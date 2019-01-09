Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и после этого праздничного грома дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. С первого января вступили в силу некоторые поправки в экономическом законодательстве (НДС - 20%), в социально-экономическом (пенсионный возраст), а еще дорожают продукты и бензин.

С бензином интереснее всего. Помнится, на самом высшем уровне, в рамках отдельных совещаний и переговоров электорату, он же народ, было обещано, что цены на топливо вверх не пойдут. Потому, что патернализм и вообще, есть то самое государство, которое понимает, чем живут простые граждане.

В итоге: «Стоимость бензина в Приамурье выросла на 70-80 копеек». «В Свердловской области в ночь на 5 января стоимость топлива на ряде АЗС повысилась на 60-70 коп. за литр». И если пройтись по региональной прессе, то сводки о повышении цен на бензин и дизель примерно одинаковые. И сводятся они к тому, что все договоренности государства с бизнесом о том, что цены повышаться не будут - это то ли шутка, то ли пожелание на Новый Год, которое не сбылось.

Цены на бензин - это только один сюжет в грустной истории «большого рывка». Постепенно повышаются цены и на продукты питания. Более того, эксперты говорят о том, что повышение цен на то, что входит в базовую потребительскую корзину будет закономерным.

В частности, по словам профессора РЭУ Плеханова Геннадия Иванова, продуктовые торговые сети скорректируют свою финансовую политику в сторону увеличения цен на распространяемую продукцию. Проще говоря, в магазинах еда будет стоить дороже.

Естественно, что бензином и продуктами дело не ограничится, поскольку это две базовые составлявшие российского потребительского рынка, от которых растёт или держится на одном уровне всё.

Естественно, в первую очередь вырастет сфера транспортных услуг. Автобусы, такси, ну, и РЖД не заставит себя ждать. Сфера услуг продовольственных, типа кафе им прочего - выскочит по ценам так, что условный «средний класс» почувствует себя ниже среднего. Значительно ниже.

Здесь возникает вопрос: а как же обязательства государства и прочий патернализм? А никак. К сожалению, государственная система то ли не справляется с новыми вызовами, то ли не хочет справляться с ними, и, более того, потакает интересам не всех граждан в целом, а отдельных граждан, доходы которых превышают годовые бюджеты целых регионов.

В долгосрочной перспективе для российской политической системы такое отношение к людям сулит массу нетривиальных последствий. Впрочем, сейчас та часть системы, которая отвечает за внутреннюю политику, демонстрирует свою тотальную недееспособность.

Но если даже в 2018 году речь шла только о проектах законов, об экономических мерах, которые будут «потом», то в 2019 объективная реальность пришла «когда не ждали». И никакого внятного ответа на повышение цен на продукты, на топливо, на повышение НДС - нет.

Стоит напомнить, что только инициатива правительства по поводу повышения пенсионного возраста породила целую серию массовых протестных акций, а в дальнейшем и протестных голосований за губернаторов и членов региональных парламентов. Инициатива эта воплотилась в жизнь. Как и ряд других начинаний «эффективного правительства» в плане оптимизации экономики за счет граждан.

Кстати, это еще далеко не все законодательные инициативы, уже принятые, но пока не вступившие в силу. Если совсем коротко, то всех нас ждет, как минимум, следующее: «в 2019 году россиян ждут вступление в силу десятков законов - касающиеся самозанятых, дачников, бизнесменов, родителей, водителей, собачников. Это и изменения по НДС, плата за мусор и цены на бензин, наказание за клевету, запрет на нелегальный тюнинг автомобилей, и конечно, налоги для самозанятых граждан».

"Наиболее вероятный сценарий предполагает, что в целом жизнь в 2019-м будет примерно такой же, как в 2018-м, но с постепенным ухудшением. Скорее всего, до социального взрыва еще не дойдет. Но в сентябре на выборах разного уровня «партию власти» ждет массовый провал, после чего в регионы вернется реальная политика",- писал ранее Алексей Мазур.

"Люди с наименьшими доходами имеют и худшее образование в среднем, и меньшую социальную адаптированность. Они не знают своих прав, не могут попасть к хорошему доктору, добиться внимания к своим проблемам. Это они становятся клиентами микрофинансовых организаций и, соответственно, клиентами коллекторов",- добавил он.

"Трудно представить, что сотни тысяч сограждан выйдут после этого на улицы - это да. Но недовольство растет, чаша терпения наполняется. А она, эта чаша, в России переполняется совершенно непредсказуемо",- напоминает эксперт.

И какова будет реакция людей на все эти инициативы, ситуации и государственно-экономические ЧП - остается только догадываться. Здесь важно сказать еще и про пресловутый «рывок», о котором так много говорил и говорит Владимир Путин.

Рывок, мобилизация и прочее - это, конечно, очень хорошо и правильно, но где он и в чем он? На что идут деньги и ради чего лишения? На Рогозина с его эскападами про «проверим, были ли американцы на Луне», и падающими спутниками со строителями космодрома «Восточный», которым что-то выплатили только после того, как они пришли к Путину на «прямую линию»?

Может быть на «эффективную» региональную политику, особенно по итогам последней региональной кампании? Хочется надеяться, что 2019-й год даст ответ на эти вопросы.