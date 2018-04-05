Почему Россия может помочь США и как этого избежать

Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против нашей страны. Собственно, вопрос можно считать решенным — как показывает практика, если об этом говорят высокопоставленные чиновники и появляются сообщения в ведущих изданиях, то следует ожидать новых ограничений в ближайшие дни.

Напомним, накануне о новых санкциях заявил глава Национальной разведки США Дэниел Коутс. Чего-либо конкретного он не сказал, ограничившись призывом ожидать санкций в скором времени.

Следом Fox News и The Washington Post со ссылкой на анонимных представителей Белого дома сообщили, что о новых ограничениях будет объявлено до конца текущей недели. Якобы под санкции попадут как минимум шесть олигархов — все, разумеется, из "ближайшего окружения" Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что в Кремле предпочитают дождаться официальных заявлений на этот счет.

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Напомним, в конце января минфин США опубликовал список, в который вошли 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов — всего 210 человек.

Впрочем, список был подвергнут критике. Например, очень огорчился старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд: "В самый последний момент кто-то из облеченных властью (никто пока не знает, кто именно) перечеркнул всю работу экспертов и вместо предложенных имен внес в список имена всех чиновников высшего ранга в российской президентской администрации и правительстве, плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes".

Тут, правда, следует учитывать, что сам Ослунд составлял рекомендации относительно антироссийских санкций — совместно с еще несколькими деятелями, в том числе из России. Так что чего больше в комментарии — досады на то, что рекомендации Ослунда и Ко не учтены, либо искреннее недовольство американскими чиновниками, либо и то, и другое — вопрос открытый.

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Впрочем, надо конечно учитывать и внутриполитический фактор. О чем заявила бывшая сотрудница минфина США Лиз Розенберг: "Если они (американские власти) пойдут на этот жесткий шаг, то в какой-то мере смогут успокоить недовольных членов конгресса и общества, которые с оглядкой на промежуточные выборы размышляют, уделяет ли действующая администрация достаточное внимание российской угрозе и предпринимает ли какие-то шаги в этом направлении".

С другой стороны, очевидно, что в Вашингтоне уже и не помышляют о вариантах общения с Россией, кроме как объявить ее главным врагом. Тут уж и КНДР с Ираном в тень ушли. Потому, собственно говоря, возникает вопрос — стоит ли Москве церемониться? Например, звучали предложения в качества ответа на американские санкции начать разрывать договоры с США — тот же договор о ограничениях по ракетам

средней и меньшей дальности. Тем более, в Вашингтоне и по этому поводу есть претензии — относительно соблюдения договора Россией. Хотя встречные вопросы Москвы с ходу отвергаются.

Однако эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что если наша страна начнет выходить из подобных соглашений, то только подыграет Вашингтону.

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"Кремлевский список должен был, по мнению американских законодателей, как-то инициировать борьбу внутри Кремля, внутри российской элиты, попытаться настроить так называемых олигархов против Путина. Но ничего этого пока не получается", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Конечно, можно их попытаться еще увязать и со всей этой антироссийской истерией. Сейчас вообще все переговоры с Москвой в конгрессе воспринимаются как слабость, как пораженчество. Понятно, что англосаксы пытаются инициировать новую холодную войну. Санкции можно также увязать с приходом в администрацию Трампа наиболее радикальной части истеблишмента — это и Майк Помпео, и Джон Болтон. Их политика, кстати, является просто зеркальным отражением доктрины Рейгана — там и санкции, и ставка на оппозицию, и попытка навязать России новую гонку вооружений", — добавил Блохин.

"Если мы сейчас тоже будем отвечать — облегчим задачу американцам нас полностью изолировать. Если мы будем отвечать, мы сами себя из мировой экономики выключим", — считает он.

"Вы знаете, не так уж страшен черт как его малюют. У нас опыт нахождения под санкциями маленький. Десятки стран живут под американскими санкциями, а для нас это немножко такая экзотика еще.

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Ничего особенного не будет. Ситуация иная, у сегодняшней России более сильные позиции, чем у Советского Союза, который вроде бы внешне выглядел сильным, а внутри рыхлый был. Сейчас все иначе, сегодня мы более жизнеспособны. Я думаю, особого ущерба с этими санкциями не будет", — полагает Константин Блохин.