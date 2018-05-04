Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться

"Россию не любят и не любят все больше из политики, проводимой Москвой в последние несколько лет". Знакомый тезис? Как правило, рассуждения на тему подкрепляются ссылками на результаты социологических опросов. Которые призваны тезис подкрепить — действительно, не любят.

Один из примеров, рассуждения политолога Лилии Шевцовой, которые были опубликованы на сайте радио "Свобода". Она ссылается на результаты опроса, проведенного PEW Research Center в 2017 году среди жителей 37 государств. Из которого и выяснилось, что 40% респондентов относятся к России отрицательно. В Европе больше — от 54% до 84%. Плюс 72% американцев (что вообще говоря удивительно, учитывая количества негатива в СМИ насчет России за последние два года).

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В общем, вполне ожидаем вывод о том, что раз в Европе и США к нашей стране в большинстве своем относятся отрицательно, то у России большие проблемы. Остального мира вроде как и не существует, хотя осмелимся указать, что 40% по всем странам, упомянутым в исследовании — это все же не большинство.

Но да ладно, вывод-то какой? А вот такой: "Конечно, мы можем проигнорировать отсутствие симпатий к нам со стороны окружающего мира. Сильных мировых игроков, как правило, не любят. Но их могут уважать. Россия, однако, уже не может соревноваться на этом поле. Тем более с Китаем. Ну и пусть не любят и не уважают, скажут у нас некоторые. Россия будет доказывать свою Державность, свою исключительность и требовать от других признания своего права на влияние через проецирование силы. Но вот ведь незадача: введя против России санкционный режим, Запад ограничил для Кремля возможность использования любых инструментов влияния, тем более силы. Остальные государства, включая Китай, не горят желанием помогать Москве вырваться из санкционного гетто, в которое Россию загнал Запад".

Здесь можно обратить внимание на вновь взятый в оборот тезис об эффективности западных санкций. То есть не то чтобы о нем забывали, но в последнее время на этом очень часто делают акцент по любому поводу. Об одном из таких поводов "Правда.Ру" сообщала ранее.

Но все же, нужна ли Россия чья-то "любовь", да и вообще, что это такое, когда речь идет об отношениях между государствами? По мнению, генерального директора автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия" Евгения Примакова, Россия и не навязывается, чтобы ее любили.

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"В чем Шевцова права, так это в том, что в первую очередь американские и англосаксонские элиты ведут очень сильную, очень эффективную, к сожалению, медийную кампанию абсолютно русофобского содержания. Их отношение к России и к русским описывается словом "ненависть" — это так, к сожалению. Через медиа, через промывку мозгов населения навязывают различные ужасы, связанные с нами, какие мы злые, нехорошие и так далее. И все это, естественно, постепенно сказывается на умах и настроениях обывателя. Хотя обыватель в среднем, если вы поедете в Европу, к русским относится хорошо. Просто чем выше стоит обыватель в социальной иерархии, тем хуже будет относиться к России", — отметил он.

Он отметил, что мир не исчерпывается только Западом, хотя для таких западноориентированных политологов, как Лилия Шевцова, важно, что про Россию думают в США и Евросоюзе.

Но, отметил Евгений Примаков, сейчас очевиден еще один тренд. "Запад пытается из нас сделать народ-изгой. Если раньше западная пропаганда убеждала, что это русское правительство плохое, а русские сами по себе хорошие, то те реальные цифры поддержки, которую имеет наш президент, то, как голосуют за него, сколько людей поддерживает в России так называемый крымский консенсус, постепенно переводит риторику антироссийскую в абсолютно русофобскую. Нас уже называют варварами, что позволяет вспомнить самые темные страницы русофобской пропаганды, и времен холодной войны, и второй половины XIX века, и Крымской кампании середины XIX века. А это очень опасно, потому что в условиях такой политической необязательности элит, в условиях применения оружия массового поражения, в условиях принятия глупых решений, выхода США и НАТО из соглашения о сокращении вооружений — все это подводит нас к возросшим рискам глобального конфликта. Это созданная политика, она не зависит от того, что мы делаем или что мы не делаем. Она ведется против нас", — уверен эксперт.

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В завершение приведем результаты еще одного опроса. Согласно ему, Россия заняла третье место среди самых нелюбимых государств мира. На первом — Иран, на втором — США. Из 33 государств, в которых проводился опрос, жители 16 заявили о скорее негативном отношении к России. В частности, в Финляндии (65%), Франции (62%), Польше (56%), Великобритании (50%) и Южной Корее (48%).

Этот опрос был проведен в 2006 году. Когда не было всех тех факторов, о негативном влиянии которых на отношение к нашей стране говорят сейчас. И тем не менее, результаты если и не совпадают, то не очень-то сильно и расходятся. Знать об этом стоит, но зацикливаться — едва ли.