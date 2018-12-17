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Автор Василий Амирджанов

Призрак в желтом жилете просится в Россию

Политика » Власть

С подачи Франции гражданский протест в различных странах Европы постепенно переодевается в желтые жилеты, приглашая всех, кому что-либо не по душе в действиях государства, в общую армию недовольных.

Призрак в желтом жилете просится в Россию. 395976.jpeg

К гражданским протестам французские власти давно привыкли и особо не дергаются, если манифестации проходят без членовредительства и разбитых витрин.

Последние уличные акции, связанные с перспективой повышения налога на бензин во Франции, открыли новый тренд в организации и проведении подобных мероприятий. Вести об уличных акциях граждан в желтых жилетах приходили не только из нескольких европейских стран, но даже из Израиля.

Если раньше были известны организации или политические партии, которые выступали инициаторами митингов и манифестаций, то новая механика гражданского протеста явно заставила понервничать власти многих государств.

Кому предъявлять претензии? С кем проводить профилактические беседы полиции и спецслужбам, чтобы предотвратить возможные жесткие стычки с полицией? И главное — с кем вести переговоры, обсуждать конкретные требования протестующих и договариваться о дорожной карте выхода из кризиса?

Не с кем! Лидеры неизвестны! Начальнику французской жандармерии даже некого вызвать на дуэль, как с недавних пор принято в одной из российских правоохранительных структур.

Схема зарождения новой протестной волны опасна еще и тем, что она подчиняется эстетике социальных сетей, в которых одним из инструментов объединения людей являются всевозможные флешмобы.

Флешмобы выглядят развлечением, пока граждане только поют песни на городской площади или водят хороводы с шариками в руках. Но они легко трансформируются в угрозу, когда инициаторы акции предлагают дружно чем-то возмутиться, да еще при этом и одеться одинаково, как солдаты одной армии.

В истории с французскими "желтыми жилетами" обращают на себя внимание требования, которые сформулировали никому не известные люди. В списке, помимо последнего бензинового налога, значились все косяки французского правительства за последние годы. В нем разве что не было требований к французским властям обеспечить всех желающих кружевными трусиками и "безвиза" с Россией.

Студенческие волнения 1968 года во Франции начались по очень важному поводу — студентам ограничили время гостевого посещения женского общежития. Иными словами, парни не могли попасть к своим зазнобам в общагу тогда, когда им вздумается и на сколько захотят.

Это уже позднее требования разрослись, как снежный ком, и дошли до отставки президента страны. Так и сейчас. Начали с налога, и понеслась "Марсельеза" по кочкам до отставки Эммануэля Макрона.

Универсальная схема организации протеста дает возможность пополнять ряды манифестантов в геометрической прогрессии и аккумулирует все недовольство разом. Даже вставший не с той ноги будет принят в общую семью протеста.

Надевай желтый жилет, дописывай свое требование к властям — и вперед! Если просто любопытно поучаствовать в плане экстремального досуга — тоже добро пожаловать! На картинке в телике никто и не догадается, против чего кто в реальности вышел на улицу.

До сих пор не известны ни одно имя, ни одно название общественной организации или политического движения, которые, как раньше было принято, несли бы ответственность за сломанные ребра полицейских и демонстрантов, за разбитые витрины и сожженные авто.

Обращает на себя внимание и общий лейтмотив возмущения европейских "желтых жилетов" — оторвавшиеся от реальности политические элиты. Эти самые элиты — уже сформировавшийся класс, закрытый клуб, который заставляет граждан оплачивать всевозможные эксперименты: от строительства очередного этажа "европейского дома" до мутных проектов с мигрантами.

Судя по итогам событий во Франции, когда правительство уже пошло на ряд уступок протестующим, и распространению моды на "желтые жилеты" в других странах, Ленин и Троцкий не особо лукавили, говоря о мировой революции.

Феномен и особенности новой волны в уличных акциях должен, по идее, обратить на себя внимание и российской так называемой элиты, которая часто выступает с креативными идеями вроде ввода дополнительных сборов на сахар и соль или налога на воздух.

Некоторые политики и чиновники уже давно утратили связь с берегами здравомыслия. Они будто нарочно провоцируют людей, но при этом сами уверены, что, не покладая рук, трудятся на благо Родины и блещут великим умом.

Тем временем иноземные сайты с петициями негодующих граждан по-прежнему демонстрируют высокую посещаемость и прирастают трафиком из России. Поводов похлеще запрета визитов в женскую общагу во внеурочное время много больше, чем стразов на всех концертных костюмах Филиппа Киркорова.

Обрядиться в "желтые жилеты" — дело пары часов. В российском варианте отсутствие явных лидеров, как во Франции, заведомо поставит любое массовое собрание граждан в категорию несанкционированных. Просто физически будет некому подавать заявки и согласовывать маршруты следования или места для проведения митинга. Значит, клинч с Росгвардией и полицией неизбежен.

Выходит, что единственный способ предотвращения тяжелых последствий — элитам очнуться и узнать, что на три тысячи в месяц прожить в России весьма проблематично. Заодно и открыть для себя, как в реальности чувствуют себя в эпоху ударного импортозамещения простые граждане.

Это, конечно, если не рассматривать жесткое силовое решение проблемы. Но тут стоит обратить внимание, что и полицейские, и военные тоже ходят в продуктовые магазины, пользуются интернетом и приобщаются к психоделическому креативу некоторых политиков.

Призрак в желтом жилете уже вовсю бродит по Европе и пристально всматривается в российскую действительность, в которой есть много и хорошего, и предостаточно проблем.

Источник фото: dw.com

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Призрак в желтом жилете просится в Россию
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