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Путин в "угаре патриотизма" даст фору Порошенко

Политика » Власть

Чем похожи власти России, Украины и Польши? Везде бездумно раздувают "патриотический угар", чтобы отвлечь население от внутренних проблем, считает военный историк Борис Юлин, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".

Путин в

На Украине и в Польше негативно восприняли указ Владимира Путина о присвоении почетных наименований российским воинским частям в связи с их успешными операциями в годы Великой Отечественной войны. Так, польский журналист, редактор Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий в Twitter замечает, что Путин "дал имена 11 воинским формированиям. Среди них, например, 381-й Варшавский артиллерийский полк, 6-й Львовский танковый полк и 90-я Витебско-Новгородская танковая дивизия".

"Этот невинный жест, относящийся к "славе русского оружия", является элементом, угрожающим соседям идеологией "русского мира", — комментирует Потоцкий. На возражения собеседников, что и в Польше есть формирования, носящие названия иностранных населенных пунктов, и своя "патриотическая идеология", Потоцкий отвечает: "Но в каждом случае надо знать контекст". А контекст у него следующий: "Небольшое различие в том, что Польша не нападала в последнее время на соседей". Имеется в виду, конечно, переворот на Украине, "крымская весна" и ее последствие — воссоединение Крыма и России.

Кстати, на Украине указ Путина был воспринят еще более негативно. Почти все "переименованные" подразделения входят в состав дивизии, дислоцирующейся у границ Украины в Ростовской области РФ, пишет Znak. ua. "Так, 6-й танковый полк получил наименование "гвардейский Львовский", 68-й — "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й "гвардейский Нежинский". А 933-й зенитный полк получил наименование "Верхнеднепровского". При этом областные центры Львов и Житомир, а также Нежин (Черниговская область) и Верхнеднепровск (Днепропетровская область) являются украинскими городами", — указывает издание.

Возбудились и украинские соцсети, которые нашли в этом действии главы России "многоходовочку", нацеленную на новые "агрессивные действия русских по отъему новых украинских территорий". Тем не менее в Белоруссии никакого возмущения не наблюдалось. Это говорит о том, что там помнят о том, кто освободил белорусов от немецких фашистов, в отличие от Польши и Украины. Вероятно, напомнить об этом всем забывчивым и было мотивом подписания указа. Однако есть и другое мнение.

Как сказал "Правде.Ру" военный историк Борис Юлин, практика дарования имен по местам воинской славы в русской армии и флоте была распространена еще во времена Российской империи. Бородино, Севастополь, Петропавловск — это были не просто имена городов в названиях воинских частей, это именно места воинской славы.

"Здесь используют точно ту же практику, и этом отношении все совершенно нормально", — заметил эксперт, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру". Но с другой стороны, по его мнению, "идет постоянное нагнетание патриотического угара для маскировки внутренних проблем". "Наша власть объявляет себя наследниками не Советского Союза, а Российской империи, но при этом названия идут от побед советского оружия, — сказал "Правде.Ру" Борис Юлин. — В царские времена традиция была давать названия по местам побед царских же войск. А здесь наши власти говорят, что революция была бунтом, а власть советская была противозаконной, но при этом отмечают День Победы и гордятся победами советских войск. Это шизофрения. Никто не мешает давать названия по победам царских войск, но дело в том, что это не вызовет такого ажиотажа".

По словам военного историка, такая же практика "нагнетания патриотизма и военной истерии" применяется и на Украине. "Там Россия — это страшный внешний враг, против которого они воевали в Великую Отечественную войну как бы третьей стороной: и против Гитлера, и против Сталина. Несут откровенную чушь, но эта чушь им нужна, чтобы, опять же, развернуть украинскую пропаганду для замалчивания внутренних проблем", — уточнил для "Правды.Ру" Борис Юлин.

"Советские войска на территории Советского Союза одерживали победы над немцами. После этого заявления украинских фашистов о том, что названия украинских городов не имеет права никто использовать, кроме них, извините, это за гранью добра и зла", — сказал эксперт "Правды.Ру".

"Патриотический угар на раскручивании конфликта с внешними врагами очень выгоден и украинским властям, и российским властям, и польским властям, так как он позволяет переключить все население на внешнего врага, от которого якобы все беды. Это прямое натравливание людей друг на друга, на это и рассчитано. Если бы это не вызвало такой реакции на Украине и в Польше, то сработало бы гораздо слабее", — сделал вывод Борис Юлин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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Темы указ Польша Украина Борис Юлин патриотизм Петр Порошенко Владимир Путин Великая Отечественная война
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