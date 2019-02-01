Как Путин будет защищать православных на Украине?

У России есть право на защиту православных верующих и их право на свободное вероисповедание на Украине, заявил Владимир Путин. Как он собирается это делать? Депутат Сергей Гаврилов полагает, что арсенал у Путина "немаленький".

Президент Владимир Путин заявил на мероприятии посвященном десятилетию интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что Кремль не будет вмешиваться в церковные дела Украины. Но у России есть право на защиту православных верующих и их право на свободное вероисповедание в любом государстве.

"Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране, тем не менее, оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — сказал Путин.

Российский лидер полагает, что на Украине "происходит жестокое вмешательство в церковную жизнь, реализуется "проект, который не имеет отношения к вере, полностью ложен" и связан с борьбой за власть.

Киев не позволит Москве "использовать украинских верующих в своих играх", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. "В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине", — написала Климпуш-Цинцадзе в Твиттер.

Заявление Путина совпало с заявлениями украинского эксперта о стратегических планах киевской армии. "Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы и добавить разработку своего оружия сдерживания — ракеты "Нептун", которая "может бить вглубь территории России", — такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В тот же день мы услышали заявление спикера армии ДНР Эдуарда Басурина, который сказал, что 100 тысяч россиян готовы приехать защищать Донбасс в случае нового наступления украинских войск.

Тема о защите православных поднималась 12 октября прошлого года на пресс-конференции Дмитрия Пескова, который заявил в связи с вопросом о рейдерских захватах церквей УПЦ, что Россия готова "политико-дипломатическими" мерами защищать интересы православных на Украине в случае, если украинским властям" не удастся удержать ситуацию в правовом поле".

Как сказал "Правде.Ру"председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, при активной поддержке Евросоюза, который активно проповедует права человека, создано государство, которое активно их нарушает, в том числе в области свободы совести и вероисповедания.

Об этом, по мнению депутата, свидетельствуют недавно принятые законы об изменении названия Украинской православной церкви и об упрощенной схеме перерегистрации храмов в подчинение ПЦУ, что, по сути, "оправдывает их рейдерский захват, унижает человечсеское достоинство, права верующих, слышны угрозы физической расправы". "Мы считаем, что Украина должна нести ответственность за эти нарушения, и мы должны добиваться, чтобы Запад ввел санкции в отношении Киева, который допускает массовые нарушения прав человека", — сказал Сергей Гаврилов.

"Мы можем оказывать давление на Украину через правозащитные организации ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентский союз. Мы должны восстановить институт предоставления политического убежища, с марта будет действовать механизм упрощенного предоставления гражданства и вида на жительства, так как многие хотят вернуться домой после падения режима. Готовится закон о соотечественниках, который будет защищать их права. Понятно, что нас провоцируют на вооруженное вмешательство, но мы не используем и часть тех мер, которые не предусматривают военного давления. Это миротворчество и экономическое давление санкциями", — сделал вывод Сергей Гаврилов.

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