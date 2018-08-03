Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика » Власть
Суды Парламент Кремль Правительство
Автор Олег Артюков

Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

Политика » Власть

Почти миллион иностранцев, которые находятся на территории Центрального федерального округа, не могут подтвердить законность своего пребывания в России. Более того, в Центральной России появляются моноэтнические поселения иностранных граждан. Это вполне официальные данные — примеры приводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.

Миллион неучтенных: нелегалов все больше, что делать — непонятно. 390428.jpeg

"В настоящее время количество иностранных мигрантов, находящихся свыше 90 суток и не имеющих документов, подтверждающих право законного пребывания на территории РФ, составило почти 930 тысяч человек", — отметил Патрушев в ходе совещания, которое было посвящено вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.

Это 25% процентов от общего числа иностранцев, которые находятся в Центральном федеральном округе. То есть каждый четвертый. Очевидно, что их депортация — задача практически нереальная.

Еще одна тенденция — рост числа моноэтнических поселений иностранцев в Центральной России. В качестве примеров Патрушев привел Орловскую, Тверскую и Тульскую области. По его словам, причинами подобной ситуации являются попустительство, а также злоупотребления и коррупция должностных лиц, в том числе и сотрудников органов внутренних дел. В общем-то, ничего нового…

Секретарь Совбеза также отметил, что в округе действует многоуровневый теневой рынок посреднических услуг по легализации иностранных граждан. В некоторых областях — упомянуты были Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Тамбовская области — на регулярной основе выявляются факты использования мигрантами "схем нелегального приобретения сертификатов по знанию русского языка, истории и основ законодательства РФ".

По-прежнему остается проблема "резиновых квартир", когда в одном помещении регистрируются десятки и сотни человек. Впрочем, не только квартир — для этих целей активно используют и нежилые помещения.

И по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности среди мигрантов. Причем даже не сохраняется — растет. И происходит это практически во всех регионах ЦФО, начиная с Москвы.

Заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель полагает, что проблема еще и в несовершенстве системы учета. "Москва и соседние области это по сути одна агломерация. Уповать на действующую систему регистрации… Мы прекрасно понимаем, что многие мигранты, как и россияне, вынуждены жить в одном месте, а работать — в другом. Говорить, что они совершают страшное правонарушение я бы воздержался. Хотя конечно, это нарушение законодательства", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, необходимо кардинально пересмотреть действующую систему регистрации, которая предполагает, что раз человек в каком-то месте прописан, то там его и можно найти. Кроме того, считает эксперт, необходима более четкая организация самого учета иностранных граждан.

Ужесточать систему регистрации Владимир Мукомель не видит смысла. "Излишняя жесткость законодательства приводит к уходу в тень, в чем не заинтересованы ни мигранты, ни власти, ни местное население. Вот это основная проблема, ее надо решать. Кроме того, мигрантам можно дать больше времени для постановки на учет", — считает эксперт.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Чудиновских считает, что проблема возникла с 2015 года, когда стали применяться новые правила допуска на рынок труда граждан из стран с безвизовым порядком въезда.

"Миллион — это те люди, которые въехали в Россию, не получили патента или разрешения на работу. В том, что так много, нет ничего удивительного, потому что Центральный округ приезжает больше половины всех потенциальных трудовых мигрантов, в надежде найти хоть какую-то работу", — сказала она "Правде.Ру".

"У нас всегда имелся определенный контингент мигрантов, которые работали с нарушением законодательства — без патентов, без разрешений, дольше разрешенного срока находились в России. Но с 2015 года допуск на российский рынок труда стал очень дорогим. В Москве мигрант должен две месячные зарплаты отдать в бюджет города, чтобы в течение года легально находиться и работать по патенту на территории столицы. И представьте себе, что если зарплата 20 тысяч рублей, то две зарплаты в год — это очень большой удар по бюджету семьи этого мигранта", — объяснила эксперт.

"Проблему надо решать — усилить контроль над пребыванием и трудом этих иностранных работников. И пересмотреть политику формирования цены патента. Если мы не снизим финансовую нагрузку на иностранцев, нелегальная миграция сохранится и будет расти", — считает Ольга Чудиновских.

Читайте также:

Почему россияне не хотят бежать из страны

Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами

Кто виноват: помощь нелегалам - "не самое страшное нарушение"

В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы мигранты Николай Патрушев Владимир Мукомель Ольга Чудиновских
Обсудить
Актуальная аналитика
Проекты
ЖК "Речной": высотка с видом на реку
Теория Потребления
Всегда на посту
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Новости Все >
В Екатеринбурге защитники березовой рощи установили камень на пути "Атомстройкомплекса"
Bithumb возобновляет полноценную торговлю 10 криптовалютами
В Сербии срочно созвали совет нацбезопасности из-за Косово
В России станет возможным кредитование под залог интеллектуальной собственности
Названа еще одна угроза из-за проблем с лишним весом
Немецкие СМИ сообщили об "исчезновении" Меркель
В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США
Китай ответит на санкции США пошлинами товаров на сумму $60 млрд
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
В России начали взрывать двери Пенсионных фондов
Сейчас читают
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Мифы и правда о русалках
Непознанное
Мифы и правда о русалках
Читательский топ
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Израиль официально предупредил Иран о войне
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа

Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.

Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Министерство обороны
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Евросоюз
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Правительство
Когда власть против всего народа
Партии
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Общество
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Любовь Степушова Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов Соломон Соловьев Какими могут быть Львы до дрессуры? Соломон Соловьев
Комментарии
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Американец приплыл на Чукотку и попросил убежища в России
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Названо вино, от которого меньше вреда в жару
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ученые объяснили, почему бессмысленны надежды на массовую колонизацию Марса
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Китай ответит на санкции США пошлинами товаров на сумму $60 млрд
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