Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

Почти миллион иностранцев, которые находятся на территории Центрального федерального округа, не могут подтвердить законность своего пребывания в России. Более того, в Центральной России появляются моноэтнические поселения иностранных граждан. Это вполне официальные данные — примеры приводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.

"В настоящее время количество иностранных мигрантов, находящихся свыше 90 суток и не имеющих документов, подтверждающих право законного пребывания на территории РФ, составило почти 930 тысяч человек", — отметил Патрушев в ходе совещания, которое было посвящено вопросам обеспечения безопасности в ЦФО.

Это 25% процентов от общего числа иностранцев, которые находятся в Центральном федеральном округе. То есть каждый четвертый. Очевидно, что их депортация — задача практически нереальная.

Еще одна тенденция — рост числа моноэтнических поселений иностранцев в Центральной России. В качестве примеров Патрушев привел Орловскую, Тверскую и Тульскую области. По его словам, причинами подобной ситуации являются попустительство, а также злоупотребления и коррупция должностных лиц, в том числе и сотрудников органов внутренних дел. В общем-то, ничего нового…

Секретарь Совбеза также отметил, что в округе действует многоуровневый теневой рынок посреднических услуг по легализации иностранных граждан. В некоторых областях — упомянуты были Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Тамбовская области — на регулярной основе выявляются факты использования мигрантами "схем нелегального приобретения сертификатов по знанию русского языка, истории и основ законодательства РФ".

По-прежнему остается проблема "резиновых квартир", когда в одном помещении регистрируются десятки и сотни человек. Впрочем, не только квартир — для этих целей активно используют и нежилые помещения.

И по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности среди мигрантов. Причем даже не сохраняется — растет. И происходит это практически во всех регионах ЦФО, начиная с Москвы.

Заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель полагает, что проблема еще и в несовершенстве системы учета. "Москва и соседние области это по сути одна агломерация. Уповать на действующую систему регистрации… Мы прекрасно понимаем, что многие мигранты, как и россияне, вынуждены жить в одном месте, а работать — в другом. Говорить, что они совершают страшное правонарушение я бы воздержался. Хотя конечно, это нарушение законодательства", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, необходимо кардинально пересмотреть действующую систему регистрации, которая предполагает, что раз человек в каком-то месте прописан, то там его и можно найти. Кроме того, считает эксперт, необходима более четкая организация самого учета иностранных граждан.

Ужесточать систему регистрации Владимир Мукомель не видит смысла. "Излишняя жесткость законодательства приводит к уходу в тень, в чем не заинтересованы ни мигранты, ни власти, ни местное население. Вот это основная проблема, ее надо решать. Кроме того, мигрантам можно дать больше времени для постановки на учет", — считает эксперт.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Чудиновских считает, что проблема возникла с 2015 года, когда стали применяться новые правила допуска на рынок труда граждан из стран с безвизовым порядком въезда.

"Миллион — это те люди, которые въехали в Россию, не получили патента или разрешения на работу. В том, что так много, нет ничего удивительного, потому что Центральный округ приезжает больше половины всех потенциальных трудовых мигрантов, в надежде найти хоть какую-то работу", — сказала она "Правде.Ру".

"У нас всегда имелся определенный контингент мигрантов, которые работали с нарушением законодательства — без патентов, без разрешений, дольше разрешенного срока находились в России. Но с 2015 года допуск на российский рынок труда стал очень дорогим. В Москве мигрант должен две месячные зарплаты отдать в бюджет города, чтобы в течение года легально находиться и работать по патенту на территории столицы. И представьте себе, что если зарплата 20 тысяч рублей, то две зарплаты в год — это очень большой удар по бюджету семьи этого мигранта", — объяснила эксперт.

"Проблему надо решать — усилить контроль над пребыванием и трудом этих иностранных работников. И пересмотреть политику формирования цены патента. Если мы не снизим финансовую нагрузку на иностранцев, нелегальная миграция сохранится и будет расти", — считает Ольга Чудиновских.

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