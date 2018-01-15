Санкции России против ВАДА: почему в этом нет смысла

В отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия может ввести санкции. Якобы произойдет это после Олимпийских игр в Пхенчхане.

Председатель комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов

Речь идет об ограничительных мерах в отношении людей, которые повлияли на решение МОК об отстранении сборной России от участия в Играх. Речь якобы идет в том числе о гражданах США и Великобритании, изучении вопроса о возможной причастности ФБР к принятию решений WADA.

В том числе был процитирован председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов: "Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам".

Однако сам сенатор в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что был удивлен сообщениям о санкциях. По его словам, накидываться на чиновников Всемирного антидопингового агентства нет никакого смысла. А что нужно делать — об этом Андрей Климов рассказал нашему изданию.

— Какие санкции подразумеваются?

— Наша комиссия не занимается разработкой санкций в отношении спортивных чиновников. Я объясню, что на самом деле происходит. Есть спорт и есть попытки разных людей и организаций политизировать спорт. Делается это разными методами — в том числе, чтобы дискредитировать Россию, нашу внешнюю политику. Для этого используются, прямо или косвенно, механизмы разного рода международных организаций.

В США есть закон, принятый в декабре 2014 года, где прямо предписано госсекретарю использовать для сдерживания России разные организации, в том числе неправительственные международные организации,

Что происходит дальше — они берут какие-то факты, по-своему их интерпретируют, некоторые события просто выдумывают, используют недобросовестные источники информации, а затем через подконтрольные СМИ все это раздувают, используют при этом разные инструменты, в том числе Международный олимпийский комитет, ВАДА, другие. Но они используют одних втемную, других как агентов влияния — инструментарий очень разный.

Мы предложили еще месяц назад внимательнейшим образом проанализировать тех, кто в закулисье находится. Не самих спортивных чиновников, а тех, кто используя спорт проводит политику вмешательства в наши суверенные дела.

Зачем это нужно? Через три дня я с моими коллегами из Госдумы и Совета Федерации буду в Ханое, там состоится Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, я там буду предлагать российскую резолюцию, где будут и положения об осуждении политизиции спорта. Но для того, чтобы это сделать, нужно факты предъявить, правильно? И мы эти факты будем предъявлять.

Но это не значит, что мы против кого-то санкции вводим. Знаете, как в темной комнате свет включаешь — тараканы разбегаются. Мы должны сказать, что вот здесь, здесь и здесь — это просто была реализация конкретной политики конкретного государства, направленная на дискредитацию нашей страны. Сделано это такими методами — тогда-то начато, такими способами, через такие-то организации, вот результат.

— У России есть доказательства, которые вы через три предъявите на парламентском форуме?

— Вы распрямляете углы ловко. Я вам объясняю, зачем нужны вот эти наши разработки. У меня сегодня состоится рабочее совещание, мы вытащим несколько примеров, мы их отберем — когда и как это делалось. Мы эти примеры будем предъявлять в том числе на моем парламентском выступлении в Ханое, мы на основании этого будем документ продвигать, нам важно не мыльные пузыри запускать, не сенсации создавать, а дело делать.

Что сегодня сказал в отношении подобных ситуаций Сергей Лавров на своей пресс-конференции? Он подчеркнул недопустимость экстраполировать, распространять свое собственное законодательство на другие страны, что американцы делают. И для того, чтобы нам с этим бороться, для этого не надо вводить санкции в отношении конкретного дяди Сэма. Надо сделать так, чтобы все мировое сообщество выпихнуло их назад, на свою территорию. Пусть они на этой своей суверенной территории делают, что хотят. И мировое сообщество, кстати, к этому готово.

Что пишет американская военная разведка в прошлогоднем отчете по России? Она пишет, что американской внешней политике особую угрозу создают действия российской стороны, которая занимается защитой своего суверенитета, а еще консолидацией других, чтобы они свой суверенитет защищали. Вот это им опасно, вот это для них чувствительно. А то, что какого-нибудь американского или западноевропейского чиновника к нам не пустят — им от этого ни жарко, ни холодно.

— То есть России надо действовать теми же методами, что "партнеры"?

— Надо действовать как люди, которые живут в XXI веке. На нашей стороне устав ООН, а на их стороне дырка от бублика, они действуют средневековыми методами. Мы действуем как цивилизованные люди, причем эффективно. Чем эффективнее действия, тем больше они злобствуют. Почему санкции увеличиваются — у них не получается, они снова и снова их расширяют. И чем больше они будут расширять, тем меньше у них будет получаться, вот о чем речь.

— А что мешало заняться этими вопросами, когда наших паралимпийцев от участия от олимпиады в Рио отстранили?

— Во-первых, тогда не было нашей комиссии. Поэтому от имени комиссии я могу сказать только то, что нас тогда не было.

Второе, год назад, точнее чуть больше года назад, в сентябре, когда отстраняли наших параолимпийцев, Совет Федерации принял специальное постановление, я за него голосовал, участвовал в его подготовке. Мы обратились к парламентам мира, к ООН с призывом не политизировать спорт, не трогать паралимпийцев. Но дело в том, что одним таким заявлением изменить систему, которая складывалась шестьдесят лет, невозможно.

Вот смотрите, пожалуйста, это же я говорил на пресс-конференции, месяца два назад — тоже потом переиначивали. Я сказал, посмотрите на состав ВАДА. Я не занимаюсь проблемами спорта как таковыми. Но меня что удивляет — большинство в ВАДА состоит из представителей стран НАТО. Одна десятая человечества, девять десятых вообще никак не представлены в ВАДА никак. Спортсмены из 90% стран мира не имеют своего представительства. И как там судят — непонятно.

Почему наших спортсменов проверяют в два раза чаще, чем спортсменов из других стран? Естественно, если в два раза чаще проверять, то даже по теории вероятности число найденных нарушений может быть больше. Проверяйте другого в два раза чаще — тоже будет в два раза больше.

Обратите внимание: декабрь прошлого года, встреча министров иностранных дел стран НАТО, говорят о сдерживании России. Надо складывать все вместе.

Наша комиссия занимается политическим анализом, мне все равно, кто какую мочу в какой пробирке несет. Так вот, надо об этом писать, а не о всякой фигне. Не надо выдергивать из контекста ничего. Я утром посмотрел ленту новостей — предлагаются Советом Федерации санкции в отношении ВАДА. Думаю, какой идиот это предложил? Конечно, Климов. С какими чувствами я должен это читать? Я пытаюсь, чтобы восторжествовал здравый смысл. Накидываться на чиновников ВАДА нет никакого смысла, это даже не из пушки по воробьям. Нам надо разбираться с теми, кто за кулисами сидит — вот наши визави, вот с кем мы ведем своеобразную дискуссию.