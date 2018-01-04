"Необходимости идти навстречу США у России нет"

Какие международные вопросы будут наиболее актуальными для России в наступившем году? На этот вопрос "Правде.Ру" ответили сенатор Андрей Климов и эксперт-международник Андрей Бакланов.

Андрей Климов, член комитета Совета Федерации по международным делам:

— У нас много на чем надо акцентировать внимание, честно говоря. Но если говорить в общем, то нам мой взгляд, очень важно закрепить все позитивные сдвиги, которые произошли в части реализации разного рода международных инициатив с Россией. Допустим, мы сегодня вполне можем, имеем полное моральное право возглавить работу по координации тех, кто готов реально бороться за мир во всем мире. И поскольку Россия способствует установлению мира в Сирии, мы очень активно предлагаем помощь по мирному урегулированию на Корейском полуострове, мы выступаем еще в ряде мест именно как миротворцы.

Россия одна из немногих стран, кто активно выступает за соблюдение принципа ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. И здесь мы можем взять на себя координирующую роль, то есть сделать так, чтобы страны, которые против вмешательства, а это 4/5 государств во всем мире, они в этом плане более солидарно занимались этой работой.

Вместе с нашими партнерами по БРИКС выступали за установление многополярного мира. США этому активно сопротивляются. Но мы будем все равно продолжать. Партнеры у нас, в том числе по БРИКС, тоже достаточно не простые, но это движение надо развивать и продолжать. Мне кажется, мы должны, не разбрасываясь по всем направлениям, все-таки продолжать прилагать усилия в наиболее важных из них. И если, допустим, мы говорим о борьбе с международным терроризмом или говорим о решении климатических проблем, мы должны занимать наступательную позицию. То есть, мы должны идти не по повестке, которую нам предлагают наши оппоненты, мы должны идти по более самостоятельной, позитивной, интересной для мира повестке. Поэтому у нас может вполне получиться, я в этом уверен.

Сейчас главный вызов очень простой, его никто не скрывает. В августе прошедшего года американцы приняли закон, по которому они уже одни попытаются еще больше усилить санкционное давление на нас. Они прямо провозгласили тезис: "Сдержать Россию любой ценой". Конечно, это один из главных наших вызовов — активное сопротивление нашей политике на международной арене.

Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов:

— Во-первых, должен быть завершен вопрос сирийского регулирования. Он будет состоять из двух частей. Это вытеснение остатков бандформирований. Как правильно полагает правительство Сирии, либо должно пойти на мирное урегулирование, либо их должна постигнуть та же судьба, что и ударного отряда, который мы условно знаем как ИГИЛ*.

Второй вопрос — подбор формулы сирийского регулирования, она пока не вполне ясна. Потому что, женевский процесс буксует, сроки не выдерживаются. Но эта формула уже будет существенно отличаться от того, как мы представляли в предыдущие годы. Потому что она должна учитывать то, что произошло — а именно победу Башара Асада над этими бандитскими формированиями, которым в свое время предлагалось сложить оружие.

И третий вопрос, это мирное урегулирование, которое касается тех, кто готов участвовать в мирном процессе. Кто будет за скобками мирного процесса, ну и Бог с ними, они побеждены. Значит они выдвигали нереалистичные лозунги, вообще являются настоящими врагами не только сирийского режима, но и народа. Само по себе сирийское урегулирование должно включать вопрос о выработке новой Конституции, редактирования положений, связанных с курдским вопросом. Вот это уже будет блок мирного урегулирования.

Еще одно направление — восстановление совместных международных усилий в борьбе с терроризмом. Существовавшие ранее форматы распались. Нужно международную коалицию не на словах и не в декларациях, а на деле попробовать воссоздать. Но мы теперь выступаем уже с других позиций — с позиции страны, которая победила ударный отряд международного терроризма на территории Сирии. Это более сильные позиции, чего не было в прошедшие годы.

Следующая проблема — попытка урегулирования отношений с США. Здесь мы какой-то излишней поспешности и излишней заинтересованности, я думаю, проявлять не будем. Потому что не от нас зависит, а от того, насколько благоразумно себя будут вести американцы. Необходимости каких-то встречных шагов с нашей стороны я не вижу. Мы зафиксировали свою готовность, сверх этого ничего делать не будем. Надо ждать, пока они придут в чувство, будут готовы вести переговорный процесс.

Если будет продолжаться политическая вакханалия, какая была в 2017 году, значит, ничего нового, позитивного не будет. Ну что же, перетерпим, всякое бывает.

Европа тоже находится в очень сложной ситуации. Она до конца не осознала, что ее роль катастрофически падает, ей интересуются в гораздо меньшей мере, чем это было раньше. Она должна это осознать, сделать для себя выводы, перестать выполнять инструкции, которые приходят из США, попробовать переналадить с нами отношения. Но, опять же, мы сторона ожидающая. Я не вижу необходимости встречных шагов в отношении Европы делать. Они сами себя наказали, сами себя изолировали от нас. Они не правы, они должны это осознать, идти навстречу нам.

Очень большая специфика наступившего года заключается в том, что от наших партнеров, с которыми не налажены отношения, мы ждем односторонних шагов в нашу сторону.

Следующий вопрос — Украина. Форматы, которые были испробованы, в настоящее время не срабатывают. Мы тоже будем ожидать изменений режима, и, может быть, более активной роли общественности Украины, чтобы можно было заняться урегулированием. Пока таких предпосылок на Украине не просматривается.

*Организация запрещена в России