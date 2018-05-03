Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом

Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено. И фактически замыкается на персоне одного человека. Имя которого — Алексей Кудрин.

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По крайней мере, так считают в Financial Times. В статье насчет грядущих после инаугурации перестановок в высших эшелонах российской власти сказано, что "Путин обдумывал назначение экс-министра финансов Алексея Кудрина на весомый пост, на котором тот отвечал бы за экономическую стратегию и старания наладить контакты с Европой и США".

Отмечается, что в столицах западных государств подобное назначение было бы истолковано как признак стремления к компромиссу. Когда Алексей Леонидович успел стал символом такового стремления — вопрос открытый. Впрочем, как и достоверность информации насчет того, что президента "обдумывал" именно такой вариант. Поскольку ссылки на "неназванного чиновника российского правительства" и "бывшим официальным лицом из кабинета министров" не очень-то убедительны.

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Впрочем, один эксперт по имени все же назван. Это экономист Евгений Гонтмахер. "Если бы Кудрин пришел работать в администрацию (президента) или правительство, это стало бы признаком того, что они договорились о некой программе перемен, в том числе во внешней политике, так как без перемен во внешней политике реформы в России попросту невозможны", — сообщил он.

"Это был бы мощный сигнал, так как в высших эшелонах Кудрин — единственный, с кем будут говорить на Западе, единственный, вызывающий определенное доверие к себе", — полагает Евгений Шлемович.

Почему "Кудрин единственный", почему именно он "вызывает определенное доверие" — еще пара вопросов, на которые нет ответов. Хотя вероятно, ситуацию несколько может прояснить то обстоятельство, что Евгений Гонтмахер является членом кудринского Комитета гражданских инициатив. А во время недавней избирательной кампании был доверенным лицом кандидата в президента Григория Явлинского. Одним из пунктов избирательной программы которого было скорейшее примирение с Западом. Хочется добавить, "любой ценой" — но таких слов, конечно, в программе не было.

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Нет никакой тайны, что Алексей Кудрин после отставки с поста министра финансов в 2011 году по-прежнему вхож в Кремль и по поручению президента участвует в разработке экономических программ. В 2012 и 2015 годах ему предлагали возглавить соответствующее направление в администрации главы государства — однако дальше не шло. Но тогда, разумеется, никому в голову не приходило представлять господина Кудрина как едва ли не последний шанс на восстановление отношений с Западом.

А что же сейчас? Судя по статье в Financial Times, главная мысль заключается в эффективности западных санкций, которые стали оказывать влияние на внутриполитическую ситуацию в России и кадровые решения. Собственно, эту мысль и подчеркивает "бывшее официальное лицо": "При наших внутриполитических решениях мы никогда не зависели так сильно от внешних факторов — это что-то радикальное. Правительство утверждало, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но то, как американцы теперь используют санкции, означают, что адаптироваться невозможно".

Здесь еще заметен и камень в огород премьер-министра — ведь именно Дмитрий Медведев в 2011 году предложил Алексею Кудрину подать в отставку.

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В общем, насколько верен окажется прогноз о дальнейшей карьере Алексея Кудрина, станет ясно довольно скоро. Но представляются весьма сомнительными мотивы, которыми обосновывается гипотетическое назначение. И "источники" вкупе с Евгением Гонтмахером эти сомнения только усиливают.