Забудьте про Путина: Европе предложили взглянуть в зеркало

Борьба с "российской пропагандой" последние несколько лет является любимым занятием европейских и американских политиков. Депутаты Европарламента на днях со всей очевидностью продемонстрировали, что намерены и дальше предаваться сколь увлекательному, столь и ни к чему не обязывающему занятию.

Впрочем, на само обсуждение в минувшую среду было отведено не так уж много времени — полтора часа. Несколько несоразмерно уровню обсуждаемой угрозы — тем более, что и обсуждают ее не каждый день, но да ладно.

Перед депутатами выступил еврокомиссир по безопасности Джулиан Кинг который уверил собравшихся, что "прокремлевская кампания по дезинформации — это спланированная стратегия по распространению одних и тех же фальшивых историй на всех возможных языках и через все возможные каналы и так часто, как только возможно".

По его словам, данный вывод основан на двухлетней работе Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), которая была создана в марте 2015 года для противодействия российским кампаниям по дезинформации. За это время ей удалось собрать более 3500 примеров "прокремлевской дезинформации, противоречащей фактам, находящимся в открытом доступе", уверил комиссар.

Напомним, осенью прошлого года был открыт сайт, на котором собираются примеры дезинформации. Правда, результаты нескольких месяцев функционирования сайта никак не могут являться примером результативного противодействия "российской пропаганде".

После пика посещаемости в момент открытия — и, соответственно, широкого освещения сего факта в прессе — к декабрю прошлого года эта цифра упала в несколько раз, до нескольких десятков тысяч посещений в месяц. Причем пятую часть этих посещений обеспечивают пользователи из России. Еще девять процентов обеспечили США, шесть процентов — Германия, по пять — Белоруссия и Украина. А среди сайтов, с которых переходили пользователи, значится, к примеру, "Кавказ-центр".

В общем, получается пока не очень хорошо. И скорее служит подспорьем для отчетности еврочиновников, нежели примером действенной работы против "пропаганды Кремля", которой пугал депутатов Джулиан Кинг.

Впрочем, его единомышленники быстро объяснили причину столь невпечатляющего результата. Депутат от испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс, для начала рассказавший коллегам, как российская пропаганда раскачивала лодку в Каталонии (чтобы "подорвать испанское государство", ради чего ж еще?), посетовал на недостаток финансовых и человеческих ресурсов для борьбы с кампанией по дезинформации.

Ведь российская власть не жалеет для своей кампании миллиарда евро в год, да плюс еще телесеть с вещание на 33 языках, да вдобавок многочисленные "фальшивые аккаунты для распространения ложных новостей по всему миру", то Евросоюз может противопоставить этому лишь 1 миллион евро и 17 человек из East StratCom Task Force, расстраивал себя и коллег Эстебан Гонсалес Понс.

Понятно? А мы тут про посещаемость примеры приводим… Хотя складывается такое впечатление, что испанский евродепутат и в мизерных бюджетах контрпропагандистов углядел руку Кремля.

Нельзя сказать, впрочем, что в ходе дебатов царило единодушие. Например, исполняющая обязанности председателя комитета по конституционным вопросам Барбара Спинелли заявила, что нет свидетельств российского вмешательства в выборы в США и в Европе. Хотя сама при этом сочла нужным уточнить, что не пытается "защищать российский режим".

А представитель британской Партии независимости Джерард Баттен усомнился в том, что "российская пропаганда" действительно влияет на рост числа евроскептиков. "Вы пытаетесь найти козла отпущения, возложив на него вину за свою собственную непопулярность у народа в Европе. Не обвиняйте россиян за свои собственные ошибки", — обратился он к другим депутатам.

Причины непопулярности — экономическая стагнация и меры экономии, зона евро и массовая неконтролируемая иммиграция. "Вы отводите Владимиру Путину слишком большую роль. Не он виноват в вашей непопулярности, вы сами в ней виноваты", — сказал Баттон. Как уточняется на сайте Deutsche Welle, "под жидкие аплодисменты в зале".

Любопытно, что в тексте подобные маркеры расставлены именно к цитатам из выступления Джерарда Баттена. Например, Партия независимости именуется "правопопулистской". Может, и правомерно — только вот другие партии, представители которых выступали с критикой России, так не обозначены. Ни либеральные, ни центристские, ни левые, ни правые — никак. Ремарка к вопросу о пропаганде.

Очевидно, что в большинство своем евродепутаты и далее намереваются противостоять "российской дезинформации". Ну или по крайней мере делать вид. Доводы меньшинства — как бы разумно они не звучали — в расчет не принимаются. Впрочем, следует ли сейчас ожидать иного?