Явлинский готов сдавать Донбасс

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский готов стать переговорщиком от России по Украине, сменив на этом посту помощника президента РФ Владислава Суркова. Впрочем, практически вся информация на этот счет исходит от самого Григория Алексеевича. А учитывая его предыдущие высказывания про Донбасс и происходящие там события, его гипотетическое назначения выглядит, скажем так, очень оригинальным ходом.

Григорий Явлинский. Архивное фото

Надо заметить, что заявил о такой перспективе кандидат в президенты в разговоре с изданием МБХ-Медиа — как понятно из первых трех букв, владельцем его является Михаил Ходорковский. Весьма, надо заметить, интересный способ объявить о кулуарных разговорах. Почему-то хочется добавить "наше где"…

"Действительно, такая тема обсуждается. Такой разговор у меня был с президентом Путиным в ноябре. Я обсуждал с ним тему Украины. Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", — заявил Явлинский. И добавил, что нормализация отношений между Россией и Украиной является "залогом любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни". Выразив готовность "делать все, что угодно" для решения этой проблемы.

Чуть позже инсайдом из самых верхов поделился главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Явлинский готов сменить Суркова на переговорном украинском треке. Не то, что ему Путин сделал формальное предложение, но во время их встречи президент в предположительном смысле задал вопрос -"ну Вы, ГЯ, все критикуете, а самому поработать над этой темой?" — "Если Вы согласитесь с моим подходом и дадите полномочия, то я могу и заняться" — подтверждают мои друзья из АП. Будем наблюдать", — написал Венедиктов в своем телеграмм-канале.

Григорий Явлинский, как известно, уроженец Львова, хотя едва ли этот факт может иметь какое-то решающее воздействие на решение о том, станет ли он переговорщиком по Украине.

Вообще говоря, эта история очень напоминает предыдущие эпизоды из политической биографии Григория Алексеевича. Который очень часто был готов взяться за то или иное дело, но только при наделении его соответствующими полномочиями. Подразумевавшими в первую очередь автономность в действиях. Из-за этого, как правило, ничего стоящего не получалось и не получается до сих пор.

Каким образом основатель "Яблока" может стать переговорщиком в данном случае, если он неоднократно говорил, что став президентом, немедленно прекратит поддержку Донбасса?

"Надо сделать абсолютно ясным, что Россия прекращает поддержку всех сепаратистских движений: военную, политическую, материальную, пропагандистскую. Далее речь идет о введении соответствующих сил безопасности и закрытии границы между Россией и Украиной и прекращения отправления туда "отпускников", — это одно из заявлений Явлинского в ноябре прошлого года.

"За три с половиной года на Донбасс из российского бюджета ушло около 300 млрд рублей. И это не только военные расходы, как в Сирии. Это еще и расходы на социальные выплаты, пенсии, здравоохранение, то есть практически весь бюджет региона. Вместо того чтобы направить эти миллиарды на строительство детских садов, школ и больниц в нашей стране, мы финансируем войну в соседнем государстве", — это сказано, чуть позже, в декабре.

Никакой тайны здесь нет, это часть программы, с которой Явлинской идет на выборы президента. Интересно, какие же ему нужны полномочия, чтобы согласиться на пост переговорщика? Те, что обозначены в программе? Так это не переговорщик, это парламентер с белым флагом. Здесь особые таланты не нужны.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с "Правдой.Ру" заметил, что ему даже жалко основателя "Яблока".

"Каждый избирательный цикл Григория Алексеевича Явлинского ловит на одну и ту же удочку, будто бы предлагая какую-то должность. У меня ощущение, что это такая старая добрая традиция. Явлинский сейчас в это поверил, он в эту игру начинает играть, уже сам как участник. Видимо, его политтехнологи подсказывают или он сам думает, что это круто — тебе предлагают какую-то должность. Он понимает прекрасно, что выборы не выиграет, но играть в игру "власть ценит на самом деле Григория Алексеевича" он стал с упоением", — отметил эксперт.

"Боюсь, что этот дискурс — наделение Явлинского какими-то государственными полномочиями в вопросах отношения России и Украины — ложный. И выставляет в конечном итоге Григория Алексеевича как неудачника. Я прошу прощения за резкость формулировок, но это именно так и есть. Подыгрывая в этой ситуации тем, кто распространяет подобные слухи, он попадает в крайне уязвимую позицию. В прошлый раз была экономическая должность, в этот раз — переговорщик…", — сказал Алексей Мухин.

"Представьте, что Григорию Алексеевичу действительно такое предложение сделали. Это полностью ломает всю концепцию работы российских официальных лиц — Бориса Грызлова, Владислава Суркова — на этом направлении. Де-факто это признание провальности этой работы. Как вы думаете, государство может пойти на такое? Я думаю, вряд ли", — подчеркнул политолог.

И призвал при оценке подобных новостей включать логику: "Вы сразу поймете, что это фейковое предложение".