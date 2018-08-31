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Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все

Политика

С пенсионной реформой после выступления Владимира Путина все вроде бы окончательно понятно. Несмотря на социологию, в которой народ "восстает" против реформы — она будет, пенсионный возраст повысят, хотя и с определенными "послаблениями".

Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все. 391421.jpeg

Как говорится, власть выбрала поддержку и защиту дворцов (Пенсионного фонда, например) и олигархов.

Вот только пенсионная реформа — далеко не все. В следующем году повысят с 18% до 20% налог на добавленную стоимость. Про этот проект пока разговоров куда меньше, а сами разговоры тише. Но, по сути своей, эти изменения ударят по карманам обычных россиян куда сильнее, чем повышение пенсионного возраста.

"Правда. Ру" уже затрагивала эту тему, и ранее наше издание писало о том, что данная реформа по мнению многих экспертов "сырая" и непроработанная". Одним из возможных последствий может явиться то, что "После повышения НДС до 20 процентов бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы". Снизятся и иные макроэкономические показатели. Впрочем, эксперты из института Гайдара своевременно обнародовали доклад в котором пришли к выводу, что на такой шаг правительство идёт, чтобы выполнить "майские указы" Путина.

Если же говорить о конкретных последствиях повышения налога на добавленную стоимость для обычных граждан, то, например, повысятся цены на еду. На товары. На бензин. И на автомобили, которые сейчас в стране не роскошь, а средство передвижения. Хотя ранее на официальном уровне неоднократно заявлялось, что бензин дорожать не будет, ну, или, как минимум, цена на топливо будет жестко регулироваться. Вот только власти нашли "лазейку" — цену на бензин нельзя повышать, но по причине повышения НДС — можно, запрета нет!

Повысится и уровень инфляции. Экономисты говорят о росте на 1-0,5% к текущей. Это повышение цен на большинство товаров. Не нужно забывать и про иные негативные экономические факторы, которые эту самую инфляцию стимулируют и без всяких повышений НДС. Как отметила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, "в магазинах мясная продукция может уже в скором времени подорожать примерно на 5% — 12%".

Повышение цен, а инфляция в финальном выражении именно про это приведёт, да и сейчас уже приводит к сокращению реальных доходов населения. И к закономерному сокращению расходов. А если граждане меньше тратят, то и экономика в общем-то стагнирует. В общем, и для экономики всей страны это очень странная мера.

Есть в этой истории и своеобразный политический компонент.

Либеральная оппозиция очень часто упрекает систему власти в том, что "мы все страной идём в совок", имея в виду этакий советский ренессанс. Но, стоит напомнить, что одной из регулярных тем в официальной советской прессе было как раз "снижение цен на товары народного потребления с Нового года". Понижали цены то на мясо, то на яйца, то на молочную продукцию — даже на "товары народного потребления", типа диванов, холодильников и велосипедов… Кстати, раз в пару десятилетий и пенсионный возраст понижали, но это уже другая история.

С наступлением новой и демократической России с началом каждого года цены только повышаются. При том, не на отдельные виды продукции, а на целые сегменты рынка. И это уже настолько дежурная картина, что и писать-то про очередное повышение как-то избито и никому не интересно.

Одним словом, пока многие обвиняют Путина в социалистическом мышлении и возврате в СССР, в реальности капитализм "имени Кремля и окружения" снова наносит удар по кошельку как раз самых обычных граждан. Ну и малого и среднего бизнеса заодно.

Так что, в силу последних реформ и инициатив правительства мы движемся семимильными шагами не в сторону СССР, а в противоположном направлении. Да даже и попросту от какого бы то ни было государственного патернализма. И вот к чему это приведет с учётом ментальности нашего народа — это большой и совсем не праздный вопрос.

Викторианское проклятье Викторианское проклятье

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