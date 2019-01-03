Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика » Власть
Парламент Кремль Суды Правительство
Автор Редакция рубрики "Политика"

Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018

Политика » Власть

В последние месяцы 2018 особенно популярной стала тема резонансных, а если сказать грубее, то откровенно неумных высказываний чиновников и представителей власти самого разного уровня. От муниципальных чиновников, до депутатов Государственной Думы РФ и руководителей федеральных агентств и ведомств.

Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018. 396674.jpeg

Ниже мы приведем те высказывания российских деятелей от политики, которые особенно запомнились и широко распространялись по Сети. И, учитывая количество и частоту этих высказываний, право слово, создается ощущение, что чиновники вступили в какое-то негласное соревнование на степень наибольшей неадекватности заявления.

Впрочем, может быть, так происходит потому, что общественность просто стала куда внимательнее отслеживать то, что говорят все эти люди, и то, что раньше оставалось в кулуарах, теперь моментально появляется в Сети и выносится в публичное пространство для публичного же обсуждения.

Одной из первых "героинь острого слова" и хронологически, и по степени общественного резонанса стала глава департамента молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких, которая на очередной встрече с молодежью заявила, что государство молодым людям "ничего не должно", да и родителей не просило эту самую молодежь рожать.

Общественность, было, возмутилась и дело чуть не дошло до увольнения, однако, губернатор Свердловской области ограничился разговором с подчиненной и после временного отстранения от работы которое пришлось на отпуск Глацких, вернул её на занимаемую должность.

И после Глацких, кажется, чиновников, "прорвало" и "меткие фразы" посыпались от них, как из рога изобилия. К примеру, сенатор от Брянской области, Екатерина Лахова, рассуждая о минимальной потребительской корзине в 3500 рублей, предложила вспомнить о блокадном Ленинграде в том контексте, что нынешняя потребительская корзина — это еще очень хорошо по сравнению с блокадой. Кстати, довольно быстро выяснилось, что сама Лахова получает за свою службу на благо государства полмиллиона рублей в месяц.

Под конец года отличился и Дмитрий Рогозин, которому постоянно пеняют на проблемное состояние российской космической отрасли и состояния "Роскосомоса" в принципе. Он обещал "проверить" действительно ли были американцы на Луне, а также обвинил во всех бедах сферы своей работы Илона Маска и курс доллара. Но как-то всё это вызвало несколько не ту реакцию, на которую рассчитывал чиновник.

В Липецкой области, врио главы региона, Игорь Артамонов с годовым доходом в 139 миллионов рублей заявил по поводу недовольства ростом цен со стороны своих потенциальных избирателей, что если их не устраивают высокие цены, то проблема не в росте цен, а том, что "это вы мало зарабатываете". С "колокольни" господина Артамонова всё вполне логично, конечно, с таким-то годовым доходом. Но граждане почему-то эту реплику совсем не оценили.

Еще один региональный глава, на этот раз карельский, Артур Парфенчиков, ответил жительнице поселка Суоёки, которая просила его открыть детский садик в поселке, что за её детьми должен присматривать отец и деды. Скриншот переписки по сети разлетелся мгновенно. В итоге Парфенчиков доехал до этого села и с удивлением обнаружил там не только отсутствие садика и школы, но и собственно, вменяемой дороги к этому самому селу.

Но не высказываниями едиными "радовали" политики россиян в этом году. Депутат от ЛДПР, по совместительству сын Владимира Жириновского, Игорь Лебедев, ничего особого не говорил. Просто опубликовал свои фотографии с отдыха в Майами, где он был вместо региональных встреч с избирателями. После того, как на фотографии обратили внимание самые разные люди, фотографии были спешно удалены. Но было, что называется, поздно.

Экс-министр труда и занятости Саратовской области, Наталья Соколова, стала "экс" после заявления о том, что вполне можно питаться на 3600 рублей в месяц, а "макарошки никогда не меняются в цене". На этот раз высказывание чиновницы не оценили не только обычные граждане, но и начальство, поэтому вскоре она была уволена.

Виктор Золотов, глава Росгвардии, отличился тем, что вызвал Навального на дуэль. Дальше слов, правда, дело не пошло, но резонанс был сильный.

Еще один депутат Государственной Думы, Светлана Максимова, предложила ввести "налог на огороды", чтобы уравнять в плане налогового бремени фермеров и бабушек, торгующих у магазинов. Сама Максимова, кстати, имеет головой доход в 6 миллионов рублей.

В унисон с коллегой высказался и еще один депутат Государственной Думы, Андрей Макаров, который предложил штрафовать не платящих налоги самозанятых на полную сумму от их доходов.

Чудеса конспирации продемонстрировал в этом году первый заместитель прокурора республики Башкортостан, Олег Горубнов. Он, находясь под следствием, за сутки купил билеты на самолет и за сутки же на него зарегистрировался. Говорят, был сильно удивлен, когда сотрудники ФСБ взяли его прямо на борту.

Тема духовных скреп и бездуховного Интернета также актуализировались парламентариями. К примеру, Тамара Плетнева, еще один депутат ГД в нашем списке, призвала запретить молодым людям знакомиться в социальных сетях, ограничить доступ в сеть в принципе, а знакомство с целью отношений реализовывать целомудренно, методом сватовства.

И тут бы вспомнить, что Плетневой уже за 70, но кажется это не столько древнее пуританство, сколько новые модные тренды. Ведь примерно тоже самое хочет в ФБ устроить хозяин этой сети, Марк Цукерберг. Так что до конца не понятно, то ли это такой традиционализм, то ли новые иностранные веяния.

