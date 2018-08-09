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Автор Антон Куликов

"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?

Политика » Власть

В России грядет уникальное событие — референдум, на котором у россиян поинтересуются, как они относятся к идее поработать на пять (для мужчин) или восемь (женщин) лет подольше. Хотя пока это все равно теория. И есть все шансы, что таковой этот референдум и останется.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Уникальность возможного события даже не столько в том, что это будет первый референдум ровно за четверть века. Хотя предыдущий референдум прошел в 1993 году — тот самый, "Да, да, нет, да". И его результаты были вполне удовлетворительны для тогдашней власти.

Нет, нынешний пока еще гипотетический референдум интересен не этим. Просто за его подготовку взялись сразу три инициативные группы.

Первые — коммунисты. Собственно, КПРФ и принадлежит инициатива. Но первый вариант вопроса, который предлагалось вынести на референдум, был завернут Центризбиркомом.

Напомним, 17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

ЦИК 29 июля вынес решение, что "рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования".

Следующая заявка была подана коммунистами 1 августа. Вопрос звучал так: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет) повышаться не должен?"

Помощь с формулировкой компартии оказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. За что представители КПРФ ее поблагодарили.

Что, можно приступать? Можно, но поспешность в этом деле оказалось неуместна. Выяснилось, что есть еще две инициативные группы.

В Москве право зарегистрировать таковую за собой "застолбил" глава столичного муниципального округа Таганский, по совместительству кандидат в мэры от "Справедливой России" Илья Свиридов.

Вопрос звучит так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Поскольку именно таким образом его советовала сформулировать коммунистам Элла Памфилова, очевидно, что в этой части у группы Свиридова проблем быть не должно. Хотя утверждать категорически не возьмемся, потому что — ну мало ли что…

Третья группа — из Подмосковья — создана представителями Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Ее вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Собственно, теперь начинается самое интересное. После регистрации — в Москве — группа Свиридова, в Подмосковье — многодетные общественники, в Алтайском крае — борцы за права трудового народа из КПРФ — инициативные группы должны провести собрания еще как минимум в 42 субъектах Федерации. То есть более чем в 50 процентах российских регионов.

После этого отводится 45 дней на сбор не менее двух миллионов подписей, на один регион не может приходиться более 50 тысяч. Затем их проверяет Центризбирком, и если подписи признают достоверными, то дается разрешение на проведение референдума.

Который, к слову, не может приходится на дату выборов и подразумевает только однозначный вариант ответа на вопрос — либо "да", либо "нет".

Вот здесь возникает первый вопрос — насколько инициаторы могут выполнить требуемое по закону в части сбора подписей. Ну то есть, коммунисты, вероятно, смогут — хотя задача и для них весьма непростая.

Группа Свиридова — большой вопрос, даже если за дело возьмется "Справедливая Россия". В 2013 году Илья Свиридов был в числе инициаторов референдума о платных парковках в Москве. Надо было набрать 140 тысяч подписей — но миссия оказалось невыполнимой. И вызывает сомнения, что для политика, чья карьера связана исключительно со столицей, окажется выполнимой задача во всероссийском масштабе.

Еще больше вопросов относительно союза из Подмосковья, хоть он и всероссийский. Его президент Марина Семенова сообщила, что рассчитывает на помощь неравнодушных граждан. А объединяться с другими инициаторами референдумов или политическими силами, напротив, не рассчитывает — дабы не делать им пиара перед сентябрьскими выборами. Формулировка достаточно стандартная, но не сказать, чтоб убедительная.

Но и это еще не все. Дело в том, что в одном регионе две инициативные группы со схожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут. Предпочтение отдается той, которая подаст документы первой.

А таковых групп уже три. И получается так, что им всем сейчас надо как следует суетиться, дабы побыстрее собрать инициативные группы в 43 регионах. Сейчас в России насчитывается 85 субъектов Федерации. Поделить поровну не получится даже между двумя группами, не говоря уж о трех.

И здесь, собственно, возникает вопрос — не политехнологические ли это изыски управления внутренней политики администрации президента? Такая многоуровневая система подстраховки. Сначала соберите инициативные группы в нужном количестве, потом соберите подписи в нужном количестве — да так, чтоб комар носа не подточил.

То есть либо сами инициаторы не смогут справиться, либо, в крайнем случае, остается административный вариант, ранее неоднократно опробованный. Хотя, конечно, изящным его не назовешь.

Очевидно, что для адекватного проведения пенсионной реформы, коль скоро в ней такая потребность, общественная дискуссия необходима. Причем не как обычно, когда некие эксперты где-то соберутся и что-то скажут. Референдум мог бы стать составной частью этой дискуссии.

Пока же это один из элементов политтехнологий, направленный на выхолащивание идеи. Такое количество инициативных групп попросту дезориентирует. Далеко не каждому придет в голову разбираться, чем представитель коммунистов отличается от представителя общества многодетных семей. И еще вникать нюансы формулировок вопросов — отыскать которые тоже задача нетривиальная.

В итоге никакого гласа народа. Хотя, конечно, можно делать вид, как много делается, чтобы его услышать.

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Темы Элла Памфилова пенсионная реформа референдум о пенсионном возрасте
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