Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи

Институт социологии РАН представил результаты нового опроса по поводу приоритетов россиян в контексте внешней и внутренней политики России. И результаты эти по сравнению с итогами аналогичного опроса, проведенного в 2014 году, выглядят весьма показательно.

Так, наметился рост заинтересованности респондентов в адекватной внутренней политике, в частности, в социальной и экономической. Выросло и количество тех, кто желает в России развития демократии и соблюдения равенства возможностей - с 27 до 37 процентов.

Граждане РФ до сих пор делают видеть свою страну «великой державой». Но если раньше люди видели реализацию этой державности через внешнюю политику и военную мощь, то теперь многие видят через рост благосостояния граждан, развитую экономику и социальную защищенность.

Руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов выступил с комментарием результатов опроса, в котором отметил, что когда речь идет о социальной справедливости, то это не запрос на «уравниловку», а куда более сложное пожелание. По мнению социолога, «это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом».

Что касается роста запроса на демократию, свободу самовыражения и права человека, то, как пояснил эксперт, одним из факторов актуализации этой темы послужил Чемпионат мира по футболу, прошедший в этом году в России: «Зарубежные гости убедились, насколько добры и гостеприимны россияне, а россиянам после этого захотелось, чтобы их страну в мире не только боялись, но и уважали».

Сыграли свою роль в формировании запроса на демократию и события вокруг увеличения пенсионного возраста. По словам Петухова, «люди во всех опросах ясно выразили недовольство пенсионной реформой, а их мнение проигнорировали. И пока еще робкий запрос на демократию на самом деле ставит вопрос о новых институтах, через которые граждане могли бы донести свое мнение до власти».

Итоги опроса прокомментировал автор телеграм-канала «Темник». По его мнению, «Перед нами социальные факты постепенного разрушения «Крымского консенсуса». Отметим, что для Кремля подобная перспектива не была сюрпризом. Отсюда на старте нового срока акцент на переключение Путина с внешней политики на внутреннюю и частые заявление о приоритетности повышения благосостояния граждан».

Впрочем, некоторые эксперты видят в таких изменениях общественного мнения возможность и для государства, и для партии власти. Как отметил президент «Центра политических технологий» Борис Макаренко, несмотря на отток части электората от ЕР на прошедших региональных выборах, другие системные и несистемные оппозиционные партии не смоги этим адекватно воспользоваться и подстроить под эти изменения собственную повестку. Поэтому, как считает эксперт, «в такой ситуации власть должна предложить эффективную социально-экономическую повестку дня». Впрочем, он же подчеркнул, что за все последние годы власть пока не смогла эту повестку сформулировать.

Вообще же, результаты опроса в сравнении с 2014-м годом выглядят вполне логично. В 2014 году крымские события российским большинством действительно были восприняты как триумф, а экономическая ситуация была стабильнее. Про пенсионную реформу тогда никто не говорил, «санкционная война» только начиналась, и в целом повестка была скорее позитивной.

Нынешняя ситуация в России отличается от положения четырёхлетней давности, поскольку возросло и количество социально-обременительных правил, дума и правительство продолжают генерировать запретительные законы, и ни о какой либерализации особо говорить не приходится. При этом, общее экономическое состояние в стране воспринимается российским большинством, как не столь радужное.

Однако, как и было сказано выше, Владимир путин последнее время в своих программных выступлениях затрагивает вопросы именно внутренне, социальной политики и экономики. И это означает, что, как минимум, глава государства, что называется «в тренде».

При этом, не стоит думать, что российское большинство отказалось от тех самых державных амбиций. По-прежнему, многие граждане желают видь армию России сильной и обороноспособной, но теперь, как отмечают эксперты, в обществе появился «запрос на баланс». То есть, понимание того, что сильной армия должна быть не за счет обеднения и незащищенности всего остального общества.