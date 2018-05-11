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Автор Олег Артюков

Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим

Политика » Власть

Законопроект о российских контрсанкциях может быть принят в окончательной редакции уже в конце мая. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Причем решено убрать из него всю конкретику. То есть не называть ни компании, ни конкретные виды продукции, которые могут попасть под ответные ограничения.

Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим. 386820.jpeg

"Мы идем по пути возможных мер применения санкций и механизмов, а что касается конкретных товаров, ввоз или вывоз которых может быть запрещен, то это прерогатива президента и правительства. Мне кажется, такой подход в первую очередь сохраняет направленность этого закона, то есть противодействие нанесению ущерба гражданам РФ и российской экономике", — сказал Жуков по итогам заседания Совета законотворчества при председателе Госдумы, которое было посвящено обсуждению именно этого проекта.

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Напомним, что законопроект о контрсанкциях был предложен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех думских фракций 13 апреля. Катализатором послужило очередное расширение американского санкционного списка в начале апреля, когда под ограничения попали крупные российские компании, в основном принадлежащие Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Хотя, надо заметить, за последние четыре года Вашингтон вводил санкции против России несколько десятков раз. А потому не совсем понятно, почему российские законодатели терпели столько времени.

Документ предполагает право правительства по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе: запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов. Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Но предложенные меры подверглись критике. В частности, речь об американских лекарствах. Хоть и оговаривалось, что под запрет попадут только те из них, для которых есть аналоги, это оказался малоубедительный довод. К тому же некоторые депутаты и сенаторы в ходе дискуссии успели отметиться весьма неудачными комментариями про лечение отваром коры дуба и марганцовкой. Попытка представить подобные высказывания шуткой, учитывая серьезность темы, едва ли можно счесть удачной идеей.

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Впрочем, речь не только о лекарствах. Например, очень обеспокоились в "ВСМПО-Ависма" — компания уже много лет поставляет титан для "Боинга" и вообще 70% ее продукции идет на экспорт.

Всего лишь два примера, но опасения насчет выстрела в ногу оказались очень сильными. Чего, в общем, можно было ожидать. Очевидно, что за все эти годы американских санкций не велась или велась крайне вяло работа над поиском альтернатив — касается то лекарств или рынков сбыта для российской продукции. Впрочем, можно сказать, что в некоторых случаях такая работа попросту бесполезна — куда девать, например, ракетные двигатели?

Понятно, что возможности Вашингтона в смысле санкций нельзя сравнивать возможностями Москвы. И разумеется, молча наблюдать, как раз за разом эти санкции вводятся, тоже неприемлемый вариант.

Но складывается ощущение поспешности. Вроде бы и надо уже что-то сделать, а не реагировать на очередную порцию ограничений словами "Ответ будет". Но ответ должен быть вразумительным.

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К слову, логичной выглядит инициатива об уголовном наказании за соблюдение санкций США на территории России. Хотя, как представляется, касаться она должна не только американских санкций, а распространяться на все государства, которые вводили ограничительные меры против нашей страны.

Политический аналитик Станислав Бышок считает, что подобный законопроект нужен с политической точки зрения, чтобы граждане России не считали, что мы только сносим удары и никаких ответных действий не предпринимаем.

"По факту, несмотря на то, что существует взаимозависимость России и Европы или России и США, все-таки эта взаимозависимость неравноценная. Можно, конечно, запретить американским богачам хранить деньги в российских банках, только если бы они на самом деле их там хранили бы… То же самое касается запрета на посещение США определенных категорий граждан — опять же, россияне в большей степени ездят в США и в Европу, чем американцы к нам", — сказал эксперт "Правде.Ру".

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"Но если мы говорим по существу вопроса, вряд ли эти санкции могут быть осуществлены зеркально. "Зеркалить" нам по сути нечем. Однако можно вводить более тонко настроенные санкции, связанные, допустим, с сокращением или даже прекращением нашего взаимодействия с США по некоторым космическим программам. Что, кстати, для них будет достаточно больно, потому как в космической сфере, в сфере высоких технологий мы как минимум не отстаем, а зачастую и лидируем. И США выгодно с нами сотрудничать, закупая некоторые элементы, необходимые для запуска или для нормального функционирования космических объектов. Я думаю, что будет что-то в этой сфере, по-другому отзеркалить мы не можем", — подчеркнул Станислав Бышок.

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Темы контрсанкции Александр Жуков Вячеслав Володин санкционный список американские лекарства
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