скоро наступит самый лакомый месяц для любителей курортно-морского отдыха — август. Погаснут голубые экраны компьютеров и сотни тысяч отпускников стройными рядами полетят на юга. К тому же уже во всю открыто автодвижение по Крымскому мосту.

Кадр из фильма Золотой теленок

Правда отправляющимся к местам отдыха надо напомнить, что кроме издержек на вино-водочные изделия, исторические места, музеи и концерты вкупе с койко-местом надо будет еще оплатить и курортные сборы.

Не так давно стали известны первые результаты эксперимента по внедрению в ряде курортных регионов страны курортного сбора. По данным властей Ставрополья, где сбор составляет 50 рублей с человека в сутки, с мая по июнь его заплатили 72,8 тысячи туристов из посетивших регион 85 тысяч человек. 9,7 тысячи оказались льготниками и были освобождены от выплат.

Напомним, что от уплаты курортного сбора освобождены местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники ВОВ, инвалиды, малоимущие, студенты. Но, подчеркнем, никак не власть имущие и те, кто их обслуживает. То бишь аппарат. Тем не менее, как сообщали в СМИ, "отказались оплачивать налог граждане, освобожденные от административной ответственности, — "люди в погонах", судьи, прокуроры, депутаты".

Когда-то Киса Воробьянинов просил милостыню на одном из южных курортов тогдашнего Советского Союза, давя на слезу обывателя и протягивал руку за копеечкой "бывшему депутату государственной Думы". Вероятно, дабы не попасть в аналогичную ситуацию и не просить милостыню, нынешние депутаты разных мастей и госчиновники, облеченные властью, предпочитают сэкономить на курортном сборе. Действительно, потратишься на разные излишества, а как домой уезжать? Это дома халявный транспорт, а тут надо раскошелиться.

Все помнят недавний пиаровский обвал, когда с открытием сезона отпусков депутаты Госдумы, простите за тавтологию, "открыли" для обывателя тайну тайн — размер своей зарплаты. А чтобы не расстраивались миллионы будущих лузеров, которым пенсия после 60 лет уже не светит, заодно и выдали размер своего пенсиона.

Впрочем, эксклюзивность информации о депутатской зарплате — это секрет Полишинеля. Нижняя палата не раз сообщала о своих зарплатных достижениях. С погрешностью на девальвацию рубля в разное время. Но мы отвлеклись. Забавно было слышать дискуссию масс, многим из которых начертано только просить на курортах милостыню, много это или мало: 50 тысяч — пенсия и 300 тысяч — зарплата.

Но на то она и Дума, народная, чтобы отдуваться за всю страну. Даже и по зарплате. Ведь не стали же пиарить информацию о заплатах депутатов Мосгордумы. Еще четыре года назад прошло сообщение, что "ежемесячные зарплаты депутатов Московской городской Думы в разы превосходят доходы их коллег из Государственной Думы, министров и даже главы правительства. "Известия" сообщали о документе из управления государственной гражданской службы и кадров МГД, согласно которому рядовой член городского парламента в месяц получает около 465 тысяч рублей, за год его зарплата достигает 5,58 миллиона рублей.

У нас давно в ходу правило, что те, кто пишет законы, они же их и нарушают: "Для нас закон не писан". Поэтому убийцы в машинах чаще отделываются незначительными штрафами или условными сроками. Парламентарии, ужесточая законы против курящих, во всю смолят в своих кабинетах, выкидывая курящих обывателей на мороз. Ну а массовая зачистка коррупционеров, которую мы можем наблюдать чуть ли не в режиме онлайн, заканчивается ничем. "Головы" провинившихся нам не показывают, и "полной конфискации" не ожидается.

Конечно, вы, как Паниковский, можете потребовать у слуг народа (избирательную систему у нас пока еще никто не отменял) отдать ваши кровные, утверждая, что политики жиреют на ваших горбинах. Или можете постараться выдавить из власть имущих слезу, пока еще не спились: "Я совсем бедный, я год не был в бане, меня девушки не любят". Но, скорее всего, получите ответ в стиле Бендера: "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут".

Смею утверждать, не помогут. Лига приказала долго жить в 1935 году.

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