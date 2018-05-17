Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"

Старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета Ариэль Коэн известен как специалист по России. Отношение к политике российских властей у господина Коэна мейнстримное. То есть ничего хорошего он в ней не видит. А потому является апологетом всяческого сдерживания нашей страны. И при каждом удобном случае предлагает советы, как это сдерживание лучшим способом реализовать.

Очередная статья на этот счет была опубликована на сайте Атлантического совета, неправительственного аналитического центра в сфере международных отношений. Речь в статье идет о том, что в России наблюдается информационная "накачка" относительно угрозы войны. И предложены меры, которые США должны предпринять, чтобы этой самой войны избежать.

Смысл такой, в общем, такой что коль скоро в Москве раздувают истерику, то Вашингтон должен проявить хладнокровие и терпение (уже смешно).

К числу раздувателей этой истерии американский политолог отнес и "Правду.Ру".

Решение Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном может увеличить перспективы нестабильности на Ближнем Востоке. Россия, вероятно, может посмотреть на эту нестабильность через призму того, что многие политики и аналитики в Москве любят описывать как "приближающуюся глобальную конфронтацию с Соединенными Штатами", описывает нынешнюю ситуацию Ариэль Коэн.

В апреле — незадолго до того, как США, Франция и Великобритания атаковали Сирию в ответ на предполагаемое использование химического оружия режимом Башара Асада, — члены Государственной Думы, отставные генералы и аналитики в Москве были убеждены, что вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией начнется в Сирии, сообщает читателям американский эксперт.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, Валерий Герасимов объявил в марте, что Россия будет сбивать любые американские ракеты, выпущенные по территории Сирии и нацелит свое оружие на американские самолеты и морские суда, если те будут угрожать российским силам, напоминает Коэн.

Хотя здесь хочется поинтересоваться — а что, командование армии США в подобных ситуациях действует как-то по-другому? Да и вообще, командование любой армии мира — если оно вменяемое, конечно.

В апреле телеканал "Россия-24" призвал россиян подготовиться к худшему и даже привел список продуктов питания, необходимых для хранения в ядерных бомбоубежищах. Журналисты рекомендовали рис, который можно хранить до восьми лет, овсяную муку, консервы, оливковое масло и сухое молоко, сообщает Коэн.

По словам Марка Шнайдера, старшего аналитика "Национального института общественной политики", Россия планирует инициировать масштабную программу строительства бомбоубежищ для защиты населения от ядерных ударов. Также планируется расширить и построить новые командные бункеры.

Ну может такие планы и есть. Только очевидно, что реализовать их в одночасье сложно. Да и вообще — что плохого в том, что власти страны думают о защите населения пусть даже и от гипотетических угроз?

Тем более, что в случае с Вашингтоном готовым надо быть ко всему. Там у каждого нового президента свой взгляд на то, что хорошо, а что плохо для исключительной Америки.

А теперь о нашем издании. Националистический, по мнению Коэна, сайт "Правда.Ру", который является "внуком" печально известной газеты "Правда", недавно опубликовал статью, в которой были перечислены "двенадцать признаков приближающейся войны между Западом и Россией". К ним относятся военные учения НАТО в Эстонии и Латвии, которые стартовали 2 мая; размещение бронетанковой бригады США в Польше и военные учения "Анаконда" также в Польше.

Вот эта статья, которая навела американского политолога на столь серьезные выводы: 12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Некоторые граждане США и России могут решить, что такая риторика ни что иное, как пустые угрозы. В конце концов, когда американские войска уничтожили частную российскую военную компанию в Сирии в феврале, Кремль ничего не сделал в ответ, опять-таки напоминает Коэн.

Это упрек? А то приходилось знакомиться с мнением некоторых западных журналистов, что именно сдержанность России и помогает избежать масштабного столкновения.

Тем не менее, речь президента России Владимира Путина от 1 марта, в которой он представил новые передовые системы стратегического оружия на разных уровнях готовности, стала явным сигналом к предстоящей ядерной войне, полагает американский политолог.

Кроме того, российские эксперты отмечают, что система договоров между Москвой и Вашингтоном ухудшается, а контакты между элитами обеих стран быстро сокращаются. Поскольку Государственная Дума и российские службы безопасности расправляются с теми, кто вступает в контакты с Западом (?!), а получение виз становятся все сложнее ввиду закрытия нескольких консульств в обеих странах, количество граждан России и США, участвующих в совместных деловых, политических и культурных мероприятиях, стремительно уменьшается, сетует Ариэль Коэн.

Здесь приходится опять отвлечься и напомнить, что вообще говоря, закрытие консульств и высылка дипломатов — это отнюдь не российское ноу-хау.

