"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России

Как и ожидалось, 6 апреля американский минфин обнародовал новый список антироссийских санкций. При этом в Вашингтоне заверили, что ничего против российского народа не имеют. Зато имеют против "продолжающихся нападений со стороны России с целью подорвать западные демократические общества". Впрочем, остается загадкой, как эти заверения состыковать с тем фактом, что российский народ 18 марта совершенно ясно высказался, как оценивает деятельность нынешней власти.

В список попали семь представителей бизнеса, 17 чиновников, два иностранца и 12 компаний. В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции подпали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения — министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Олег Говорун, Константин Косачев.

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Представитель американской администрации, комментируя очередное расширение санкций, сообщил, что "это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. "Но наиболее важно — это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", — заявил американский чиновник.

При этом "сегодняшние действия не нацелены против народа России". "Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта", — добавил американский чиновник.

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Вообще, про действия, не направленные против российского народа — это некий тренд. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвиняя Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, тоже заверяла, что против российского народа британские власти не имеют ничего против от слова "совсем".

Хотя очевидно, что проблемы могут возникнуть не только у владельцев попавших под санкции компаний, но и у их рядовых сотрудников.

К слову, тему про то, что санкции должны быть направлены против так называемого "окружения Путина", но никак не против остальных российских граждан, постоянно поддерживают отечественные либералы. Может, конечно, к ним и прислушались. Но это никак не объясняет того факта, что граждане нашей страны вполне ясно выразили свое мнение относительно политики действующей власти на выборах 18 марта.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с "Правдой.Ру" заметил, что способы давления на нашу страну постоянно меняются, но дело не только и не столько в так называемом "поведении России".

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"По своим внутренним в основном причинам, и поражении, которое они потерпели — США, Великобритания, часть Запада — объявила политическую войну России. Она беспрецедентна по своей интенсивности. В ход идут разные способы, попытки ослабить Россию, запускаются всякие идеи", — сказал эксперт.

"Вот теперь появилась идея "давайте-ка мы разделим российский народ и российскую элиту". Это довольно часто появляется в их стратегии, на разных уровнях. Надо просто относиться к этому спокойно. Ну бесятся от того, что ничего не получается, одну штучку придумали, потом еще придумают что-то, потом расскажут, что они любят русскую литературу, а российское руководство ее терпеть не может", — отметил Сергей Караганов.

"Это уже, кстати говоря, было. Обязаны ослабить любыми способами Россию. Это происходит постоянно. Иногда более-менее неявно, а сейчас совсем явно", — добавил политолог.

"Нам нужно самим головой думать, давно понять, что нам нужна самостоятельная политика, экономическая, политическая. Там отчаянно проигрывающая сторона, но она еще имеет огромные ресурсы. И если мы надеемся, что в их системе, которая разваливается экономически, сможем что-то сделать, сможем так проскочить, как проскочил Китай — это глупо. Надо просто понимать реальную жизнь. Это нужно понимать и обществу, это нужно понимать и элите", — подчеркнул Сергей Караганов.

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