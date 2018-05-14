России обещают полную изоляцию. Пора бояться?

Британия продолжает политические танцы вокруг "дела Скрипаля" и теперь уже глава MI5 Эндрю Паркер объявляет о "грозящей России международной изоляции".

Как пишет издание Bloomberg, в тексте этого доклада есть прекрасный оборот про то, что наша страна может стать "еще более изолированным изгоем".

Что касается Скрипалей и их отравления, то здесь, собственно у нас все те же вопросы: показания самих фигурантов можно? Материалы дела где? Международное сотрудничество с Россией по факту расследования как, налажено? Что же касается "российской изоляции", то вот этот еще более изолированный изгой — это просто хрестоматийный показатель западной политической шизофрении. Вроде бы, эти ребята нас изолируют уже года четыре, если не больше, и по идее, должны бы рапортовать об успехах этой самой изоляции. Ноу спехов, очевидно нет. Поэтому будем говорить про "изоляцию изгоя". Ну, бывает, да. Особенности нового британского политического сленга.

Если же говорить серьёзно о том, каковы результаты наших "западных партнеров" в деле изолирования России, то просто приведём несколько цитат с цифрами. К примеру, замминистра обороны РФ Анатолий Фомин в марте этого года заявил: "На сегодняшний день Минобороны имеет соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества таких контактов — на 10 государств больше. Говорить об изоляции было бы просто несерьезно".

Тогда же, в марте, пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков объяснил почему вся эта "изоляционная" риторика — это во многом только риторика: "Невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; мнение России нужно принимать во внимание".

Еще раньше, в июне 2015 года, когда вопрос об изоляции подняла такая европейская, прости Господи, держава, как Литва, политолог Константин Калачев пояснил Pravda. ru, почему для этого нет никаких предпосылок и возможностей.

"Политическая изоляция России невозможна по одной простой причине, политика есть концентрированное выражение экономики, как говорили классики марксизма и ленинизма. То есть дело все в том, что политическая изоляция чревата окончательным углублением кризиса отношений, который, естественно, не замедлит и сказаться на теме экономических отношений",- поделился он.

"На сегодняшний день взаимозависимость слишком велика. И я думаю, что руководство западных стран это прекрасно понимает, очевидно, что диалог должен продолжаться в любых условиях. Более того, диалог особенно нужен в условиях недопонимания, противостояния. И нет никаких оснований считать, что Запад готов отказаться от диалога, как и нет никаких оснований считать, что Запад готов отказаться от экспорта российских энергоносителей и от российского потребительского рынка",- разъяснил эксперт.

То есть, наша связь с Западом, конечно, не от большой любви, а от циничного рынка. Но, как говорится, "браки по расчёту — самые прочные". Поэтому политическая риторика — это одна история, а вот экономические и сырьевые интересы Запада по отношению к России никто не отменял.

Кстати, и на нынешнее заявление главы MI5 Эндрю Паркера ряд экспертов уже ответили. К примеру, политолог Евгений Бень отметил, что "Запад по отношению к России в последние месяцы живет в мире своих субъективных ощущений. Это риторическое заявление не имеет никаких реальных оснований, поскольку глава MI5 не уполномочен говорить, как официальное лицо о возможной изоляции той или иной страны".

Ну, и чтобы было понятно "об уровне угрозы" в восприятии россиян по поводу и санкций, и пресловутой изоляции. "Левада-центр" проел соответствующий опрос, по результатам которого оказалось, что "на вопрос, создали ли санкции Запада против России проблемы для них и их семей, 33% респондентов ответили отрицательно. 45% опрошенных сказали, что серьезных проблем не появилось".

Это, чтобы было понятно, "Левада", а не ФОМ и ВЦИОМ. А "Левада-центр" сложно заподозрить в "горячей любви" к российскому политическому режиму и текущему курсу на суверенитет.

"Такие заявления делаются, чтобы сохранить лицо, вы же видите ситуацию со Скрипалями как развивается, они вообще исчезли. Чешская разведка признали, что они занимались химическими отравляющими веществами, насколько мы знаем, и не только чешские, но и американской разведкой, и дело явно совершенно провокационное, выдуманное, надуманное, но и для того, чтобы поддержать как-то на плаву эту глупость, наверное, можно сделать какое-то заявление",- рассказал Pravda. ru экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

"Что же касается международной изоляции, западноевропейские страны и США это еще не весь мир. Вы посмотрите реакцию остального мира, все же молчат, им совершенно не интересно это все, понимают, что это провокация. Запад привык, что "их" страны составляют весь мир. Ни Азия, ни Африка, ни Латинская Америка не реагируют на это дело. Главное — Китай. И поэтому, те санкции, которые они ввели, больше ни о чем не придумаешь, ну мы жили под санкциями",- уверен эксперт.

"Вы сравните Советский Союз после гражданской войны, была та же самая, даже еще худшая изоляция, и мы бы в значительно худшем положении было. Ничего, построили фабрики и заводы, у нас тогда вообще никаких друзей не было, благодаря этому индустриализацию провели, войну выиграли. А сейчас тем более мы спокойно можем пережить это дело, я считаю, даже на благо нашей страны, сами все будем делать. Изоляции не будет никогда, потому что любой кризис, любой конфликт в мире без участия нашей страны решить невозможно. Они в этом убеждаются каждый раз",- заключил он.

В сухом остатке мы видим, что риторика про "изоляцию изгоя" даже на уровне оборотов речи выглядит, мягко говоря, несколько нелепо. Есть реальные экономические интересы стран Запада. Интересы эти не предполагают никакой изоляции нашей страны. Более того, наши контрсанкции раз за разом оказываются куда более болезненными для стран Запада, чем попытки их давления на РФ. Ну, и самое главное, судя по ощущениям граждан РФ, государство справляется с проблемами, которые всё же возникают по причине этих западных санкций.

И да, в деле Скрипалей, по поводу которых и грозит нам изоляцией главный британский контрразведчик, все же хотелось бы максимальной открытости и прозрачности с британской стороны. Чтобы уже окончательно расставить всё по местам. А то пока вся эта риторика очень похожа на голословные обвинения и невозможность представить хоть какие-то серьёзные материалы по делу.