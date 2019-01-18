Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден

Журналистка Елена Бойко была выдана Москвой Киеву самым циничным образом, вероятно она "наступила на мозоль" какому-нибудь чиновнику или политику. Это пощечина всем, для кого что-то значит сочетание слов "русский мир".

Несмотря на на многочисленные обращения правозащитников, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, депутатов Государственной думы, членов Союза журналистов в надзорные ведомства по вопросу недопустимости депортации и оказания содействия в предоставлении политического убежища, украинская журналистка Елена Бойко была выдворена с территории РФ и задержана правоохранительными органами Украины.

"Сама виновата"

Обоснование простое — нарушение миграционных правил пребывание на территории РФ. 10 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении Бойко на родину, также взыскав с нее 5 тыс. рублей штрафа за "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ). То есть либо не зарегистрировадлась, либо нарушила правило 90/180, либо работала без патента.

Бойко в суде пояснила, что она обратилась в Федеральную миграционную службу (ФМС) России за политическим убежищем, в предоставлении которого ей отказали, хотя она преследуется на Украине по трем уголовным делам по статьям — государственная измена и призывы к нарушению территориальной целостности страны. Мосгорсуд 19 декабря 2018 года признал решение о выдворении журналистки из России законным.

Уже арестована на Украине

18 января Бойко была выдворена в Харьковскую область и тотчас арестована украинскими "партнерами". Галицкий районный суд Львова избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат Бойко Галина Перфильева, сообщила новостному агентству "Харьков", постановление о ее выдворении было принято 15 января, и там четко указано, что они могут быть обжалованы в течение 10 дней. То есть эти постановления вступают в законную силу 26 января", — рассказала Галина Перфильева.

Очевидно, что со стороны властей были допущены процессуальные нарушения, что Елена Бойко пыталась устранить нарушения миграционного законодательства путем получения в России политического убежища — и это была абсолютно обоснованная и логичная просьба. Причем в РФ можно получить временное убежище сроком на один год — и такое не дали. Вся эта история выглядит в глазах россиянина следующим образом: антифашистка Бойко борется против бандеровского режима, а Россия ее выдает в объятия этому режиму.

Бойко - не Сноуден

Елена Бойко в "Правде.Ру" давала интервью и отмечаем, что это очень эмоциональный человек, который своей критикой вполне может "оскорбить" российского чиновника. Но на всякого чиновника должна быть управа, почему же все молчат? Значит в деле замешана либо администрация президента, либо политик со связями на самом верху. А вы не знали, что именно в АП, а не в суде была решена судьба рэпера Хаски. И Эдварду Сноудену не суд, а лично президент Владимир Путин давал политическое убежище , красуясь заявлениями, что мы не можем бросить человека в беде. Елена Бойко, конечно, человек не уровня противника "американской военщины", ничего на ней не выторговать и никому не отомстить.

Это называется, "Россия — феодальное государство во всей красе".

Но здесь есть такой тонкий момент, который не понимают чиновники. Правительства уходят и приходят, а люди, с их чувствами и чаяниями - остаются. Невнимание к "маленькому человеку" запоминается, и его придется отрабатывать следующим поколениям "знати", если она, конечно, не хочет следующего "бессмысленного бунта", который сметет выстроенную ею систему.

Ситуацию комментирует для "Правды.Ру", писатель, член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов.

— Все же не принято в цивилизованных странах выдавать людей, которым грозит политическое преследование. В чем тут дело?

— Очень горько и постыдно, что это произошло. Получается, что мы живем в обществе тотального цинизма и абсолютного равнодушия. Я писал публичные статьи, выступал, пробивался в эфиры, написал запрос в Генеральную прокуратуру — делал все возможное. Но никому нет дела, хотя я доходил до высоких кабинетов, но мне там лишь сочувственно кивали. Теперь надо бороться за то, чтобы Бойко нормального адвоката нанять, отстаивать ее в украинском суде и надеяться, и молиться, чтобы не было расправы. И менять законодательство. "Политическое убежище" должно быть не риторической фразой, а реальностью, практикой.

— Сообщают, что российские пограничники даже на пункте пропуска отказались принимать от Бойко заявление о предоставлении политического убежища.

— Потому что это было спущено сверху теми, кто ее взял под стражу по доносу и не хотел признавать свою вину. Они уперлись, и для них было проще ее выдворить. Но узнаем ли мы эти имена и фамилии, понесут ли они ответственность за это? Я сомневаюсь. Есть ли кому-нибудь на полном серьезе до этого дело или это шумиха одного дня? Патентованные правозащитники и пафосные патриоты проявили абсолютное равнодушие к этой судьбе, многие занимаются лишь только разного рода формами лизоблюдства по отношению к государству.

А люди, конкретный человек, вот эта конкретная женщина — это все, как говорится, по боку, просто за скобками. Если для нас люди неважны, то грош нам цена. То, о чем я говорю, это такая глубиннейшая проблема нашей системы.

— А в Думе есть какие-нибудь наработки по этому вопросу?

— В Думе даже группы друзей Донбасса нет. Элементарная совестливость и человечность выставляются как нечто маргинальное — в этом проблема. Мейнстримом становится абсолютное двоемыслие, фальшь и безразличие. Особенно достают злопыхатели, которых хватает в интернете, которые говорят, что так ей было и надо, не сумела зацепиться в России.

— Как вы считаете, это именно халатность или целенаправленный чей-то интерес в таком исходе дела?

— Я не могу исключать, что здесь мог быть злой умысел. Это пощечина всем, для кого что-то значит сочетание слов "русский мир". Это, по сути, закономерная провокация, которая дает всем сторонникам России понять, что здесь тебя бросят и не защитят.

Справка. Порядок предоставления убежища в России: беженец должен лично обратиться в Федеральную миграционную службу с письмом на имя президента страны. ФМС в течение месяца наводит справки в МИД, МВД и ФСБ, после чего направляет все материалы в комиссию по вопросам гражданства при президенте. Решение о предоставления убежища принимает сам президент. Если это решение положительное, то ФМС оформляет беженцу вид на жительство. Добавлю, что помимо политического убежища беженцам может быть предоставлено так называемое временное убежище. Его получить проще. Здесь решение принимает не президент, а Федеральная миграционная служба. Временное убежище предоставляется на один год с возможным продлением.

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