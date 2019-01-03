Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018

В последние месяцы 2018 особенно популярной стала тема резонансных, а если сказать грубее, то откровенно неумных высказываний чиновников и представителей власти самого разного уровня. От муниципальных чиновников, до депутатов Государственной Думы РФ и руководителей федеральных агентств и ведомств.

Ниже мы приведем те высказывания российских деятелей от политики, которые особенно запомнились и широко распространялись по Сети. И, учитывая количество и частоту этих высказываний, право слово, создается ощущение, что чиновники вступили в какое-то негласное соревнование на степень наибольшей неадекватности заявления.

Впрочем, может быть, так происходит потому, что общественность просто стала куда внимательнее отслеживать то, что говорят все эти люди, и то, что раньше оставалось в кулуарах, теперь моментально появляется в Сети и выносится в публичное пространство для публичного же обсуждения.

Одной из первых "героинь острого слова" и хронологически, и по степени общественного резонанса стала глава департамента молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких, которая на очередной встрече с молодежью заявила, что государство молодым людям "ничего не должно", да и родителей не просило эту самую молодежь рожать.

Общественность, было, возмутилась и дело чуть не дошло до увольнения, однако, губернатор Свердловской области ограничился разговором с подчиненной и после временного отстранения от работы которое пришлось на отпуск Глацких, вернул её на занимаемую должность.

И после Глацких, кажется, чиновников, "прорвало" и "меткие фразы" посыпались от них, как из рога изобилия. К примеру, сенатор от Брянской области, Екатерина Лахова, рассуждая о минимальной потребительской корзине в 3500 рублей, предложила вспомнить о блокадном Ленинграде в том контексте, что нынешняя потребительская корзина — это еще очень хорошо по сравнению с блокадой. Кстати, довольно быстро выяснилось, что сама Лахова получает за свою службу на благо государства полмиллиона рублей в месяц.

Под конец года отличился и Дмитрий Рогозин, которому постоянно пеняют на проблемное состояние российской космической отрасли и состояния "Роскосомоса" в принципе. Он обещал "проверить" действительно ли были американцы на Луне, а также обвинил во всех бедах сферы своей работы Илона Маска и курс доллара. Но как-то всё это вызвало несколько не ту реакцию, на которую рассчитывал чиновник.

В Липецкой области, врио главы региона, Игорь Артамонов с годовым доходом в 139 миллионов рублей заявил по поводу недовольства ростом цен со стороны своих потенциальных избирателей, что если их не устраивают высокие цены, то проблема не в росте цен, а том, что "это вы мало зарабатываете". С "колокольни" господина Артамонова всё вполне логично, конечно, с таким-то годовым доходом. Но граждане почему-то эту реплику совсем не оценили.

Еще один региональный глава, на этот раз карельский, Артур Парфенчиков, ответил жительнице поселка Суоёки, которая просила его открыть детский садик в поселке, что за её детьми должен присматривать отец и деды. Скриншот переписки по сети разлетелся мгновенно. В итоге Парфенчиков доехал до этого села и с удивлением обнаружил там не только отсутствие садика и школы, но и собственно, вменяемой дороги к этому самому селу.

Но не высказываниями едиными "радовали" политики россиян в этом году. Депутат от ЛДПР, по совместительству сын Владимира Жириновского, Игорь Лебедев, ничего особого не говорил. Просто опубликовал свои фотографии с отдыха в Майами, где он был вместо региональных встреч с избирателями. После того, как на фотографии обратили внимание самые разные люди, фотографии были спешно удалены. Но было, что называется, поздно.

Экс-министр труда и занятости Саратовской области, Наталья Соколова, стала "экс" после заявления о том, что вполне можно питаться на 3600 рублей в месяц, а "макарошки никогда не меняются в цене". На этот раз высказывание чиновницы не оценили не только обычные граждане, но и начальство, поэтому вскоре она была уволена.

Виктор Золотов, глава Росгвардии, отличился тем, что вызвал Навального на дуэль. Дальше слов, правда, дело не пошло, но резонанс был сильный.

Еще один депутат Государственной Думы, Светлана Максимова, предложила ввести "налог на огороды", чтобы уравнять в плане налогового бремени фермеров и бабушек, торгующих у магазинов. Сама Максимова, кстати, имеет головой доход в 6 миллионов рублей.

В унисон с коллегой высказался и еще один депутат Государственной Думы, Андрей Макаров, который предложил штрафовать не платящих налоги самозанятых на полную сумму от их доходов.

Чудеса конспирации продемонстрировал в этом году первый заместитель прокурора республики Башкортостан, Олег Горубнов. Он, находясь под следствием, за сутки купил билеты на самолет и за сутки же на него зарегистрировался. Говорят, был сильно удивлен, когда сотрудники ФСБ взяли его прямо на борту.

Тема духовных скреп и бездуховного Интернета также актуализировались парламентариями. К примеру, Тамара Плетнева, еще один депутат ГД в нашем списке, призвала запретить молодым людям знакомиться в социальных сетях, ограничить доступ в сеть в принципе, а знакомство с целью отношений реализовывать целомудренно, методом сватовства.

И тут бы вспомнить, что Плетневой уже за 70, но кажется это не столько древнее пуританство, сколько новые модные тренды. Ведь примерно тоже самое хочет в ФБ устроить хозяин этой сети, Марк Цукерберг. Так что до конца не понятно, то ли это такой традиционализм, то ли новые иностранные веяния.

В последние пару дней будоражит общественность происшествие в городе Клинцы Брянской области. Там вместо детей-инвалидов в Турцию за счет денег благотворительного фонда поехали дети местных чиновников и начальников от правоохранительной системы. Когда журналисты поинтересовались, не хотят ли чиновники после появления этой информации, покинуть занимаемые должности, те очень удивились и не поняли, "а что в этом такого?".

Кстати, сейчас там пытаются опровергнуть эту информацию и говорят, что изначально никаких детей-инвалидов и не предполагалось, а предполагалась политическая и культурная акция, куда и нужны были умные, талантливые дети с соответствующей родословной и биографией. Но оправдание, прямо скажем, так себе.

Ну и последнее по хронологии, но, думается, не по степени резонанса, который уже набирает обороты, это высказывание петербургских членов ЕР, которые предложили зачислять в школы детей судей и прокуроров без очереди. Стоит напомнить, что еще в 2017 году официально и на государственном уровне поднималась тема нехватки мест в детских садах и школах, которая тогда была равна шести миллионам по всей стране. Есть мнение, что с тех пор ситуация сильно не улучшилась, а это значит, что очереди в учебные заведения сейчас крайне велики. Ну и вот на фоне этого поступила и такая "инновационная идея".

В общем, понятно, что с учетом такой плотности высказываний, мы можем услышать и увидеть еще много всего интересного и до конца этого года, и в следующем году.