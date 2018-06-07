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Автор Василий Амирджанов

Путин выпрямил линию

Политика » Власть

Сотни тысяч вопросов было получено редакцией телевизионной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Тематика вопросов, география, возрастные категории граждан — самые разные. Настоящие крики о помощи, ЖКХ, политика, личное пространство президента и предложения по решению текущих проблем в стране.

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Фото: kremlin.ru

Плохо или хорошо, что такое большое количество вопросов адресуется главе государства, большинство из которых могут быть решены зачастую на муниципальном уровне?

В этом смысле, разумеется, плохо. Этот факт говорит о том, что местные власти не всегда "ловят мышей" и люди уповают лишь на помощь президента. Слух и зрение регионального руководства периодически улучшаются после прямого общения граждан с президентом. Позднее кто-то все-таки по-прежнему не способен различать на плакате большие буквы "Ш" и "Б".

Цифровые технологии, которые масштабно внедряются в стране, намного упрощают коммуникации на местном уровне. Различные приложения для смартфонов, специализированные площадки на сайтах явно способствуют решению проблем, которые ну уж совсем не уровня первого лица государства.

К сожалению, далеко не все чиновники и избранные руководители способны отличить браузер от "Ленд Крузера". Даже в самых, казалось бы, продвинутых корпорациях можно с удивлением обнаружить, что для того, чтобы сотруднику профильного департамента разместить пост на странице компании в соцсети, требуется написать служебную записку на имя генерального директора. Потом завизировать ее у начальника службы безопасности. И это в коммерческой-то компании!

Существует и такое нафталиновое номенклатурное правило, бережно оберегаемое негласным кодексом чемпионов по сохранению своих теплых кресел, — любая бумага на рабочем столе должна вылежаться. Вот просто, чтобы она важно подтвердила существование силы Всемирного тяготения и добавила значимости телодвижению руководящего работника.

Многим известно на собственном опыте, что русский номенклатурный язык заметно отличается от общепринятого. Примерно как китайский от французского. Нередко люди, которые поставлены государством на важные посты, могут элементарно не понять, что от них требует вышестоящее начальство.

К примеру, скажет губернатор руководителю департамента или министру после взбучки президента: "Чтобы я больше не слышал никаких жалоб от населения!" - и вот подчиненный понимает задачу прямолинейно и как приказ не допустить впредь обращений граждан на самый верх, а не быть внимательнее к землякам с их заботами. Чиновник натворит дел, что потом интернет разрывается от негодования. Гражданин, конечно же, кивает с досадой на Кремль. И по-своему он прав.

В последние годы в России стала заметна активная ротация кадров в руководстве как министерств и ведомств, так и губернаторского корпуса. В управление входит новое поколение. Многие общественники, которые реально занимаются острыми проблемами граждан на местах, обратили внимание, что с новыми главами регионов они могут разговаривать на одном языке.

Если есть взаимопонимание, то проще формулировать задачи. Больше идей — легче найти оптимальное решение. Закрытая же от новых идей система априори обречена на деградацию. Будь то частная компания, учреждение, общественная организация и даже отношения между мужчиной и женщиной.

Хорошо, что много вопросов, потому что вырисовывается общая картина. У России тоже есть проблемные зоны, как и у любой другой страны. Одним из факторов, влияющих на управляемость страной и, как следствие, на качество жизни граждан, являются гигантские расстояния.

Слабая система коммуникаций всегда провоцируют активность местных элит на создание удельных княжеств, что и происходило в 90-е годы. Малиновые пиджаки творили, что хотели. Развращенная ими часть правоохранительной системы активно втягивалась в этот феодальный процесс. Воистину, взяли себе суверенитета столько, сколько захотели.

Только в последнее десятилетие граждане узнали, что не только трамвайного жулика можно посадить за воровство, но и мэра, и губернатора, генерала и даже федерального министра.

В контексте темы управляемости государством и ответственности в одном из своих интервью бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер откровенно признался, что никогда бы не согласился стать Папой Римским и русским президентом.

Справедливости ради, стоит признать, что движение в разумном направлении все-таки есть, несмотря на явный саботаж воинствующей некомпетентности некоторых представителей государственной системы. Разумеется, утверждать, что все прекрасно в стране, было бы глупо и нечестно.

Президент не червонец, чтобы всем нравиться, но было очевидно, что Владимиру Путину важно чувствовать пульс текущего момента. Практически как любому спортсмену необходимо правильно рассчитывать силу и распределять нагрузку при рывке, чтобы при резком ускорении ничего случайно не отвалилось.

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