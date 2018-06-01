А что Россия? Выгодна ли Москве "война" Трампа с Европой

Итак, с 1 июня Соединенные Штаты подняли пошлины на европейский экспорт стали и алюминия. В Брюсселе в ответ — в который раз — заявили об ослаблении трансатлантических отношений. И начали действовать в ответ. По крайней мере, сделали вид. Но нас более интересует — а что Россия? Сумеет ли наша страна извлечь пользу из этой ситуации?

Вообще говоря, российский экспорт в США также пострадал. Только несколькими месяцами ранее. Вашингтон отсрочку, в отличие Евросоюза, нашей стране не давал.

Напомним, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты облагают пошлинами экспорт стали и алюминия из Европы — на 25% и 10% соответственно. То же самое касается Мексики и Канады, для которых ранее также действовала отсрочка.

Евросоюз уже заявил о трех направлениях действий в ответ на меры США: открытие уже 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил Всемирной торговой организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

Помимо этого, нет ясности и в ситуации с Китаем. Вашингтон неоднократно выражал недовольство дисбалансом в экономических связях между двумя странами. И в середине мая вроде даже договорились о мерах, которые призваны этот дисбаланс устранить. В частности, Пекин должен был начать закупать больше энергоносителей и продовольствия в США. Однако буквально спустя несколько дней власти США объявили о намерении ввести ограничения на инвестиции из Китая.

Возникает вопрос — какую выгоду в этой ситуации может извлечь Россия? И может ли вообще… К слову, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что не контактировала с Россией по вопросу введения США пошлин на сталь и алюминий.

По мнению инвестиционного аналитика Владимира Рожанковского, "в краткосрочной перспективе Россия одерживает тактическую победу, поскольку наметился серьезный раскол между позицией Вашингтона, позицией Брюсселя, позицией Монреаля и позицией Мехико".

"Америка ведет торговую войну со всем миром. И те, кто испытал негативный эффект ранее, получат выгоду. В данном случае раньше всех под санкции попала Россия", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Фактически в последние лет десять ввиду ухудшения финансово-экономической ситуации в Америке структура торговли очень сильно изменилась. И США вводила санкции периодически — против России, против Китая, других неугодных режимов. В Европе надеялись, что за счет этих стран США решат какие-то свои текущие финансовые вопросы — ну а нас, конечно, это не коснется, поскольку мы давние стратегические партнеры Вашингтона. Премьер-министр Трюдо напомнил, что Канада вместе с США воевала против нацизма. Эти страны надеялись, что США ни при каких обстоятельства не введут против них санкции", — отметил Владимир Рожанковский.

"Но они жестоко ошиблись. Оказалось, что для Трампа нет никаких запретов, он может переступить любую черту. Как говорится, ничего личного, только бизнес", — добавил он.

"На осознание произошедшего потребуется какое-то время. Для полного понимания того, что произошло этим странам понадобится месяца два-три. И если в течение этих месяцев ничего не изменится, Европа вынуждена будет сблизиться с Россией, поскольку невозможно "воевать" одновременно и с Вашингтоном, и с Москвой. То есть с кем-то придется сближаться", — полагает эксперт.

"И Дональд Трамп не сможет каким-то образом воздействовать на строительство "Северного потока — 2", поскольку вложены большие деньги, а если Вашингтон начнет угрожать Европе "долларовой дубинкой", то России это будет только на руку. Ничего не помешает лидерам России и Германии встретиться и разработать схемы обхода долларовых счетов. При желании это не составит труда", — считает Рожанковский.

"Конечно, это нестандартный путь. Никто этим не занимался, наверное, с 30-х годов прошлого века. Тем не менее, такие финансовые схемы имеются. Хотя в этой ситуации Европа должна пойти на конфронтацию с Вашингтоном, но это происходит уже сейчас, поскольку Европа вводит ответные санкции. За океаном понимают, что Европа будет отвечать. И теперь вопрос — насколько сильный будет ответ", — отметил аналитик.

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