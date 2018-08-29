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Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим

Политика

Президент Российской Федерации, Владимир Путин выступил сегодня с прямым телеобращением к гражданам по поводу пенсионной реформы. Он напомнил, что обсуждение увеличения пенсионного возраста возникли «не вдруг», подобные темы поднимались и в советский период, и в период девяностых голов прошлого века.

Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим. 391355.jpeg

Кстати, краткую историческую справку в своем телегам-канале по поводу пенсий привел эксперт Михаил Синельников-Оришак. Он, в частности, напомнил, что «Первые сведения в России о пенсионе отсчитываются с «Указа о размере московских поместий, положенных разных чинов людям» Ивана Грозного (1587 год). Предполагалось содержание не только служивых людей, но и членов их семей - то, что потом назовут «пенсией по потери кормильца.

В СССР пенсии колхозникам платили - право всех граждан на неё было закреплено ещё в Конституции 1935 года. Но был нюанс - некоторое время выплаты производились не из Государственного фонда, а из артельного - при каждом колхозе в обязательном порядке создавались для этой цели социальные фонды и кассы взаимопомощи. Такой порядок и породил миф, что советским колхозникам пенсия не полагалась».

По словам главы государства, «было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами. Чем они вызваны?

Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы». Также, президент добавил, что «период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришёлся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась ещё и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару».

Синельников-Оришак приводит следующие цифры: «в 1959 году при советском населении в 117,534 миллионов человек было 13,827 миллионов пенсионеров и 68,609 миллионов трудоспособного населения. Таким образом, соотношение 1 к 5.

В 2009 году при общем населении России в 141,904 миллиона человек было 30,97 миллионов пенсионеров и 89,266 миллионов трудоспособного населения - пропорция 1 к 3.

По прогнозам специалистов, к 2020 году в России ожидается 36 миллионов пенсионеров и 79 миллионов трудоспособного населения - соотношение 1 к 2» (https://t.me/sinelor/727).

Нынешняя реформа по словам президента объективно необходима, поскольку «главная, основная задача - обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы на долгие годы вперед».

Владимир Путин упомянул в своем выступлении и «дворцы ПФЛ», которые своей роскошью «раздражают население», и высказался что он также против таких архитектурных излишеств, однако, подчеркнул, что даже если продать эти здания, то их хватит на выплаты пенсий россиянам, примерно на шесть дней.

Глава государства отметил, что продолжительность жизни в стране растет, и к следующему десятилетию поставлена задача на увеличение средней продолжительности до 80-и лет. При такой демографической ситуации, по словам Путина, пенсионный возраст увеличивать жизненно необходимо.

При этом, президент заявил, что еще одной целью реформы служит не только сохранение стабильных пенсионных выплат и их своевременная индексация, но и увеличение пенсий россиян.

Владимир Путин отметил, что понимает озабоченность граждан: «естественно, всё это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность». Однако, предложил рассмотреть имеющиеся альтернативы: «Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты.

Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждёт страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?».

В итоге, глава государства предложил несколько смягчить сам порядок действия реформы. Одна из мер коснулась снижения пенсионного возраста, предлагаемого в законопроекте, для женщин: «в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет».

Во-вторых, глава государства предложил «предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Далее, глава государства скорректировал процедуру выхода на пенсию для тех, кто первым столкнется с изменениями пенсионного возраста: «для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше».

Рассказал Путин и об охране права на труд для людей предпенсионного возраста: «мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста».

Но самое главное, что глава государства предложил не только запретительные меры, но и стимулирующие бизнес: «естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю Правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста». То есть, создать такую ситуацию, чтобы было выгодно брать на работу «почти пенсионеров».

Увеличится и пособие по безработице. По словам главы государства, «А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза - с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года - и установить период такой выплаты в один год».

На три года уменьшится, по словам Путина, и трудовой стаж: «Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х».

Также, на время переходного периода пенсионные льготы будут распространяться и на людей предпенсионного возраста. Путин по этому поводу заявил: «считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю».

В завершении выступления Владимир путин еще раз подчеркнул, что решение по пенсионной реформе, «трудное, непростое, но необходимое». В противном случае, по словам главы государства, печальная участь ждет не только будущих и нынешних пенсионеров, но и страну в целом. 

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Темы демография Владимир Путин акции протеста пенсионная реформа пенсионный возраст обращение Президента
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