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Автор Антон Куликов

Бунт районного масштаба

Политика » Власть

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем он пожаловался на действия представителя руководства региона, который якобы в одном из недавних телефонных разговоров сообщил, что работать с Шестуном более нет никакой возможности. А ранее в администрации района прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы за 2007-2008 годы, касающиеся выделения земли под жилищное строительство. Хотя проблема куда обширнее, нежели конфликт между главой района и властями Подмосковья. И касается она реформы, которая проходит в Московской области с 2014 года.

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Но для начала отметим, что в Кремле в курсе видеообращения Шестуна. Хотя, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, немедленно комментировать заявление главы Серпуховского района он не готов. "Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", — сказал Песков.

Теперь немного о самом видеобращении. В начале апреля Александр Шестун выложил в Youtube видеоролик с записью телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором главе района говорят, что с ним работать больше не смогут. Так же, по словам чиновника, с ним якобы беседовали начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин и начальник управления "К" ФСБ Иван Ткачев. И тоже не хвалили.

Кроме того, 19 апреля Шестун на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о визите в администрацию Серпуховского района представителей силовых структур. Чиновник сообщил также, что якобы были подброшены два конверта с деньгами. В одном было 30 тысяч, а в другом — 150 тысяч рублей (опять же, со слов Шестуна).

Сам глава района связывает происходящее с разрешением на проведение митинга против полигона "Лесная". На прошлой неделе несколько тысяч человек потребовали закрытия свалки. Кроме того, звучали требования отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Тема свалок в Подмосковье является одной из наиболее острых в последние месяцы. Наибольший резонанс вызвали события в Волоколамске, где некоторое время назад в результате выбросов газа с мусорного полигона в больницы обратились несколько десятков человек, большинство — дети. Что, разумеется, спровоцировало волну возмущения среди местных жителей, которые уже давно требуют закрытия свалки.

"Правда.Ру" ранее обращала внимание, как эту тему пытаются использовать

Но проблема куда обширнее, одними свалками не исчерпывается. Александр Шестун руководит районом с 2003 года. А последние четыре года выступает резко против политики укрупнения муниципалитетов. Инициатором которой является губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чтобы понять, в чем суть разногласий, следует привести аргументы обеих сторон. Вот, например, что как объяснял необходимость укрупнения заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин ИА Regnum в 2016 году: "У нас есть огромное количество мелких муниципалитетов, где управляемость либо частично потеряна, либо имеется огромное количество проблем. Так, в Раменском районе

находится 21 муниципальное образование на территории в 1,3 тысяч квадратных километров. Где это видано? Это значит, что там 21 глава, 21 заместитель и так далее. Зачем содержать такую гвардию чиновников, когда мы сокращаем бюджетные расходы? Или, например, Серпуховский район, который надо давно объединить с городом Серпухов. Район с 30 тысячами жителей? Это что за район? Считаю, что укрупнять муниципалитеты надо продолжить".

То есть очевидные аргументы "за" — сокращение числа чиновников и оптимизация бюджетных расходов.

Теперь аргументы против — слово неоднократно уже упомянутому главе Серпуховского района, который в качестве примера приводил зампред Мособлдумы. "Если они считают, что укрупнение настолько целесообразно и полезно, то давайте укрупним Москву и Московскую область или даже объединим все субъекты РФ и сделаем президента-губернатора Владимира Путина. Но так нельзя сделать, так как у

каждого субъекта или муниципалитета есть свои особенности. Объединение под городские округа практически уничтожает мелкие населенные пункты, то есть идет планомерное уничтожение села. Как в любой империи — центр живет богато, а окраины загибаются, потому что понятно, что строить объекты, например, социальные, будут в крупных городах, а в тысячных или пятитысячных — нет. Небольшие населенные пункты будут забыты и обездолены", — говорил Александр Шестун тому же информационному агентству.

При этом он подчеркивал, что более 90% жителей возглавляемого им района высказываются против укрупнения.

Здесь стоит сказать, что с мая 2014 года — когда реформе был дан старт с объединения городов Королев и Юбилейный — укрупнение затронуло многие районы Подмосковья. К примеру, в сентябре 2015 года появились городские округа Кашира и Мытищи — вместо прежних Каширского и Мытищинского районов. В единый городской округ были объединены города Подольск, Климовск и Подольский район. В Можайском районе были объединены все поселения, кроме самого Можайска и Бородино. И так далее, реформа будет продолжаться в и этом году.

По закону муниципалитеты разделены на два уровня: в первый, базовый входят как сельские, так и городские поселения, во второй — муниципальные районные и городские округа. Соответственно, Подмосковье может остаться вообще без поселений первого уровня.

К приведенному выше аргументу Александра Шестуна можно добавить и другие. Например, такой — в поселениях нельзя строить здания высотой выше семи этажей. В городских округах — можно. Соответственно, строительство многоэтажек (кто-то будет спорить, что это дело в Подмосковье крайне выгодное?) приведет к увеличению нагрузки на инфраструктуру.

Или еще аргумент, на бытовом уровне. И касается он увеличения нагрузки на социальные объекты — школы, поликлиники и так далее. Условно говоря, если в городе это есть, а в объединяемых с ним поселениях нет, либо будет сочтено, что расходы не оправданы, то очевидно, как будет решаться вопрос.

В общем, в итоге получилось так, что глава Серпуховского района Подмосковья оказался этаким фрондером во властных структурах. Потому такой резонанс — хотя на уровне муниципальных депутатов обо всем этом тоже говорилось неоднократно.

Александр Шестун подчеркивает, что только в подведомственном ему районе Подмосковья сохранились выборы главы. По его мнению, это еще одна из причин, почему областные власти так упорны в проведении реформы. Дескать, губернатору куда легче иметь дело не с выбранными главами муниципалитетов. А если их будет не 400, а 40, то и совсем замечательно.

Заслуживают внимания эти аргументы? Безусловно. Тем более, что недовольство укрупнением действительно есть, его не Шестун придумал.

Заслуживают ли внимания аргументы об управляемости и сокращении бюджетных расходов? Разумеется.

Но увлечение оптимизацией может нести в себе риски, которые на начальном этапе не очевидны. Как, например, это было в сфере здравоохранения, где оптимизация, по мнению многих экспертов, привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи. А ведь цель тоже была в улучшении управляемости и оптимизации расходов.

В случае Московской области реформа идет не один год. Но если и по сию пору возникают конфликты, подобные вышеизложенному, то стоит как минимум задуматься, а все ли получается так, как планировалось. И нет ли необходимости хотя бы в корректировках.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что муниципальный уровень власти остается самым близким гражданам. Очевидно, при таких масштабах оптимизации этот принцип едва ли удастся соблюсти.

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