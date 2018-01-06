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Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции

Политика » Власть

Очевидно, что экономические санкции стали одним из инструментов внешней политики. Первую скрипку здесь играет Вашингтон. Американские власти объявляют о санкциях едва ли не каждый день, по самым разным поводам. Хотя, конечно, касается это в первую очередь тех государств, ограничительные меры против которых не нанесут серьезного ущерба самим США.

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В ближайшее время ожидается новая порция антироссийских санкций — в рамках принятого в прошлом году в конгрессе закона о противодействии противникам США, к коим кроме нашей страны причислены КНДР и Иран. В чем они будут выражаться? Предполагается, что санкции будут распространены на российские оборонные предприятия. Они и так в подавляющем своем большинстве находятся под американскими санкциями — но теперь речь идет об ограничительных мерах и для зарубежных партнеров таких предприятий.

Кроме того, на уровне слухов и "докладов" экспертов речь идет о неком списке предпринимателей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В чем именно заключается "приближенность" виднее составителям списков из экспертной среды, российских либеральных оппозиционеров и чиновников госдепартамента. Например, предполагается распространить ограничительные меры на родственников таких предпринимателей.

Ну и кроме того, рассуждают о распространении санкций на российский государственный долг.

В Москве по традиции уверяют, что подобные выпады США без ответа не останутся. Но в чем именно будет выражаться подобный ответ? "Правда.Ру" обратился к экспертам с вопросом, какие варианты противодействия санкциям со стороны России были бы наиболее эффективными.

Дмитрий Данилов, профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН:

— На мой взгляд, Россия достаточно эффективно противодействует санкциям, перестраиваясь изнутри. Конечно, санкции не приносят стабильности — это серьезный вызов и для нас, и для партнеров. США легче, чем европейским государствам в этом смысле, потому что торгово-экономические связи между Россией и Соединенными Штатами на порядок меньше, чем между Россией и Европой.

В этом смысле, самый главный ресурс противостояния американским санкциям — пытаться все-таки наладить какой-то конструктивный путь взаимодействия с Европой. В данном случае как раз-таки начался этап поиска конструктивных моделей взаимодействия. Если посмотреть на цифры торгово-экономических отношений между Россией и Европой, то после периода снижения в 2014–2016 годах, прошедший год продемонстрировал по многим направлениям рост показателей.

Другое дело, насколько этот рост ситуативный, то есть насколько он инструментальный, насколько он связан с поиском моделей экономического поведения в обход санкций. Или наоборот, все-таки это демонстрация каких-то структурных изменений, связанных с тем, что Европа готова вернуться к стратегии сотрудничества с Россией во многих областях. Ведь на самом деле, экономического, системного диалога без политического сотрудничества не получится.

Что касается евразийского проекта, то конечно, он обозначен как ключевой в российской внешней политике. Во многом это направление как раз-таки позволяет реагировать на риски, связанные с санкциями. Но тем не менее, нужно понимать, что это не альтернативное направление. Это важное стратегическое направление для российской внешней политики, но не альтернативное. И в этом смысле ясно, что те успехи, которые продемонстрированы на евразийском пространстве с точки зрения укрепления интеграционных процессов и сотрудничества, необходимо дополнять возвратом повестки российско-европейских отношений. Это очень важно понимать.

Валентин Катасонов, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова:

— Если говорить коротко, то непременным условием является смена правительства, особенно финансово-экономического блока. Кроме того, необходимо вывести наши валютные резервы из-под удара. Во-вторых, надо ввести жесткий контроль на трансграничное движение капитала, иначе произойдет обвал рубля. В-третьих, необходимо реализовать программу, которая была заявлена еще несколько лет назад по деофшоризации российской экономики.

Дальше необходимо восстановить статус ЦБ как органа государственного управления, государственной власти, поскольку он сейчас со своим независимым статусом практически не подконтролен государству. Дальше — введение прогрессивной шкалы налогообложения. Вот самые главные пункты.

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