В последние пару дней будоражит общественность происшествие в городе Клинцы Брянской области. Там вместо детей-инвалидов в Турцию за счет денег благотворительного фонда поехали дети местных чиновников и начальников от правоохранительной системы. Когда журналисты поинтересовались, не хотят ли чиновники после появления этой информации, покинуть занимаемые должности, те очень удивились и не поняли, "а что в этом такого?".

Кстати, сейчас там пытаются опровергнуть эту информацию и говорят, что изначально никаких детей-инвалидов и не предполагалось, а предполагалась политическая и культурная акция, куда и нужны были умные, талантливые дети с соответствующей родословной и биографией. Но оправдание, прямо скажем, так себе.

Ну и последнее по хронологии, но, думается, не по степени резонанса, который уже набирает обороты, это высказывание петербургских членов ЕР, которые предложили зачислять в школы детей судей и прокуроров без очереди. Стоит напомнить, что еще в 2017 году официально и на государственном уровне поднималась тема нехватки мест в детских садах и школах, которая тогда была равна шести миллионам по всей стране. Есть мнение, что с тех пор ситуация сильно не улучшилась, а это значит, что очереди в учебные заведения сейчас крайне велики. Ну и вот на фоне этого поступила и такая "инновационная идея".

В общем, понятно, что с учетом такой плотности высказываний, мы можем услышать и увидеть еще много всего интересного и до конца этого года, и в следующем году.

CNN увидела в аресте Уилана сигнал США CNN увидела в аресте Уилана сигнал США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы госдума депутаты макарошки чиновники Росгвардия Ольга Глацких дмитрий рогозин
Обсудить
Актуальная аналитика
Наследие
Последний побег с Острова пеликанов
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018
Православие
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Новости Все >
Спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске 37 тел
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Макрон и Путин обсудили Керченский кризис и ситуацию в Сирии
Украинцы опять возмутились: CNN назвал Симферополь российской территорией
Прибалтика и Польша в лидерах: страны ЕС "распределили" по тратам на алкоголь
Священник: как христианин отмечает Рождество
Экс-посол США на Украине пообещал новые антироссийские санкции через пару месяцев
"Главная роль" в Театре армии: комедия о трагедии
Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске признали безопасными
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель? Видео 
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Силовые структуры
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Читательский топ
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
CNN увидела в аресте Уилана сигнал США
Лицо с банкноты, или Мать 8 марта
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину

Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.

Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Власть
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Более 100 человек могут оказаться под завалами из-за обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. На место происшествия уже вылетел глава МЧС.

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Военные новости
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
США и Канада. Новости и аналитика
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Соломон Соловьев Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
В Кремле отреагировали на требование Меркель освободить украинских моряков
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
16 стран потребовали WADA вынести решение по России
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Миссия провалена: госдеп США требует вернуть Пола Уилана на родину
Лицо с банкноты, или Мать 8 марта
Матвиенко назвала повышение оплаты труда на 117 рублей "предновогодним" законом
Матвиенко назвала повышение оплаты труда на 117 рублей "предновогодним" законом
Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа
Силуанов рассказал о приоритете нацвалюты и задержках при долларовых расчетах и приоритете нацвалюте
Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС
Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС
История и современность Все >
Миф о благородных запорожских казаках
Миф о благородных запорожских казаках
Каким было летоисчисление до нашей эры?
Каким было летоисчисление до нашей эры?
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
"Кровавая графиня" Эржебет Батори: хуже Синей бороды и Салтычихи
"Кровавая графиня" Эржебет Батори: хуже Синей бороды и Салтычихи
Республика Семи островов: малоизвестный союзник России
Республика Семи островов: малоизвестный союзник России
Магнитогорская паника: почему верят в теракт и не верят власти
Магнитогорская паника: почему верят в теракт и не верят власти
За что арестован американский шпион Уилан
За что арестован американский шпион Уилан
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Познавательные факты о ДНК
Познавательные факты о ДНК
Мифы о китайской медицине
Мифы о китайской медицине
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Раф Симонс покинул модный дом Calvin Klein
Вредные мифы о похудении
Вредные мифы о похудении
Главные правила здоровой кожи
Главные правила здоровой кожи
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Как ухаживать за волосами зимой
Как ухаживать за волосами зимой
Связь алекситимии и переедания
Связь алекситимии и переедания
Ученые рассказали, зачем ежедневно есть капусту
Ученые рассказали, зачем ежедневно есть капусту
Мужское Все >
Удивительные факты о китах
Удивительные факты о китах
Талантливый актер Индийского и Тихого океанов - мимический осьминог
Талантливый актер Индийского и Тихого океанов - мимический осьминог
Обустройство детской комнаты
Обустройство детской комнаты
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Ненужные вещи, которые могут пригодиться для дачи
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Эволюция жилища: какие предки у современного дома
Ремонт в маленькой квартире
Ремонт в маленькой квартире
Цветы в доме: где лучше не ставить горшки с растениями?
Цветы в доме: где лучше не ставить горшки с растениями?
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Божье и кесарево: святые покровители финансов
Священник: как христианин отмечает Рождество
Священник: как христианин отмечает Рождество
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Косметика и окружающая среда: какая взаимосвязь бьюти-индустрии и экологии
Косметика и окружающая среда: какая взаимосвязь бьюти-индустрии и экологии
Передовые разработки науки и технологий на помощь природе
Передовые разработки науки и технологий на помощь природе
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Писатели и поэты: интересные факты из жизни Достоевского
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Появятся ли перелеты от низкобюджетных авиакомпаний на дальние расстояния?
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Любопытные факты об искусственном интеллекте
Секс ради Бога: секта без комплексов
Секс ради Бога: секта без комплексов
Учитесь говорить комплименты женщинам
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