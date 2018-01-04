Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Власть
Суды Парламент Кремль Правительство
Автор Редакция рубрики "Политика"

"Необходимости идти навстречу США у России нет"

Политика » Власть

Какие международные вопросы будут наиболее актуальными для России в наступившем году? На этот вопрос "Правде.Ру" ответили сенатор Андрей Климов и эксперт-международник Андрей Бакланов.

Андрей Климов, член комитета Совета Федерации по международным делам:

— У нас много на чем надо акцентировать внимание, честно говоря. Но если говорить в общем, то нам мой взгляд, очень важно закрепить все позитивные сдвиги, которые произошли в части реализации разного рода международных инициатив с Россией. Допустим, мы сегодня вполне можем, имеем полное моральное право возглавить работу по координации тех, кто готов реально бороться за мир во всем мире. И поскольку Россия способствует установлению мира в Сирии, мы очень активно предлагаем помощь по мирному урегулированию на Корейском полуострове, мы выступаем еще в ряде мест именно как миротворцы.

Россия одна из немногих стран, кто активно выступает за соблюдение принципа ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. И здесь мы можем взять на себя координирующую роль, то есть сделать так, чтобы страны, которые против вмешательства, а это 4/5 государств во всем мире, они в этом плане более солидарно занимались этой работой.

Вместе с нашими партнерами по БРИКС выступали за установление многополярного мира. США этому активно сопротивляются. Но мы будем все равно продолжать. Партнеры у нас, в том числе по БРИКС, тоже достаточно не простые, но это движение надо развивать и продолжать. Мне кажется, мы должны, не разбрасываясь по всем направлениям, все-таки продолжать прилагать усилия в наиболее важных из них. И если, допустим, мы говорим о борьбе с международным терроризмом или говорим о решении климатических проблем, мы должны занимать наступательную позицию. То есть, мы должны идти не по повестке, которую нам предлагают наши оппоненты, мы должны идти по более самостоятельной, позитивной, интересной для мира повестке. Поэтому у нас может вполне получиться, я в этом уверен.

Сейчас главный вызов очень простой, его никто не скрывает. В августе прошедшего года американцы приняли закон, по которому они уже одни попытаются еще больше усилить санкционное давление на нас. Они прямо провозгласили тезис: "Сдержать Россию любой ценой". Конечно, это один из главных наших вызовов — активное сопротивление нашей политике на международной арене.

Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов:

— Во-первых, должен быть завершен вопрос сирийского регулирования. Он будет состоять из двух частей. Это вытеснение остатков бандформирований. Как правильно полагает правительство Сирии, либо должно пойти на мирное урегулирование, либо их должна постигнуть та же судьба, что и ударного отряда, который мы условно знаем как ИГИЛ*.

Второй вопрос — подбор формулы сирийского регулирования, она пока не вполне ясна. Потому что, женевский процесс буксует, сроки не выдерживаются. Но эта формула уже будет существенно отличаться от того, как мы представляли в предыдущие годы. Потому что она должна учитывать то, что произошло — а именно победу Башара Асада над этими бандитскими формированиями, которым в свое время предлагалось сложить оружие.

И третий вопрос, это мирное урегулирование, которое касается тех, кто готов участвовать в мирном процессе. Кто будет за скобками мирного процесса, ну и Бог с ними, они побеждены. Значит они выдвигали нереалистичные лозунги, вообще являются настоящими врагами не только сирийского режима, но и народа. Само по себе сирийское урегулирование должно включать вопрос о выработке новой Конституции, редактирования положений, связанных с курдским вопросом. Вот это уже будет блок мирного урегулирования.

Еще одно направление — восстановление совместных международных усилий в борьбе с терроризмом. Существовавшие ранее форматы распались. Нужно международную коалицию не на словах и не в декларациях, а на деле попробовать воссоздать. Но мы теперь выступаем уже с других позиций — с позиции страны, которая победила ударный отряд международного терроризма на территории Сирии. Это более сильные позиции, чего не было в прошедшие годы.

Следующая проблема — попытка урегулирования отношений с США. Здесь мы какой-то излишней поспешности и излишней заинтересованности, я думаю, проявлять не будем. Потому что не от нас зависит, а от того, насколько благоразумно себя будут вести американцы. Необходимости каких-то встречных шагов с нашей стороны я не вижу. Мы зафиксировали свою готовность, сверх этого ничего делать не будем. Надо ждать, пока они придут в чувство, будут готовы вести переговорный процесс.

Если будет продолжаться политическая вакханалия, какая была в 2017 году, значит, ничего нового, позитивного не будет. Ну что же, перетерпим, всякое бывает.

Европа тоже находится в очень сложной ситуации. Она до конца не осознала, что ее роль катастрофически падает, ей интересуются в гораздо меньшей мере, чем это было раньше. Она должна это осознать, сделать для себя выводы, перестать выполнять инструкции, которые приходят из США, попробовать переналадить с нами отношения. Но, опять же, мы сторона ожидающая. Я не вижу необходимости встречных шагов в отношении Европы делать. Они сами себя наказали, сами себя изолировали от нас. Они не правы, они должны это осознать, идти навстречу нам.

