Почему Конституция стала памятником несбывшимся надеждам

Двадцать пять лет назад был принят Основной закон России. По сути, Конституция 1993 года — первый в российской истории документ, создатели которого намеревались действительно работать в его рамках. Десять лет им это почти удавалось.

Что характерно, в России всегда были некоторые сложности с Основным законом. К примеру, "Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка" от 17 октября 1905 года был актуален реалиям меньше двух лет. А все варианты советских конституций (1918-го, 1924-го, 1936-го и 1977-го годов) носили исключительно декларативный характер.

Ельцинская конституция являет собой попытку построения современного общества наряду с решением корпоративно-клановых задач. Эксперты отмечают, что статьи о личных правах и свободах в ней прописаны однозначно. И только властям известно, почему в России бушует цензура, если статья 29 прямо ее запрещает.

Но надо отдать должное — за четверть века исходный текст был изменен только в немногих пунктах, из которых всего один серьезный — увеличение президентского срока с четырех лет до шести (изменение внесено в 2008 году). На остальные конституционные несоответствия требованиям Кремля просто уже никто не смотрит.

Та же статья 31, гарантирующая россиянам право "собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", и вовсе не отменена. Встает вопрос: являются ли статьи ельцинской Конституции фундаментом нынешней системы управления государством?

Эксперты считают, что обозначенный в Конституции расклад полномочий в треугольнике "президент — правительство — парламент" явно в пользу главы государства. Он может назначать премьера (ст. 83) и имеет право распускать Госдуму (ст. 84). Но Конституция не содержит и формальных препятствий для возникновения правительства парламентского большинства. По сути, внеочередные парламентские выборы могут обернуться для президента вотумом недоверия.

В чем действительно слаба ельцинская конституция — это в части статей о федеративных отношениях. В некоторых статьях субъекты Федерации прописаны почти как автономные государства, в других — как территории, всецело управляемые сверху. С конца 90-х споры о разграничении полномочий почти прекращены, но проблема никуда не делась.

Фактически, Конституция указывает, что федеральные законы имеют приоритет перед региональными (ст. 76). По сути, имеет место перечеркивание принципа федерализма, но это единственное в Конституции прямое упоминание о властной вертикали.

На практике это означает, что в документе имеется принципиальное различие с современными установками. Властная вертикаль включает в себя всех чиновников сверху донизу. А в Конституции написано, что единая система власти — это исключительно федеральные и отчасти региональные исполнительные учреждения. Представительные и судебные структуры всех уровней независимы (ст. 10).

При этом четко обозначено, что никто не имеет права вмешиваться в работу местного самоуправления (ст. 133). Таким образом, президентская администрация вообще не имеет закрепленных в Конституции полномочий, то есть право ее формировать записано одним из последних пунктов полномочий самого президента (ст. 83).

Стоит добавить, что в 1993 году документ являлся инструментом государственного строительства. Но сегодня это всего лишь памятник несбывшимся надеждам.