Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим

Законопроект о российских контрсанкциях может быть принят в окончательной редакции уже в конце мая. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Причем решено убрать из него всю конкретику. То есть не называть ни компании, ни конкретные виды продукции, которые могут попасть под ответные ограничения.

"Мы идем по пути возможных мер применения санкций и механизмов, а что касается конкретных товаров, ввоз или вывоз которых может быть запрещен, то это прерогатива президента и правительства. Мне кажется, такой подход в первую очередь сохраняет направленность этого закона, то есть противодействие нанесению ущерба гражданам РФ и российской экономике", — сказал Жуков по итогам заседания Совета законотворчества при председателе Госдумы, которое было посвящено обсуждению именно этого проекта.

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Напомним, что законопроект о контрсанкциях был предложен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех думских фракций 13 апреля. Катализатором послужило очередное расширение американского санкционного списка в начале апреля, когда под ограничения попали крупные российские компании, в основном принадлежащие Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Хотя, надо заметить, за последние четыре года Вашингтон вводил санкции против России несколько десятков раз. А потому не совсем понятно, почему российские законодатели терпели столько времени.

Документ предполагает право правительства по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе: запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов. Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Но предложенные меры подверглись критике. В частности, речь об американских лекарствах. Хоть и оговаривалось, что под запрет попадут только те из них, для которых есть аналоги, это оказался малоубедительный довод. К тому же некоторые депутаты и сенаторы в ходе дискуссии успели отметиться весьма неудачными комментариями про лечение отваром коры дуба и марганцовкой. Попытка представить подобные высказывания шуткой, учитывая серьезность темы, едва ли можно счесть удачной идеей.

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Впрочем, речь не только о лекарствах. Например, очень обеспокоились в "ВСМПО-Ависма" — компания уже много лет поставляет титан для "Боинга" и вообще 70% ее продукции идет на экспорт.

Всего лишь два примера, но опасения насчет выстрела в ногу оказались очень сильными. Чего, в общем, можно было ожидать. Очевидно, что за все эти годы американских санкций не велась или велась крайне вяло работа над поиском альтернатив — касается то лекарств или рынков сбыта для российской продукции. Впрочем, можно сказать, что в некоторых случаях такая работа попросту бесполезна — куда девать, например, ракетные двигатели?

Понятно, что возможности Вашингтона в смысле санкций нельзя сравнивать возможностями Москвы. И разумеется, молча наблюдать, как раз за разом эти санкции вводятся, тоже неприемлемый вариант.

Но складывается ощущение поспешности. Вроде бы и надо уже что-то сделать, а не реагировать на очередную порцию ограничений словами "Ответ будет". Но ответ должен быть вразумительным.

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К слову, логичной выглядит инициатива об уголовном наказании за соблюдение санкций США на территории России. Хотя, как представляется, касаться она должна не только американских санкций, а распространяться на все государства, которые вводили ограничительные меры против нашей страны.

Политический аналитик Станислав Бышок считает, что подобный законопроект нужен с политической точки зрения, чтобы граждане России не считали, что мы только сносим удары и никаких ответных действий не предпринимаем.

"По факту, несмотря на то, что существует взаимозависимость России и Европы или России и США, все-таки эта взаимозависимость неравноценная. Можно, конечно, запретить американским богачам хранить деньги в российских банках, только если бы они на самом деле их там хранили бы… То же самое касается запрета на посещение США определенных категорий граждан — опять же, россияне в большей степени ездят в США и в Европу, чем американцы к нам", — сказал эксперт "Правде.Ру".

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"Но если мы говорим по существу вопроса, вряд ли эти санкции могут быть осуществлены зеркально. "Зеркалить" нам по сути нечем. Однако можно вводить более тонко настроенные санкции, связанные, допустим, с сокращением или даже прекращением нашего взаимодействия с США по некоторым космическим программам. Что, кстати, для них будет достаточно больно, потому как в космической сфере, в сфере высоких технологий мы как минимум не отстаем, а зачастую и лидируем. И США выгодно с нами сотрудничать, закупая некоторые элементы, необходимые для запуска или для нормального функционирования космических объектов. Я думаю, что будет что-то в этой сфере, по-другому отзеркалить мы не можем", — подчеркнул Станислав Бышок.