Поскольку вооруженные силы России слабее, чем силы США, шансы на эскалацию ядерного оружия в конфликте между Россией и США/НАТО достаточно высоки, полагает американский эксперт. Россия смоделировала ограниченное ядерное нападение на Польшу в недавних масштабных военных учениях "Запад" в сентябре 2017 года — это то, что предполагает российская военная доктрина "эскалации для деэскалации."

Поэтому, если русские проиграют обычную войну, они будут использовать ядерное оружие, чтобы попытаться заставить стороны начать переговоры. Однако такая эскалация не может ограничиться одним или двумя ядерными взрывами и может быстро выйти из-под контроля, заявил отставной генерал стратегических ракетных войск Евгений Бужинский.

США должны разработать свою политику в отношении России таким образом, чтобы добиться желаемых изменений в поведении России. Это включает в себя такие меры как устранение авантюризма Москвы в Сирии и на Украине, сдерживание политики России по поддержке Ирана, избежание тотальной войны и улучшение связей с российской элитой и населением, советует Коэн.

Для Соединенных Штатов крайне важно дать российской общественности четко понять, что Америка не стремится к войне, оккупации или расчленению России, хотя в Кремле говорят именно об этом, подчеркивает он.

Видимо, поэтому к российским границам перебрасывают американские войска. И проводят широкомасштабные учения, о которых и было сказано в статье "Правды.Ру".

То есть нам предлагают принять во внимание озабоченность Запада учениями "Запад", но несколько масштабных учений НАТО у российских границ это такой пустяк, что даже и говорить об этом не следует.

Для достижения этих политических целей, администрация Трампа должна расширить свою деятельность среди союзников в Европе, чтобы они в полной мере сотрудничали в деле соблюдения санкций, введенных в отношении России после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс в 2014 году, советует Коэн.

До сих пор администрация Трампа не смогла получить поддержку своих европейских союзников из-за противодействия строительству крупных газопроводов в Германию и Турцию. Эти трубопроводы только укрепили бы позиции России на европейских энергетических рынках и обеспечили бы Кремлю многолетний денежный поток, переживает американский эксперт.

Впрочем, эти переживания вполне разделяют американские официальные лица. В Вашингтоне уже открыто угрожают санкциями за строительство "Северного потока-2".

Ну а вообще, можно напомнить, как под давлением США Болгария несколько лет назад отказалась от российского проекта по строительству АЭС и в числе нескольких стран сорвала строительство газопровода "Южный поток". Тоже в обмен на американскую поддержку. Которой так и не последовало.

Но Коэн продолжает. Лучший способ избежать тотальной войны — это обеспечить прозрачный рост обычного и ядерного вооружения стран НАТО, что сделает любое использование силы Россией дорогостоящим. В то же время, Вашингтону необходимо активизировать свои меры, направленные на защиту киберпространства. Россия уже взламывала не только плохо защищенные политические серверы США, например, сервер Демократического национального комитета и Республиканского национального комитета, но и систему электронной почты, используемую Объединенным комитетом начальников штабов и ядерной инфраструктурой США.

Наконец, США должны значительно усилить меры по общению с российской элитой и простыми гражданами России. Это может включать в себя финансируемую правительством США сеть спутникового телевидения; проведение глубокой реформы в России по созданию интернет-СМИ на русском языке усилиями российских граждан и т. д., подчеркивает эксперт.

Ну вообще говоря, такие СМИ уже есть, названия их хорошо известны. Да и действуют уже несколько десятков лет. Что с ними не так, зачем новые плодить?

И кстати, можно консультантом Михаила Саакашивили пригласить. Он в 2010-м тоже телеканал организовал — "Первый информационный кавказский". На русском языке, специально для борьбы с российской пропагандой. Даже будущий кандидат в президенты России Ксения Анатольевна Собчак в его работе поучаствовала.

Что, никто не помнит? Какая жалость… Хотя, конечно, нет.

Война с Россией ни необходима, ни неизбежна, немного разводит тучи руками политолог из Соединенных Штатов.

Нынешняя ситуация напоминает ситуацию в Германской империи до Первой мировой войны — с теми же потенциальными катастрофическими последствиями. Чтобы этого избежать, американские политики должны признать центральную роль милитаризма в политике Кремля, а затем разработать и реализовать пакет мер для предотвращения конфликта, заключает Ариэль Коэн.

Мы же в свою очередь рискнем попросить ответственных лиц в Вашингтоне не прислушиваться к этому совету. Представляется, что так оно всем спокойнее будет.

Перевод статьи - Дмитрий Судаков

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