Очень большая специфика наступившего года заключается в том, что от наших партнеров, с которыми не налажены отношения, мы ждем односторонних шагов в нашу сторону.

Следующий вопрос — Украина. Форматы, которые были испробованы, в настоящее время не срабатывают. Мы тоже будем ожидать изменений режима, и, может быть, более активной роли общественности Украины, чтобы можно было заняться урегулированием. Пока таких предпосылок на Украине не просматривается.

*Организация запрещена в России

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Власть
"Необходимости идти навстречу США у России нет"
Мода и стиль
Муси-пуси: гламурные собаки
Житейские истории
Русский Иван, немка Элизабет и 60 лет разлуки
Читательский топ
От нянечки до бизнесмена: новые законы-2018
Назван способ быстрого похудения без диет
Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года
Остерегайтесь воров-домушников
В Копенгагене украдена самая дорогая бутылка водки в мире
Сейчас читают
Муси-пуси: гламурные собаки
Мода и стиль
Муси-пуси: гламурные собаки
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Отечественный рынок недвижимости ждет масштабная трансформация
Интервью
Отечественный рынок недвижимости ждет масштабная трансформация
На волоске от лысины: опасные мифы о шампунях
Красота
На волоске от лысины: опасные мифы о шампунях
Шагайте по-скандинавски
Здравоохранение
Шагайте по-скандинавски Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
От нянечки до бизнесмена: новые законы-2018

По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.

От нянечки до бизнесмена: новые законы-2018
Назван способ быстрого похудения без диет
Здоровье
Назван способ быстрого похудения без диет
Непознанное
Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года
Семья
Остерегайтесь воров-домушников
Мир
СМИ США объявили Россию "империей зла"

Американский президент Рональд Рейган в 1983 году назвал Советский Союз "империей зла", считая СССР угрозой миру, напомнили журналисты USA Today.

СМИ США объявили Россию "империей зла"
После провалов и скандалов: что ждет российскую космонавтику в 2018 году
Власть
После провалов и скандалов: что ждет российскую космонавтику в 2018 году
Семья
Остерегайтесь воров-домушников
Общество
Навальный подал апелляцию на решение ВС по поводу его участия в выборах президента
Житейские истории
Русский Иван, немка Элизабет и 60 лет разлуки

Конец лета 1945-го. Небольшой немецкий городок, принявший гарнизон солдат-победителей. Старшина Иван говорил по-немецки, Лиза не понимала по-русски.

Русский Иван, немка Элизабет и 60 лет разлуки
Cавченко грозит киевским властям "расплатой кровью"
Мир
Cавченко грозит киевским властям "расплатой кровью"
Непознанное
Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года
Мир
КНДР открывает "горячую линию" с Сеулом
Юрий Носовский Чем грозит бессонница Юрий Носовский Ирина Шлионская Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года Ирина Шлионская Владимир Губарев Сквозь ядерный взрыв к бессмертию Владимир Губарев
Комментарии
Убийца полицейского в Чечне ликвидирован при задержании
Руслана объявила украинцев потомками шумеров
От нянечки до бизнесмена: новые законы-2018
Евросоюз счел неприемлемой американскую блокаду Кубы
Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России
Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России
Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России
Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России
Томагавки скукожились: американцы дрожат при минус 8
Кондолиза Райс рассказала немцам о "темной стороне" России
Дочь Трампа раскрыла тайну его прически
Руслана объявила украинцев потомками шумеров
Евросоюз счел неприемлемой американскую блокаду Кубы
Дочь Трампа раскрыла тайну его прически
Руслана объявила украинцев потомками шумеров
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Руслана объявила украинцев потомками шумеров
В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы
Электронную пушку для лечения рака изобрели в Новосибирске
Электронную пушку для лечения рака изобрели в Новосибирске
СМИ США объявили Россию "империей зла"
Интересное в фото Все >
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Как заяц лису гонял 4 Фото Как заяц лису гонял
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Мужское Все >
Войны не из-за чего, жертвы настоящие. ФОТО
Войны не из-за чего, жертвы настоящие. ФОТО
"Супер Хорнет" — железная пташка авианосцев. ФОТО
"Супер Хорнет" — железная пташка авианосцев. ФОТО
Роль огнива в наборе выживания
Нормы поведения охотника
Природные допинги и стимуляторы
Устройство ночевки у костра без риска для здоровья
Бездымный мини-мангал из консервной банки
Что следует взять с собой в плавание, чтоб не умереть от жажды
Как бесследно исчезнуть
Как бесследно исчезнуть
Как правильно благодарить
Как правильно благодарить
35 советов мудрых самураев
35 советов мудрых самураев
Как преодолеть апатию и обрести энергию для жизни
Как преодолеть апатию и обрести энергию для жизни
Как избежать измен в отношениях
Как избежать измен в отношениях
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Секреты Фолиевой кислоты (витамина В9)
Секреты Фолиевой кислоты (витамина В9)
Золотые правила тренировки плеч
Золотые правила тренировки плеч
Прокачка рельефа мышц
Прокачка рельефа мышц
Украинские гречаники из индейки
Украинские гречаники из индейки
О пользе вспомогательных упражнения для приседаний
О пользе вспомогательных упражнения для приседаний
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался