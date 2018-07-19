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Автор Олег Артюков

Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон

Политика » Власть

Депутаты Госдумы в четверг приняли законопроект о пенсионной реформе. Самым значимым моментом которой является повышение возраста выхода на пенсию. Для мужчин — с 65 лет, для женщин — с 63-х. Здесь изменений никаких — как было обещано правительством, так депутаты и согласились.

Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Вообще говоря, было бы очень наивным предполагать, что на пути правительственного законопроекта в Госдуме возникнут какие-то серьезные препятствия. В нижней палате парламента у "Единой России" даже не конституционное большинство в две трети, а гораздо больше — 343 из 450. Запас достаточный даже если вдруг в самой "Единой России" обнаружились бы депутаты, которые проголосовали против законопроекта.

А таковые все же были. Точнее, таковая — Наталья Поклонская. Она оказалась единственной из единороссов, кто законопроект не поддержал. А, например, видные представители "ЕР" Виталий Милонов и Сергей Железняк в зале заседаний в четверг не появились. Позднее выяснилось, что у Железняка больничный. Наверняка найдется уважительная причина и у его коллеги по Госдуме и партии Милонова.

В итоге "за основу" законопроекта проголосовали 328 депутатов. Против высказались 104. Все депутаты, поддержавшие законопроект, представляют "Единую Россию". Что, повторимся, никакой неожиданностью не является. Председатель правительства Дмитрий Медведев является председателем партии. Так что иной исход голосования стал бы свидетельством серьезного политического кризиса в стране.

КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" голосовали против — собственно, как и заявляли ранее, здесь тоже без сюрпризов.

От правительства отстаивать пенсионную реформу в Госдуму был направлен министр труда Максим Топилин. Он сообщил депутатам, что нынешняя пенсионная система была создана по образцу германской, введенной канцлером Отто фон Бисмарком.

"Предпосылки для повышения пенсионного возраста сложились еще в советское время. Еще в 1980-х годах эта тема поднималась в литературе, но в то время решение не могло быть принято по политическим мотивам. В современной России эта идея впервые была озвучена на правительственном уровне в 1995 году. Там говорилось, что к концу 2010-х годов нужно будет принимать решение об изменении пенсионной системы", — сказал он.

Министр подчеркнул, что в 1930-е годы доля пенсионеров была примерно 2%, сегодня — более 30%. "Жизнь серьезно изменилась. Мы не можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия", — заявил Максим Топилин.

После чего по традиции последовали ссылки на зарубежный опыт. "Мы последняя страна после Узбекистана, кто этого (повышение пенсионного возраста) не сделал", — сообщил министр. По его словам, многие страны повысили пенсионный возраст в 80-е годы. Он напомнил, что в части из них это стало антикризисной мерой. Например, в Греции это была спонтанная мера — там повысили возраст выхода на пенсию сразу на 2 года. Трудно сказать, насколько убедителен аргумент "а вот в Греции" — речь все же о пенсионной системе в России.

Про Бисмарка напомнил и депутат-единоросс Андрей Макаров, который выступил в поддержку законопроекта. Обращаясь к народным избранникам, он заметил, что "люди не понимают разницы между бюджетом и пенсионным фондом, но мы с вами должны понимать эту разницу".

"Наша главная задача — поддерживать рост продолжительности жизни. Но чем дольше живут люди, тем больше у нас пенсионеров. И работающие платят за пенсионеров. Это придумал Бисмарк", — то ли обвинил, то ли еще раз напомнил депутат Макаров.

"Этот закон не для того, чтобы отобрать что-то у людей, а напротив, чтобы дать пенсионерам больше", — подчеркнул он в завершение своего выступления.

Депутат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что региональная специфика в нынешнем варианте реформы не учитывается. По его словам, в Москве средняя продолжительность жизни составляет 70 лет, в Твери — 69 лет, в Туве — 64 года. "Мы всегда говорили и гордились, что основа России — село. А теперь в той же самой Чукотке средняя продолжительность жизни по селу — 53 года", — сказал Харитонов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что на из поступивших на сегодняшний день отзывов по пенсионной реформе из регионов — а таковых набралось 79 — нет ни одного отрицательного. При этом Нилов добавил, что повышение пенсионного возраста могут негативно отразиться на ситуации на рынке труда. Кроме того, в законе нет никаких предложений по адаптации лиц пенсионного возраста к реалиям на рынке труда. По его мнению, от изменений пенсионной системы выиграют негосударственные пенсионные фонды.

Нилов также заявил, что комитет рекомендовал принять закон в первом чтении с учетом доработки ко второму чтению. После чего добавил, что лично он против принятия законопроекта.

"Это закон против старшего поколения. Напомню, по данным финансового университета при Правительстве России сейчас до 60 лет не доживают 30 процентов мужчин, до 65 — 43 процента, это рекорд Европы. Если поднимут пенсионный возраст, не доживет половина. По тем же данным, до 55 не доживает 10 процентов женщин. Если поднимут пенсионный возраст до 63, не доживёт четверть. Итак, это закон о ликвидации как класса половины пенсионеров-мужчин и четверти пенсионеров-женщин", — заявил депутат от КПРФ Олег Смолин.

"… для чего мы создавали Фонд национального благосостояния? Нам говорили, прежде всего, в интересах старшего поколения. Совсем недавно мы приняли поправки в бюджет и в этот фонд отправили почти 1 триллион 800 миллиардов рублей. Сколько из этого получили пенсионеры? Ноль. Коллеги, более того, уменьшен трансферт Пенсионному фонду. Коллеги, а почему мы должны верить, что когда будет повышен пенсионный возраст, пенсионерам что-то дадут? Нам ответили, что правительство даже не рассматривало вариант поддержки старшего поколения из Фонда национального благосостояния", — отметил Смолин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что законопроект демонстрирует "потрясающий цинизм по отношению к женщине". Аргументировал это заявление он тем, что женщинам даже в возрасте 45 лет очень сложно найти немаргинальную работу. В чем, кстати, совершенно прав.

"Не принимайте эти законы, вам дети и внуки не простят", — воззвал Зюганов к депутатам и министру труда. Гнева потомков, впрочем, его коллеги не устрашились.

Сейчас коммунисты активно рекламируют идею проведения всероссийского референдума насчет повышения пенсионного возраста и уже подают заявки в региональные избиркомы. Правда, предыдущие подобные затеи ничем не заканчивались.

Что дальше? А дальше второе чтение, в ходе которого и рассматривается основная масса поправок к законопроекту. К слову, срок их подачи в Госдуме продлили на два месяца, до 24 сентября. Вероятнее всего, во втором чтении законопроект будет рассмотрен после этого срока. Если, конечно, ничего не поменяется.

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Темы Олег Смолин Геннадий Зюганов Наталья Поклонская пенсионная реформа повышение пенсионного возраста
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